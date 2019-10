Franz Holsten (Vasil Dinev)

Bassum. Ein lachendes und ein weinendes Auge, so bezeichnet Kita-Leiter Franz Holsten die Gefühlslage bei sich und seinen Kollegen des Kindergartens Kinder-Reich in Bassum. Denn: Die Mitarbeiter müssen wahrscheinlich länger auf ihre so dringend benötigten Entlastungen warten.

Grund dafür ist ein Antrag der Bassumer SPD, der von der Mehrheit der übrigen Parteien mitgetragen wird. Eigentlich war der Plan, dem bei der Sitzung für Soziales und Familie vor drei Wochen ohne Gegenstimme und Enthaltung zugestimmt wurde, rund 675 000 Euro dafür aufzuwenden, um auf dem Gelände der Kita einen Holzbau zu errichten, damit die Mitarbeiter dort einen Personal- und Besprechungsraum mit Sanitäranlagen erhalten. Langfristig wurde damit geplant, die ehemalige Sportschule umzubauen, sodass dort Kinder betreut werden können. Kostenpunkt: rund 1,35 Millionen Euro. Das wäre aber erst ab 2023 möglich. Die Sozialdemokraten haben sich nun aber überlegt, das Geld für die Planung und den Bau eines neuen Gebäudes aufzuwenden. Dieses könnte angrenzend auf dem Bolzplatz gebaut werden. Die Sportschule könnte dann wiederum den Vereinen zugutekommen. Den notwendigen Antrag legten sie in der vergangenen Woche vor (wir berichteten).

Die Bassumer Stadtverwaltung teilte den Kita-Mitarbeitern daraufhin die neueste Entwicklung mit. „Wir haben das im Team besprochen. Und eine neue Kita ist natürlich besser als eine alte umgebaute“, sagt Franz Holsten, der als Kita-Leiter in Verden schon einige Umbauten mitgemacht hat. „Man trifft immer auf unerwartete Überraschungen und dann wird es doch teurer als erwartet“, sagt er.

Mit Blick auf ein komplett neues Gebäude sei auch das Team gewillt, die schwierige Raumsituation länger als ursprünglich angedacht auszuhalten. „Dann gibt es etwas Vernünftiges und wir kriegen davon ja auch kaum etwas mit“, erzählt Holsten. Schließlich würde, wenn es denn soweit kommt, nebenan gebaut werden. „Zwar dauert es länger, aber so ist es besser, als vier bis fünf Jahre durch eine Baustelle zu gehen“, ist der Neubau laut Holsten die deutlich angenehmere Baustelle in Bezug auf Lärm und Stress.

Gerade im Vergleich zu den ursprünglichen Planungen, einen Anbau an das derzeitige Gebäude zu setzen, sieht Holsten nur wenige Nachteile. „Das hätte auch ein Jahr gedauert. Jetzt würden wir etwas länger warten“, sagt er. Außerdem sei ein neues Gebäude umwelttechnisch besser ausgestattet. „Bei neuen Planungen können wir viel mehr berücksichtigen, was etwa den Energieverbrauch angeht“, erzählt Holsten, der mit zwei Kollegen, dem Architekten und dem Ersten Stadtrat Norbert Lyko in einer Arbeitsgruppe sitzt.

Diese soll dafür sorgen, dass „man gehört wird“ und Ideen sowie Vorschläge einbringen kann. Zudem würde es, wenn der Antrag Gehör findet und beschlossen wird, wie bereits für die Umbau-Planungen, einen Aushang am Schwarzen Brett für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben. „Wir werden in der Planungsphase beteiligt, damit wir mitgestalten können“, sagt Franz Holsten, der in Bezug auf einen etwaigen Neubau nur eine Sache wünscht: „Ich hoffe darauf, dass es schnell vonstattengeht. Es wäre ja nicht der erste Neubau einer Kita.“