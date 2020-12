Blicken angesichts der kommenden Wochen auf viel Arbeit: Tina Sänger (links) und Susanne Tietje von der Stadtbücherei. Schließlich müssen die Bücher in Kisten gepackt werden, damit die Renovierung starten kann. (Vasil Dinev)

Bassum. Von wegen besinnliche Zeit. Für die Bassumer Stadtbücherei wird es in diesem Jahr ein arbeitsreicher Abschluss. „Wir haben lange darauf gewartet“, freut sich Büchereileiterin Susanne Tietje über das kommende Projekt. Denn: Die Einrichtung in der Alten Poststraße 10 in Bassum wird renoviert. Viel verraten möchte sie an dieser Stelle aber noch nicht.

Was Tietje sagen kann ist, dass der komplette Teppichboden ausgetauscht wird und die Wände eine neue Farbe bekommen. „Der Vorteil ist, dass die Regale auf Rollen sind“, sagt Tietje. So sind sie flexibler und können auch mal zur Seite geschoben werden, ohne große Anstrengung. Denn die gibt es bereits vorher. Schließlich müssen sämtliche Bücher in Kisten verpackt werden, damit diese nach der Wiedereröffnung, die für den 14. Januar geplant ist, an Ort und Stelle stehen. „Wir empfehlen, sich vor Weihnachten ordentlich mit Literatur einzudecken“, sagt Tietje. Ohne große Familienfeste und mit mehr Zeit zu Hause lassen sich die übrigen Stunden gut mit Büchern füllen. Tietje und ihre Kollegin Tina Sänger hätten auch nichts dagegen, wenn die Bassumer die Bücherei „leer leihen“. Immerhin müssten die beiden Mitarbeiterinnen so weniger Bücher verpacken. Das passiert allerdings erst nach Weihnachten. „Zwischen den Jahren wird hier erst einmal alles auf links gedreht“, kündigt Tietje an. Dann sind die Mitarbeiterinnen auch nicht erreichbar.

Viele Möglichkeiten zum Ausleihen

Bis zum 22. Dezember bieten Tietje und Sänger ihre Dienste noch an. Regulär öffnen, das dürfen sie nicht. „Das hat uns überrascht“, gibt die Büchereileiterin zu. Neben Niedersachsen verfahren nur Bayern und Sachsen so. Die Frauen „versuchen, das Beste daraus zu machen“. Das heißt: neue Wege gehen.

So gibt es einen Bestellservice. Entweder per E-Mail oder telefonisch (Montag bis Freitag: 9 bis 12 Uhr). „Die Leute können auch bei Problemen oder Fragen anrufen“, sagt Tietje. Und um Bücher zu bestellen. Zu einem vereinbarten Termin werden diese vor die Tür gestellt, sodass sie kontaktlos abgeholt werden können. Gleichzeitig steht dann auch eine Kiste bereit, in der Medien gelegt werden können, die zurückgegeben werden sollen.

Oft stellt man sich als Leser doch die Frage: Was will ich eigentlich lesen? Das Bummeln durch die Regale ist gerade nicht möglich. Daher hat sich Sänger ein Überraschungspaket ausgedacht. Das bietet die Bücherei in zwei Formen an. Erwachsene können ihre Genres oder Lieblingsautoren nennen und Sänger stellt ein Paket zusammen. Das kann – vor der Tür – abgeholt werden. „Man kann sich dann auch die Buchrücken durchlesen und vielleicht ein Buch direkt wieder weglegen. Es sind Vorschläge, um es den Leuten leichter zu machen“, betont Tietje. Für Familien werden verschiedene Medien zu einem bestimmten Thema zusammengestellt. Bis zu zehn unterschiedliche Medien wandern ins Überraschungspaket – seien es Bücher oder Spiele. „Gerade in der Adventszeit eine gute Sache“, ist sie überzeugt.

Neben dem digitalen Katalog, bei dem durch den Bestand gestöbert werden kann, haben die Kunden mehrere Möglichkeiten, an Literatur für zu Hause zu kommen. „Wir freuen uns, wenn das angenommen wird“, betont Tietje, die bemerkt hat, dass die Kunden unfassbar dankbar sind für die Arbeit. „Dafür sind wir da und wir machen es ja gern“, sagt sie. Allerdings bemerken sie und Sänger, dass das Bummeln durch die Regale fehlt. Im November wurde gerade mal ein Viertel der Medien ausgeliehen wie in normalen Monaten.

Auch deshalb hoffen die beiden darauf, dass der Eröffnungstag am 14. Januar eingehalten wird und eine kleine Einweihung – in welcher Form auch immer – gefeiert werden kann. Insbesondere im Hinblick darauf, die Bücherei zu einem schönen Ort zu machen, an dem man sich gerne aufhält, sollen noch weitere Sachen angeschafft werden. Dazu aber später mehr. Tietje und Sänger lassen sich dabei nicht in die Karten schauen, nur so viel: „Es wird sich einiges tun.“

Doch bevor es losgeht, hat sich noch hoher Besuch angekündigt. Der Nikolaus kommt am Sonntag vorbei und hat angekündigt, wieder Geschenke für die Kinder dazulassen. So bekommt jedes Kind, das ab Montag, 7. Dezember, eine Buchbestellung aufgibt (können natürlich auch die Eltern machen), eine Überraschung. Tietje: „Das ist schon eine Tradition bei uns.“

Zur Sache

Kontaktmöglichkeiten

Telefonnummer: 0 42 41/ 84 36

E-Mail: tietje(at)stadt.bassum.de

Online-Katalog: www.bibkataloge.de/bassum/webopac/start.aspx