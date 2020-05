Der Eingangsbereich des Bassumer Naturbads: Mithilfe einer Spende soll unter anderem die Brücke erneuert werden. (Michael Braunschädel)

Bassum. Bislang lief nahezu alles rund bei den Überlegungen zum Naturbad. So gab die Politik im vergangenen Jahr grünes Licht zur Sanierung des Bades. Die Kosten waren im Haushalt eingestellt, ein Förderantrag gestellt. Der Verein zum Erhalt der Bassumer Bäder wurde reaktiviert, ein neuer Vorstand und neue Mitglieder fanden sich (wir berichteten). Allerdings erhielt Bassums Erster Stadtrat Norbert Lyko vor Kurzem Antwort vom Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) in Sulingen. Und diese sorgt dafür, dass neue Lösungen gefunden werden müssen.

Denn, und darüber hätte der Ausschuss für Soziales und Familie am Dienstag beraten: Eigentlich hoffte die Stadt Bassum auf ordentlich Fördergeld für die Umbauarbeiten. Dazu wurden zwei Anträge für Projekte gestellt. „Ländlicher Tourismus“ – darunter: Beckensanierung, Wasserspielelemente, Außenfläche und Beckenerwärmung – wird laut Lyko lediglich mit 170 000 Euro gefördert (statt rund 189 000 Euro), und der Antrag „Basisdienstleistungen“ mit einer Höchstförderung von 500 000 Euro – Eingangsportal, Brücke, Neubau Sanitärgebäude – wurde abgelehnt. Das heißt aber nicht, dass sich nichts beim Naturbad tun wird.

Das erste Projekt mit unter anderem der Beckensanierung und der Erwärmung, das ja gefördert wird, soll „zügig, bis spätestens zur ‚Frühjahrsherrichtung 2021‘ umgesetzt werden“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage. Rücksicht auf Besucher brauchen die Unternehmen derweil nicht zu nehmen, denn das Naturbad bleibt aufgrund der Corona-Krise diesen Sommer geschlossen. „Sofern die personellen Kapazitäten ausreichen, würde der Hallenbadbetrieb aber früher als üblich beginnen“, macht Lyko den Wasserratten ein wenig Hoffnung auf Abkühlung und Bewegung.

Neues Jahr, neues Glück

Nun aber zu den Vorhaben, die nicht gefördert werden. Durch die Ablehnung fehlen nun 500 000 Euro für Eingang, Sanitärgebäude und Brücke. Die gute Nachricht: Eine Privatperson will 330 000 Euro zweckgebunden für den Neubau eines Sanitärgebäudes und Bau einer Eingangsbrücke spenden. Die Verwaltung will aber bezüglich der Förderung noch nicht den Kopf in den Sand stecken, und Lyko hat eine neue Möglichkeit gefunden, wie die Stadt doch noch zusätzliches Geld bekommen könnte. Dafür werden die Planungen überdacht und mit dem Aspekt Wohnmobilstellplätze erweitert. Grund dafür ist, dass so womöglich ein erneuter Antrag „ländlicher Tourismus“ für 2021 mit Höchstförderung von knapp 200 000 Euro bewilligt werden könnte. Der Neubau würde dann nicht mehr im Antrag auftauchen, sondern von der Spende bezahlt werden. Apropos Kosten: Das geförderte Teilprojekt kostet rund 265 000 Euro, nachdem die Fördersumme von 170 000 Euro abgezogen wurde. Da für das andere Projekt allerdings die Planungen überdacht werden, müssen die Kosten dafür nun ermittelt und der Politik vorgelegt werden. Auch hinsichtlich der Corona-Krise stellt sich die Verwaltung die Frage, ob Investitionen in den freiwilligen Bereich sinnvoll sind. Aber, und das betont Lyko: „Solange durch das finanzielle Engagement in diesem Bereich nicht die Wahrnehmung von Pflichtaufgaben leidet, sind die vorgeschlagenen Maßnahmen zur nötigen Aufwertung des Bereichs sinnvoll.“ Hinzu kommt, dass wenn man länger wartet, die Kosten wieder steigen und eine Förderung schwieriger wird. „Außerdem lässt die abgestufte Vorgehensweise hier jederzeit eine Intervention zu. Das heißt, dass es nun erst darum geht, ein Teilprojekt umzusetzen.“

Am Mittwoch, 20. Mai, tagt der Verwaltungsausschuss, tauscht sich über die Planungen aus und stimmt ab.