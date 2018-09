Spiele verbinden: Beim Tauziehen messen sich die Besucher des Flüchtlingscafés vor dem Gemeindehaus. (Shirin Abedi)

Syke. „Es ist kalt und es ist Hunger da“, damit eröffnet Mandy Hayen das Sommerfest des Flüchtlingscafés und gleichzeitig auch das Büfett. So richtig Sommer war es aber nicht, denn das Wetter hat leider nicht mitgespielt. In Deutschland könne man sich eben nicht auf das Wetter verlassen, meinen die Gäste.

Am Sonnabend hat nun schon zum dritten Mal das Fest vor dem Gemeindehaus der Christuskirche in Syke stattgefunden. Die Gäste haben das Essen selbst mitgebracht und auch zubereitet. Das Tolle daran ist, dass es Spezialitäten sind, die aus den vielen verschiedenen Herkunftsländern der Gäste stammen. Arabische, kurdische, türkische, syrische, russische und deutsche Küche war vertreten. Neben der Musik, die aus den Boxen das nette Beisammensein untermauert hat, wurden auch die Kinder nicht außer Acht gelassen. Für die Kinderbespaßung wurde reichlich gesorgt: Mit Sackhüpfen, Eierlaufen und „Vier gewinnt“ konnten sich die Kinder vergnügen, während die Eltern untereinander geschnackt haben.

Seit drei Jahren besteht nun schon das Flüchtlingscafé und darauf sind die Ehrenamtlichen, die das Café mittragen, stolz. Stolz gerade aus dem Grund, da die meisten Helfer in Vollzeit arbeiten, dadurch zeitlich eingespannt sind, und trotzdem die Zeit finden, um das Flüchtlingscafé stattfinden zu lassen. Hayen ist Hauptorganisatorin des Flüchtlingscafés und hat es damals mit ihrem Motto „Omnia Vincit Amor“ ins Leben gerufen. Das ist Latein und bedeutet „Die Liebe besiegt alles.“

„Mit Liebe kann man alles schaffen, gerade in Zeiten voller Hass“, meint Hayen und möchte damit auf die Geschehnisse in Chemnitz aufmerksam machen. Das sehen sowohl die Geflüchteten als auch die Ehrenamtlichen so. Am kommenden Sonnabend fährt das Flüchtlingscafé zur Demonstration „United against racism“ nach Hamburg, um gemeinsam ein Zeichen gegen Rechts und für Vielfalt zu setzen.

Rentner sind große Hilfe

Hayen beäugt den Rückgang der ehrenamtlichen Unterstützer im hohen Alter. Denn gerade die Rentner sind eine große Hilfe in der Ehrenamtsarbeit. Viele haben die Zeit und auch die Freude daran, den Geflüchteten beim Deutschlernen unter die Arme zu greifen. Als die Flüchtlingswelle kam, streckten alle ihre Hände zur Hilfe aus, jetzt sei dies eingeschlafen. „Und gerade Chemnitz sagt uns, dass dies nicht einschlafen darf“, so Hayen. Sykes Bürgermeisterin Suse Laue sieht genau dort die Wichtigkeit und gleichzeitig die größte Aufgabe für die Begleitenden: Integration. Denn jetzt, nachdem der Anstrom der Flüchtlinge vorbei ist, geht es nicht mehr um das Ankommen, sondern darum, das gesellschaftliche Miteinander zu gestalten.

Gerade junge Syker und Sykerinnen wünscht sich das Flüchtlingscafé, „denn die Geflüchteten haben meist gar nicht die Möglichkeit, gleichaltrige Deutsche kennenzulernen“, erzählt Brigitte Sundt, ebenfalls ehrenamtlich Tätige im Flüchtlingscafé. Auch sie lebt nach dem Grundsatz „Omnia Vincit Amor“. Denn sie hat nicht nur Geben können in der Arbeit mit den Flüchtlingen, sondern auch viel bekommen – und zwar Freundschaft. Eine ganz herzliche sogar. „Durch das Flüchtlingscafé habe ich unglaublich viele neue Freunde gewonnen“, erzählt Sundt. Sie hat eine Wohnung in ihrem Haus an eine kurdische Familie vermietet, die sie über das Café kennengelernt hat. Daraus hat sich eine innige Freundschaft entwickelt. Die kurdische Familie hat Sonnabend auch tatkräftig beim Aufbau der Veranstaltung mitgeholfen.

Das Café hat jeden Freitag von 17 bis 21 Uhr geöffnet und ist im Gemeindehaus auf dem Rathausplatz zu finden. Jeder ist eingeladen, auf einen Kaffee und ein paar nette Gespräche vorbei zu kommen. Außerdem ist jeder neue ehrenamtliche Helfer in jedem Fall willkommen.