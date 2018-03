Twistringen. Nach einem Verkehrsunfall in Borwede sucht die Polizeistation Twistringen Zeugen. Ein 26-jähriger Renault-Megane-Fahrer war nach Auskunft der Polizeiinspektion Diepholz am Dienstag auf der Bundesstraße 51 in Richtung Diepholz unterwegs. Als um 9.20 Uhr ein Traktor teilweise auf seine Fahrspur geriet, musste er nach rechts ausweichen und touchierte eine Leitplanke. Der Traktorfahrer fuhr weiter, wurde aber von der Polizei identifiziert. Die Polizei will nun herausfinden, ob es sich bei dem Unfall mit einem Schaden von etwa 3000 Euro um eine Fahrerflucht handelte. Darum sucht sie nun Zeugen, die den Hergang des Unfalls beobachtet haben. Sie werden geten, sich unter der Nummer 0 42 43 / 94 24 20 bei der Polizei zu melden.