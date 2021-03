Noch ist die Musikschule in den Räumen vertreten. Bald hängt hier das Schild von Release. (Vasil Dinev)

Bassum. Einen Ort schaffen, an denen sich Menschen begegnen und Vorurteile sowie Ängste abgebaut werden können. So ein Ort soll der Bahnhof in Bassum auch sein, wenn es nach dem Verein Release geht. Er zieht zum 1. April von der Meierkampstraße in die frei werdenden Räume der Strings-Musikschule, die an die Eschenhäuser Straße wechselt (wir berichteten). Oder genauer: Am 29. März soll der Umzug vonstatten gehen. Und der Verein hat viel vor.

„Wir wollen eine Atmosphäre schaffen, bei der sich die Menschen wohlfühlen“, sagt Gaby Helmstedt, die sich unter anderem um die Beratung von Suchtkranken kümmert. Aber das soll nicht alles gewesen sein, denn der Verein plant, eine Tagesförderstätte im ehemaligen Fahrradschuppen einzurichten, der direkt nebenan liegt und ebenfalls leer steht.

„Der Antrag muss noch bewilligt werden“, sagt Alexandre Peruzzo, Vorsitzender des Vereins, angesichts der Tagesförderstätte. Wenn aber vonseiten der Landesregierung grünes Licht gegeben wird, dann kann Release in Bassum sein Angebot ordentlich erweitern. Denn dann kommt zur Beratung und zum ambulant betreuten Wohnen auch noch die Tagesförderstätte hinzu. „Sie schließt die Lücke zwischen einer stationären und einer ambulanten Betreuung“, sagt Helmstedt über das neue Angebot.

Freuen sich auf langfristige Zusammenarbeit: Geschäftsführerin Marion Bödeker (von links), Bürgermeister Christian Porsch, Beraterin Gaby Helmstedt, Vorsitzender Alexandre Peruzzo und Wiseg-Vorsitz Christoph Lanzendörfer. (xxx)

Das soll dafür sorgen, dass die Menschen wieder eine Tagesstruktur erhalten – ganz nach den eigenen Möglichkeiten. Schafft es jemand nicht, morgens um 8 Uhr auf der Matte zu stehen? Kein Problem: Solange er oder sie es um 9 Uhr verlässlich schafft. Eines der Angebote kann so aussehen, den Menschen beizubringen einzukaufen, einen Speiseplan zu erstellen oder die Kreativität zu fördern. Je nach den eigenen Möglichkeiten. Insgesamt 20 Plätze werden, wenn der Antrag genehmigt wird, zur Verfügung stehen.

Aber zurück zum Umzug: In die Musikschule werden zwei Beratungsräume, ein Büro für die Tagesförderstätte und für das betreute Wohnen eingerichtet. Ebenso wie ein großer Versammlungsraum mit dem Café Pause. „Wir wollen keine Konkurrenz bilden, sondern einen Ort schaffen, in den man unverbindlich reinschauen und den Menschen den Zugang erleichtern kann“, erzählt Helmstedt. Sie sei immer noch stark beeindruckt, was es durch die neuen Räume für Möglichkeiten gebe. Denn im Gegensatz zur Meierkampstraße haben die Mitarbeiter hier ordentlich Platz – auch für mehr als Beratung. Präventionsschulungen, Fortbildungen, Seminare: All das könnte im großen Versammlungsraum realisiert werden. „Wir haben endlich Platz“, freut sich Release-Geschäftsführerin Marion Bödeker.

Auch die Stadt Bassum, die über ihre Wiseg (Wirtschaftsförderungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft) die Räume erst an die Musikschule und bald an Release vermietet, zeigt sich zufrieden mit den Nachmietern. „Wir wollen länger als ein paar Wochenenden, sondern langfristig zusammenarbeiten“, sagt Wiseg-Vorsitz Christoph Lanzendörfer. Und das kann man ruhig wörtlich nehmen, denn der Mietvertrag geht länger als zehn Jahre.

Der Verein war schon länger auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten. Das wichtigste Kriterium war aber die Bahnhofsnähe. „Die Klienten sollen keinen weiten Weg haben“, betont Helmstedt. Mission erfüllt. Näher als direkt im Bahnhof geht es wohl nicht. Lediglich der Fahrradschuppen braucht ein wenig mehr Arbeit, weil er zur Tagesförderungsstätte umfunktioniert werden soll. Die soll aber zum Ende des Jahres fertig sein und für die Klienten bereitstehen. Und beim Rest? Peruzzo schwärmt: „Wir können eine Woche nach dem Umzug anfangen. Die Räume sind top saniert.“