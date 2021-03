Sylvia Holste-Hagen (links) und Margreth Fischer haben bereits einige Büdel genäht. Nun suchen sie Helfer, die beim Nähen unterstützen. (Michael Galian)

Mit der Aktion „Twistringer Büdel“ wollen Sylvia Holste-Hagen und Margreth Fischer Nachhaltigkeit und Soziales verbinden. Die Idee: Aus der Vorderseite von nicht benötigten Hemden im Lager des Sozialen Kaufhauses in Twistringen werden Taschen genäht. Die Erlöse aus dem Verkauf der Beutel sollen dann in soziale Projekte fließen. „Wir wollen Twistringen möglichst plastiktütenfrei machen“, plant Holste-Hagen. Geht es nach ihr, sollen die Menschen im Ort in Geschäften künftig keine Plastiktüten mehr kaufen, sondern die Büdel zum Einkaufen mitnehmen.

Das Projekt wurde von den zwei Frauen nun im Twistringer Rathaus vorgestellt. Aber nicht nur das: Darüber hinaus hat Bürgermeister Jens Bley drei Taschen entgegengenommen – „sehr gerne“, wie er sagt. Denn künftig sollen die Beutel auch Bestandteil der Präsentkörbe sein, die von der Stadt bei besonderen Anlässen wie goldenen Hochzeiten verschenkt werden. „Ich finde, diese Verwendung der Hemden ist eine klasse Idee, die eine tolle Ausstrahlung haben kann“, hebt Bley hervor. Schließlich herrsche ein großes Plastikproblem. Beispielhaft erinnerte der Bürgermeister an Plastikmüll im Meer.

Verkauft werden sollen die Büdel in Twistringen sowohl beim Sozialen Kaufhaus (Westerstraße 6) als auch beim Bürobedarf- und Bücherladen Dauelsberg (Am Markt 5) sowie bei Nückel Heimtextilien (Bahnhofstraße 17). „Wenn andere Geschäfte auch welche haben wollen, können sie sich gerne bei uns melden“, betont Holste-Hagen. Eine Tasche soll drei Euro kosten. Von dem Geld wird zunächst einmal das Nähgarn bezahlt. Die überwiegende und restliche Summe soll jahrweise wechselnd sozialen Projekten zur Verfügung gestellt werden. Dies zeigt: Das Projekt ist längerfristig ausgelegt. „Ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht stoppen wird, wenn die ersten Beutel erst mal verkauft sind“, hofft Fischer.

Helfer werden gesucht

Doch warum werden die Hemden nicht im Sozialen Kaufhaus gebraucht? „Wir kriegen viele Oberhemden, die nicht mehr in einem optimalen Zustand sind – also zum Beispiel am Kragen kaputt sind“, antwortet Holste-Hagen. Verkauft werden diese Kleidungsstücke nicht. Deshalb sei die Frage gewesen, was mit ihnen passiert. Fest stand laut Holste-Hagen in jedem Fall: Einfach wegwerfen, das ist keine Option. Dann erfuhr sie von einem Projekt in Osnabrück, bei dem Hemden in Taschen umgewandelt werden. „Ich fand die Idee schön“, blickt Holste-Hagen zurück. Also ließ sie sich inspirieren.

Inzwischen haben die beiden Frauen 16 Taschen genäht. Ausgestattet sind alle mit einem entsprechenden Label. Insgesamt wurden vorerst 1000 dieser „Twistringer Büdel“-Aufnäher im Internet bestellt. Das Verkaufen der ersten Beutel beginnt nun. „Es ist nur die Frage, wie das mit Corona so klappt“, gesteht Holste-Hagen. Denn beim Kaufhaus selbst findet aktuell zum Beispiel nur Schaufenster-Verkauf statt. Apropos Kaufhaus: In dem sozialen Geschäft gebe es auch während der Pandemie viel zu tun, schildert Fischer. Entsprechend eingespannt seien die Frauen dort.

Vor allem aus diesem Grund suchen sie aktuell Menschen, die beim Nähen unterstützen wollen. Holste-Hagen und Fischer würden die Helfer mit gewaschenen Hemden versorgen. Anderthalb bis zwei Stunden sollten ungeübtere Interessierte für eine Tasche einplanen. „Die Hemden werden einfach geschnitten und zusammengenäht. Es geht nicht um perfekte Arbeiten, sondern um die Idee“, verdeutlicht Holste-Hagen. Genauso wie Geschäfte, die Taschen verkaufen wollen, können sich auch potenzielle Helfer beim Kaufhaus melden. Die Telefonnummer lautet: 0 42 43 / 60 22 31.