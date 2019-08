Hereinspaziert: Die Schaufensterauslagen im "Kreuz und Quer" machen Lust auf Bummeln und Shoppen. (Janina Rahn)

Syke. Die Jeans ist zerschlissen? Die Blusen passen wieder mal alle nicht zum Rock? Dank der vielen Kleidungsfachgeschäfte an der Hauptstraße für Syker kein Problem. Wenn aber nun Ebbe herrscht im Portemonnaie? Dann hilft ein Gang in das Kaufhaus „Kreuz und Quer“. Dort, in der Bahnhofstraße 10, gibt es Anzüge für sieben Euro, Röcke und Pullover für zwei Euro, dazu Jeans im Tagesangebot sogar für einen Euro. „Wir fragen nicht nach einem Berechtigungsschein“, stellt Petra Beckmann vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) klar. „Bei uns ist jeder willkommen, jeder kann hier einkaufen.“

Der Name ist Programm im DRK-Kaufhaus. Kreuz und quer durch die Produktpalette wird angeboten. Von Damen-Übergrößen bis zur Kommode, von Lampen bis Spielzeug, von Omas Häkeldeckchen bis zum Raclette-Grill. „Das ist ein spannender Laden“, findet Bärbel Seekamp, die gerade in den T-Shirts stöbert. „Manchmal bringe ich selber Sachen hierher.“ Dann schaut sie, ob sie auch etwas mitnehmen kann. „Man muss die Umwelt nicht dadurch belasten, dass man immer Neues kauft.“

Ein nachhaltiger Gedanke, den die Kundin gelassen ausspricht. Genau darum geht es im DRK-Kaufhaus auch. „Wir leben im Überfluss“, hat Petra Beckmann beobachtet. „Warum sollte man den ganzen Sachen nicht noch eine zweite Chance geben?“ Zumal die drei Hauptamtlichen und vier Ehrenamtlichen, die im Geschäft arbeiten, eher zu viel als zu wenig Spenden erhalten. Und was für welche. „Da ist viel Neuware dabei“, weiß Beckmann. Gerade Frauen würden häufig Dinge kaufen, in die sie noch hereinwachsen wollen. „Da werden dann tolle Sachen hierhergebracht.“ Die werden dann vorsortiert. Alles, was Löcher hat oder dreckig ist, wird weitergegeben an die Firma Soex in Bassum. Die machen beispielsweise Auto-Dämmmatten aus den Klamotten.

Viel Spaß untereinander

Nachhaltigkeit, das ist ein großes Thema im DRK-Kaufhaus. „Aber ganz vornean steht bei uns der Mensch“, sagt Petra Beckmann. Viele, gerade Ältere, seien allein. „Die kommen einfach auf ein Gespräch vorbei. Unsere Mitarbeiter sind extra für so etwas geschult worden.“ Wie zum Beweis fragt ein Kunde an der Kasse die hauptamtliche Vollzeitkraft Britta Lessening, wie die Lage denn so wäre. Die Antwort: „Immer gut. Sonnenschein, nette Leute, das ist doch prima.“ Das macht Laune. „Wir haben auch untereinander viel Spaß“, erzählt 450-Euro-Jobberin Anja Gust. „Das ist hier wie Weihnachten. Jeden Tag.“

Gust sortiert gerade mit „Urmel“ Spenden aus. „Urmel“, wie „Urmel aus dem Eis“, ist ehrenamtlich aktiv für das DRK. Sie hatte einen Schlaganfall, tut sich seither schwer mit dem Sprechen. Seit nahezu zehn Jahren, also fast seit der Eröffnung, arbeitet sie bei „Kreuz und Quer“. Warum? „Ich will Menschen etwas Gutes tun. Und ich muss auch raus aus meiner Wohnung. Diese Arbeit hier ist gut für mich.“

Die Sachen, die „Urmel“ und Anja Gust für gut befinden, kommen erst einmal in einen der Lagerräume. „Wir bekommen die Ware ja nicht während der Saison“, begründet Petra Beckmann. Sommerkleidung würde im Winter kommen, wenn die Menschen sie nicht bräuchten. Und Winterkleidung entsprechend im Sommer. Für die Preise gibt es eine Liste, an der sich die Mitarbeiter orientieren. Diese Liste orientiert sich an denen der benachbarten Kreisverbände, verrät Beckmann. Die Erlöse würden in die Basisarbeit des DRK und das Patenprojekt „Ernährungssicherheit weltweit“ fließen. Nach Abzug der Miete für das 350 Quadratmeter große Geschäft.

Dort hängt die Ware auf Bügeln, liegt in Regalen oder auf Schränken. Nur der Glamourfaktor aus den kommerziell ausgerichteten Kleidungsfachgeschäften fehlt. Zweckmäßigkeit bestimmt die Einrichtung an der Bahnhofstraße 10. Der Laden öffnet wochentags von 10 bis 18 Uhr und an jedem ersten Sonnabend im Monat von 10 bis 14 Uhr. In dieser Zeit ist immer Betrieb. Die Kunden stehen nicht Schlange, aber fünf, sechs Menschen sind immer im Verkaufsraum. „Einige kommen sogar mehrfach am Tag“, hat Anja Gust bemerkt. „Auch Menschen, die nicht so viel Geld haben, möchten einkaufen. Die wollen nichts geschenkt.“ Und hinter ihr hängt ein Schild an der Wand, das den Geist im „Kreuz und Quer“ prima beschreibt: „Denke nicht an das, was Dir fehlt, sondern an das, was Du hast.“