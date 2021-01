Amirhossein Asimi-Lissar (fr)

Landkreis Diepholz. In der Bassumer Klinik werden ab sofort auch Gefäßerkrankungen behandelt. Wie Jana Buning, Sprecherin des Klinikverbundes im Landkreis Diepholz mitteilt, wurde zum Jahreswechsel eine neue Abteilung ins Leben gerufen. Dr. Amirhossein Asimi-Lissar leitet die neue Abteilung für Gefäßchirurgie. „Gemeinsam mit zwei Oberärzten und zwei Assistenzärzten diagnostizieren und behandeln Dr. Asimi-Lissar und sein Team jegliche Art von Gefäßerkrankungen, bis hin zu den kleinsten Hand- und Fußgefäßen“, kündigt Buning an.

Der 50-jährige Facharzt für Gefäßchirurgie war zuletzt am Klinikum in Quakenbrück tätig. In der neu erschaffenen Abteilung werden sowohl Notfallpatienten als auch Menschen mit chronischem Gefäßleiden behandelt, dazu gehören auch häufige Gefäßerkrankungen wie etwa die Schaufensterkrankheit, Krampfaderleiden oder aber das diabetische Fußsyndrom. „Auch Dialysezugänge wie Shunts oder Katheter gehören zum Leistungsspektrum“, nennt Buning noch ein paar Beispiele.

Geschäftsführer Ralph Ehring berichtet: „Mit Dr. Asimi-Lissar und seinem Team konnten wir einen echten Experten auf seinem Gebiet für uns gewinnen, der eine Bereicherung für das Leistungsangebot der klinischen Gesundheitsversorgung im Landkreis Diepholz darstellt.“