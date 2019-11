Max Giesinger war bereits 2016 als Support von Johannes Oerding in Bassum. Am 19. Juli kommt der Sänger solo in die Lindenstadt zurück. (BRITTA PEDERSEN/DPA)

Bassum. 2019 war für Oliver Launer ein gelungenes Jahr. Als Veranstalter des Bassum-Open-Air konnte er in diesem Jahr laut eigener Aussage mehr als 12 000 Besucher zu den Konzerten locken. „Und das ohne Freikarten“, scherzt er. Grund genug also, die Erfolgsgeschichte auch im kommenden Jahr fortzuführen. Und auch für 2020 hat der Konzert- und Eventveranstalter einige hochkarätige Musiker engagieren können.

Den Auftakt zum Bassum-Open-Air macht am Freitag, 15. Mai, die Kiss Forever Band. 1995 von namhaften ungarischen Musikern gegründet, spielen sie im Festzelt auf dem Schützenfest Osterbinde das Gesamtwerk von 1973 bis heute und zahlreiche Lieder, die die Hard-Rock-Band Kiss live nie spielte. Aus Erfahrung ist sich Oliver Launer schon jetzt sicher: „Das wird ein Erfolg.“

Gleich zwei neue Konzertideen möchte Launer im kommenden Jahr auf dem Bassum-Open-Air etablieren und dadurch die Marke stärken. Daher steht zum einem am 6. Juni die erste Bassumer Schlagerparty auf dem Programm. Zunächst hatte der Veranstalter nur wenig Berührungspunkte mit diesem Genre, gesteht er: „Ich musste mich da erst einlesen und mit Bekannten habe ich eine Tour nach Mallorca unternommen.“ Auf dieser Reise konnte er genug Ballermann-Inspirationen sammeln, sodass unter anderem Mia Julia Brückner, Tobee, Tim Toupet, Axel Fischer oder DJ Björn ein bisschen Mallorca-Atmosphäre nach Bassum bringen werden.

Im völligen Gegensatz steht dazu das zweite Experiment, das Oliver Laue wagen möchte, nämlich das Dancing-Castle-Festival. Das soll am 4. Juli in der Freudenburg stattfinden. Musikalisch orientiert sich das Veranstaltungen an Elektro- und Technofestivals wie dem Tomorrowland in Belgien oder, in etwas kleinerem Rahmen, Ferdinands Feld in Rotenburg. „Ich war zwar noch nie auf dem Tomorrowland, aber die Tanzende Burg wird eine Nummer kleiner sein“, verspricht der Eventveranstalter. Für den Abend konnte er bisher sechs DJs aus der Elektro- und Technoszene engagieren.

Max Giesinger ist 2020 wieder zu Gast in der Lindenstadt. 2016 war der Sänger als Support von Johannes Oerding Teil der Open-Air-Konzertreihe. Diesmal, genauer gesagt am 18. Juli, tritt er als Hauptact in der Lindenstadt auf. Und Launer hat keine Zweifel daran, dass Giesinger die Freudenburg aus allen Nähten zum Platzen bringen wird. „Er ist einfach eine tolle Persönlichkeit“, schwärmt Launer.

Quasi aus der Nachbarschaft kommt die Bremer Folk-Band Versengold, die am 24. Juli den Abschluss des Bassum-Open-Air bildet. „Zusammen mit der Bovelzumft konnten wir ja in diesem Jahr Schandmaul holen. Das war toll. Etwas Ähnliches wollten wir 2020 wieder machen“, sagt Launer. Wie es der Zufall so wollte, war auch Versengold-Sänger Malte Hoyer unter den Besuchern des Schandmaul-Konzerts und ließ sich nicht lange bitten, im kommenden Jahr selbst auf der Bassumer Bühne zu stehen.

Die weiteren Musiker beim Bassum Open Air: 5. Juni Philharmonic Rock, 7. Juni Saga, 3. Juli Milow, 5. Juli Level 42, 17. Juli Night of Musical, 19. Juli Angelo Kelly and Family.

„Wir hatten viele Absagen bekommen, haben aber jetzt ein tolles Programm“, fasst Oliver Launer die Organisation der vergangenen Wochen zusammen. Besonders freut er sich über die enge Zusammenarbeit mit der Stadt Bassum und der Volksbank Syke, die die Veranstaltungsreihe nun unterstützen.

Es gibt zu allen Konzerten außer der Schlagerparty und Kiss Forever Steh- und Sitzplätze. Der Vorverkauf beginnt am Sonnabend, 16. November. Karten gibt es bei Papier und Tinte in Bassum, Gabis Kosmetik und Fußpflege in Syke und auch bei Nordwestticket, deshalb auch in der Geschäftsstelle des SYKER KURIER, Hauptstraße 10 in Syke. Tickets zu vergünstigten Preisen in limitierter Stückzahl gibt es ab Montag, 18. November, zudem in allen Geschäftsstellen der Volksbank Syke.