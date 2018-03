Preisgekrönt: Jochen Schell aus Berlin jongliert mit Reifen und Kreiseln. (wovo)

Bassum. Die Bassumer Innenstadt wird am Wochenende 26./27. Mai wieder zum Sammelbecken für Akrobatikverrückte. Die Piazzetta rückt wieder an. Für beide Tage kündigt der künstlerische Leiter Marcello Monaco zwischen 13 und 18 Uhr sieben Gruppen an, die von Jonglage über Vertikaltuch bis zu Slapstick ein buntes Programm bieten. "Wir holen hohe Kunst in die kleine Stadt", sagt Monaco. "Ich kann jetzt schon viel versprechen."

Drei Acts hat Marcello Monaco bereits unter Vertrag genommen. Darunter einen, "bei dem wir es schon seit langer Zeit versuchen". Jetzt hat's geklappt: Der Berliner Jochen Schell wird in der Lindenstadt mit spektakulärer Jonglage unterhalten. "Er ist international in der Varieté-Szene sehr bekannt", weiß Monaco. "Er jongliert mit Ringen und Kreiseln." Schells Welt sei eine voller ausdrucksstarker Bilder, magisch, aber auch mit einem ihm eigenen Witz dargeboten. Beim 13. Zirkusfestival Cirque de Demain in Paris gewann er mit seiner Diabolonummer den Spezialpreis, einen weiteren Spezialpreis erhielt er 2016 im chinesischen Wuhan für seine Kreiselshow.

Ebenfalls bereits fix ist das Duo High Society aus Berlin. Annika Titze und Meike Silja arbeiten seit 2002 zusammen in der Luft: am Trapez, an Tüchern, an Bungees und was sie sonst noch so zu fassen kriegen. Dafür hat Marcello Monaco nur ein Wort übrig: "Wahnsinn." Wahnsinn, der auch noch mit Humor serviert wird. "Die spielen witzig mit dem Publikum." Spektakuläre Trapezartistik, raffiniertes Timing und ein Hauch von Glamour versprechen die Veranstalter. High Society touren über die Bühnen auf der ganzen Welt.

Nummer drei im Bunde ist die Compagnie Charlie. Nicht ausgeschlossen, dass der Name dem großen Schauspieler Charlie Chaplin entliehen ist. Denn die in Brüssel lebenden Künstler Maxime Membrive und Johannes Vanbinnebeek wandeln bei ihrem Tun in den Spuren grandioser Slapstick-Artisten wie eben Charlie Chaplin, Buster Keaton oder Stan Laurel und Oliver Hardy. Das Duo Compagnie Charlie bringt seinen eigenen Box-Ring mit. Kein Wunder: Sie nennen ihr Treiben Knock-Out-Comedy.

Fehlen noch vier Acts. Aber da hält Marcello Monaco dicht. Nur so viel verrät er: "Beim Rest werden wir auf die Internationalität achten. Und es wird mit Sicherheit spannend."

Weitere Neuigkeiten von der Piazzetta gibt es von Susanne Vogelberg. Die Tourismus-Expertin von der Stadtverwaltung hat wieder einen Mitmach-Zirkus engagiert. Den Kinder- und Jugendzirkus Barbarella aus Barnstorf. Leiterin Sophia Meerpohl, laut Vogelberg "selbst Tochter einer Straßenkünstlerin", lädt Familien und Kinder ein, im Zirkuszelt selbst Hand anzulegen. "Sie geht auch durch die Straßen und sammelt die Familien ein", sagt Vogelberg. Und führe diese auf das Grundstück der Familie Maas, wo einfache Tricks erlernt werden können. Und: Jede Stunde bietet der Zirkus Barbarella einen Familien-Workshop an. An beiden Tagen, versteht sich.

Noch bemerkenswerter findet Susanne Vogelberg das neue Gastronomiekonzept. Die Bassumer Wirtegemeinschaft sorgt dabei "nur noch" für die Getränke. Neben Lückes Weinmobil natürlich. Für die feste Verpflegung sorgen diesmal Food-Trucks. Einen neuen Crepes-Stand und eine Kaffeerösterei aus Sulingen haben die Organisatoren schon engagiert. "Internationale Künstler, internationales Essen", fasst es Bassums Wirtschaftsförderin Alena Grützmacher zusammen. "Das passt auch besser zum Flair." Und ist mobiler: Die Food-Trucks werden die Piazzetta auch zur Freudenburg begleiten, wo am Sonnabend ab 20.30 Uhr der Gala-Abend "Stelle di Notte" stattfindet.

Mit rund 1000 Besuchern rechnet Bürgermeister Christian Porsch wieder vor der Konzertmuschel. 92 Bänke werden dafür aufgestellt, darauf passen je vier Personen. Pro Bank nimmt die Stadt Bassum zehn Euro, die in Form von Essen zurückgezahlt werden. Reservierungen können Interessierte ab Anfang nächster Woche unter Telefon 0 42 41 / 8 40 beim Bassumer Bürgerservice machen. Wer keine Bank mehr bekommt, kann es sich gerne auch mit einer Decke auf dem ansteigenden Gelände der Feudenburg gemütlich machen. Zudem gebe es – zur besseren Sicht – wieder Piazzetta-Fanpakete mit Hockern, Regen-Capes, Fähnchen und einer Überraschung.

Mit einem Gerücht räumt Susanne Vogelberg noch auf: "Es wird keinen verkaufsoffenen Sonntag geben an diesem Wochenende." Dennoch würden die ABC-Schützen der Bassumer Schulen die Innenstadt mit Kunstwerken bunt gestalten. Diese Kooperation habe schon eine gewisse Tradition bei der achten Piazzetta.