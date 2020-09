Gesine Lange, Tochter des Alt-Bundespräsidenten Joachim Gauck, sprach in Syke über ihr Aufwachsen in der DDR.

Syke. „In Minuten durch die Jahre“ – unter diesem Motto berichtete Gesine Lange, die Tochter des Alt-Bundespräsidenten Joachim Gauck, als Zeitzeugin über ihre Kindheit in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Ins Syker Theater hatte zu dieser Veranstaltung der Senioren 50 plus unter Corona-Einschränkungen die Stadt eingeladen.

Eigentlich hatte Gesine Lange bereits Ende März im Ratssaal ihre eigene Geschichte erzählen sollen, doch damals machte Corona den Veranstaltern um Heike Wilhelm einen dicken Strich durch die Rechnung. Nunmehr waren bei der städtischen Mitarbeiterin, die im Fachbereich Soziales für die Senioren zuständig ist, 45 Anmeldungen eingegangen. „Es war noch etwas verhalten“, sagte sie dazu.

Aus Platzgründen – bedingt durch die Corona-Auflagen – mussten die Senioren dem Erlebten mit Abstand in den Reihen folgen. Zwischen den Sitzen deckten schwarze Tücher Plätze ab. „Das war wesentlich aufwändiger und ist eine Premiere“, fügte die Stadt-Mitarbeiterin an. Es war nach sieben Monaten Abstinenz die erste Innen-Veranstaltung für die 50-plus-Senioren.

Unterstützt wurde Wilhelm von Ehrenamtlichen, zu denen auch Grete Fritz zählte. Der Termin hätte passender allerdings gar nicht sein können. Wird am 3. Oktober doch auf nunmehr 30 Jahre Wiedervereinigung geblickt werden. „Daran habe ich gar nicht gedacht, 30 Jahre sind 30 Jahre. Gesine Langes Zeit in der DDR ist sehr interessant“, sagte Grete Fritz.

Gesine Lange verriet eindrucksvoll ihre Gefühle und sprach Höhen und Tiefen ihres eigenen Lebens an. „Ich habe schon rund 150 solcher Vorträge gehalten – quer durch Norddeutschland. Bei Landfrauen, den Lions und in Kirchengemeinden. Dort, wo das Thema hinpasst. Ich gehe auch gern in Schulen, doch die kommen dort nicht von allein darauf“, erklärte die seit 21 Jahren in Platjenwerbe wohnende Frau. „Wenn andere auch anders reden, bei mir war das schön, was ich erlebt habe“, gesteht die in Güstrow geborene Tochter des Alt-Bundespräsidenten.

Lange, die einst eine Ausbildung zur Kinder-Diakonin absolvierte, kam im Juni 1989 – der Antrag wurde ein Jahr zuvor gestellt – nach Bremen. Der Liebe wegen, denn sie hatte sich in den Leiter einer kirchlichen Gruppe aus dem Westen verliebt. Zu dieser Zeit wohnte ihre Familie im Rostocker Stadtteil Evershagen in einem Plattenbau.

Gesine Lange stand während ihres Vortrags inmitten der Bühne am Mikrofon. Neben ihr nur ein Stehtisch, auf dem Bücher lagen. Ab und an zeigte sie Bilder aus den Büchern. „Sie können einen Puzzle-Stein mit nach Hause nehmen. Das Puzzle wird aber nie fertig“, versicherte die Vortragende den Zuhörern 50 plus. Geboren wurde die redegewandte Dame, als ihr Vater Joachim Gauck gerade mit dem Theologie-Studium fertig geworden war. Gesine Lange: „Das war ein schöner Maitag.“ Ihre Mutter legte während der Kindheit Fotoalben an und schrieb kleine Geschichten neben die Bilder. „Ich hatte eine farbige Hebamme, das war selten in der DDR“, erzählte die Pastorentochter, die schöne Erinnerungen mit ihrer Kindheit verbindet und an diesem Nachmittag auch die Landschaft beschrieb.

„Einmal haben meine Brüder einen Maulwurf im hellblauen Eimer mit weißem Griff präsentiert“, erinnerte sich Lange. „So etwas muss man sich merken.“ Die Referentin berichtete auch von einem Brettersteg, auf dem die Mutter hingefallen war. „Dabei war die West-Strumpfhose kaputt gegangen. Doch es trudelten immer mal Pakete ins Haus, bei denen ich mit Inhalt und Absender nichts anfangen konnte“, erinnerte sich Lange. Es waren Pakete aus dem Westen – und so trug die Mutter bald wieder eine neue Strumpfhose.

„Die Heizungswärme wurde durch Öffnen des Fensters reguliert“, berichtete die Gastreferentin von einem unmöglichen Umstand, aber auch von sozialistischer Erziehung. „Ich hatte aber Freiraum, wurde zur Oma gebracht.“ Und das zu der Zeit, als der Vater als Theologe in der Stadt gerade eine Kirchengemeinde aufbaute. „Mit fünf Jahren endete die Freiheit mit der Vorschule. Zur Lektüre zählte das Buch ,Bald bin ich ein Schulkind'.“ Die politische Richtung sei wie ein dickes Tau eingeflochten worden, hieß es.

Die NVA und die SED, die Mauer als antifaschistischer Schutzwall, die jungen Pioniere, eine aus dem Westen gefüllte Schultüte, aber auch die Schulzeit, das Singen in einer Band, Staatsbürgerkunde, Jugendweihe und Ausreiseanträge gehörten zum Vokabular in Langes Ausführungen zur Kindheit in der DDR. Das alles bildete eben diesen Puzzle-Stein, den die Besucher als besonderen Eindruck mit nach Hause nehmen konnten.