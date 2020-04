Der Kindergarten des Mütter-Kinder-Zentrums in Bassum will förderfähig werden. Das geht nur mit Umbauarbeiten, an denen sich die Stadt beteiligen wird. (Michael Galian)

Bassum. Das Mütter-Kinder-Zentrum (Mükize) hat viel vor in der nächsten Zeit. So soll aus dem Kindergarten an der Mittelstraße in Bassum eine förderfähige Einrichtung werden. Der Plan ist, schon zum Kindergartenjahr 2020/21 die Voraussetzungen zu erfüllen und insgesamt 16 Plätze in Kindergarten und Krippe anbieten zu können. Sowohl Sozialausschuss und Stadtrat hatten im vergangenen Jahr zugestimmt – unter Vorbehalt eines Projektierungsbeschlusses (wir berichteten). Der liegt nun allerdings vor, sodass der Verwaltungsausschuss die Beteiligung mit 180 000 Euro an den Umbauarbeiten beschließen konnte. „Dem Mut und dem ehrenamtlichen Engagement der Verantwortlichen wird größter Respekt gezollt“, teilt Bürgermeister Christian Porsch aus der nichtöffentlichen Sitzung mit.

Die Arbeiten, die bei der Immobilie an der Mittelstraße (übrigens im Eigentum der Stadt) anstehen, sehen unter anderem folgendermaßen aus: So soll die Dämmung der nicht mehr funktionstüchtigen Obergeschossdecke erneuert, ebenso die Eingangstreppe und das Podest saniert und eine Notausgangstreppe hergestellt werden. Laut Vorlage der Sitzung zum Sozialausschuss (in dem die Umbauarbeiten im März auf der Tagesordnung standen) werden Deckendurchbrüche sowie Türen und Treppen entsprechend den Brandschutzanforderungen geplant. Außerdem soll das Büro des Familienzentrums ins Erdgeschoss umziehen. „Nicht alle Baumaßnahmen sind zwingend erforderlich, um die Anerkennung einer Kindertageseinrichtung nach Landesrecht zu erhalten. Einige Arbeiten müssten im Zuge der Eigentümerpflicht (Brandschutz, zweiter Rettungsweg) jedoch in nächster Zeit ohnehin durch die Stadt erledigt werden und werden im Zuge dessen ebenfalls durchgeführt“, heißt es dazu weiter.

Alles in allem schlagen die Bauarbeiten mit rund 300 000 Euro zu Buche. Mithilfe eines Förderantrags und einer Eigenbeteiligung des Mükize bleiben letztlich 180 000 Euro für die Stadt. „Besonders hervorzuheben sei, dass das Mükize den Eigenanteil von 60 000 Euro in die städtische Immobilie investiere“, ist das laut Robert Noatschk von der Stadtverwaltung kein unerhebliches Argument für eine Beteiligung.

Bezuschussung wird geändert

Darüber hinaus hat der Verwaltungsausschuss beschlossen, die Zuschüsse von bisher einer pauschalen Bezuschussung auf monatliche Beträge pro Kind und Betreuungsstunde umzustellen. Das rührt daher, dass trotz einer Landesförderung, die finanzielle Zukunft des Kindergartens nicht gesichert ist. Derzeit erhält das Mükize rund 49 500 Euro jährlich als Förderungen der Stadt Bassum – bestehend aus 28 500 Euro für das Kiga-Jahr, 13 000 Euro als Ersatz für wegfallende Gebühren und 8000 Euro. Letzteres sollte laut Noatschk unberührt bleiben, da „sie losgelöst vom Kindergartenbetrieb gezahlt und nicht für diesen verwendet wird“. Ab dem kommenden Kita-Jahr soll nun die Bezuschussung umgestellt werden, sodass das Mükize für jedes Kind 170 Euro (für vier Stunden Betreuung täglich) beziehungsweise 237 Euro (für sechs Stunden) erhält. „Die für den Kindergarten bisher jährlich gewährten Zuschüsse (28 500 und 13 000 Euro) enden bei positiver Beschlussfassung mit Ablauf des laufendes Kindergartenjahres“, betont Noatschk. Der neue Zuschuss beträgt etwa 53 700 Euro. Dieser werde allerdings erst auf zwei Jahre befristet. Nach dem Ende des ersten Jahres ziehen die Verantwortlichen eine Bilanz und schauen, ob die Höhe ausreicht.

Das Problem ist laut Verwaltung, dass ohne eine Veränderung der Betrieb nicht aufrechterhalten werden kann. „Dies wäre, führt man sich die sehr gute Arbeit die dort geleistet wird, sowie das für Bassum sehr familienfreundliche und flexible Betreuungsangebot vor Augen, ein Rückschritt im Bereich der Kinderbetreuung in Bassum.“