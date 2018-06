Syke. Nachdem eine 81-jährige Sykerin am Freitag gegen 10 Uhr in der Hermannstraße in Syke ein Auto beschädigt hat, hat sie sich nun bei der Polizei gemeldet. Diese sucht nun den Besitzer des beschädigten Autos. Laut Angaben der Polizei touchierte die Senioren das parkende Auto bei einem Ausweichmanöver. Zu dem Fahrzeug konnte die Sykerin lediglich angeben, dass dieser in Höhe des dortigen Cafés geparkt war und es sich um ein graues Fahrzeug gehandelt habe. Das Fabrikat oder das Kennzeichen konnte bei der Selbstanzeige nicht genannt werden. An dem schwarzen Qashqai der Sykerin wurden Beschädigungen in Höhe von etwa 1000 Euro gesichert. Bislang konnte durch die Polizei in Syke kein Geschädigter ermittelt werden. Wer Angaben machen kann, möge sich unter 0 42 42 / 96 90 melden.