Alles nach Plan: Christian Gill (v. l.) wirft mit Petra Raue und Suse Laue einen Blick auf die Baupläne. (fotos: Jonas Kako)

Syke. Nachdem Sykes Bürgermeisterin Suse Laue den Baufortschritt in der Kindertagesstätte Wundertüte vorgestellt hat, gewährt sie nun einen Einblick in die Arbeiten an der neuen Grund- und Oberschule an der Ferdinand-Salfer-Straße. Bereits vor den Ferien wurde das Projekt, das insgesamt rund 310 000 Euro verschlingen wird, gestartet. Bis zum Start des neuen Schuljahres soll alles beendet sein – inklusive der Suche nach einem neuen Namen für die Schule.

"Hier sieht es im Augenblick noch recht nüchtern aus. Aber sobald die Kinder und Lehrer hier drin sind, kehrt natürlich Leben ein", ist sich Sykes Bürgermeisterin Suse Laue bewusst und sicher, als sie sich in einem der noch leeren Klassenräume umschaut. Wie aus dem Lehrbuch wurden die Stühle hochgestellt, an den Wänden laden blitzsaubere Schränke und leere Pinnwände zum Benutzen ein. Einzig die Wand vorne beim Lehrertisch erscheint noch im jungfräulichen Weiß und ohne Möbel. Kein Wunder, dieser Platz muss frei bleiben. Frei für das noch einzubauende Smartboard. Ab dem neuen Schuljahr zählen sie zur Standardausrüstung in allen Räumen der Klassen eins bis sieben. Das bedeutet summa sumarum 14 neue Smartboards, die sich zu den zwei bisher vorhandenen Pendants gesellen und das Portemonnaie der Stadt um rund 90 000 Euro erleichtern. Am dafür benötigten Datenverteiler – zuständig für die Herstellung eines Netzwerks zu allen Unterrichtsräumen – wurde am Dienstag letzte Hand angelegt.

Was hat sich ansonsten noch getan? Das weiß Christian Gill von der Stadt Syke. Zunächst wurden acht Klassenräume für die Grundschule hergerichtet, wie er berichtet. "Es wurde neu gestrichen, teilweise ein neuer Boden verlegt und Sockelleisten eingebaut", zählt Gill auf. Im Sanitärbereich wurde sprichwörtlich tief gestapelt und für grundschulgerechte Toiletten und Waschbecken gesorgt. "Darüber hinaus haben wir die Trennwände ausgetauscht, da sie doch schon sehr in Mitleidenschaft gezogen waren", gibt Christian Gill zu. Des Weiteren wurden die Flure neu gestrichen, auch dort der Bodenbelag ausgebessert. Zwei Differenzierungsräume auf jedem Flur, also insgesamt vier, wurden eingerichtet. Und die ebenfalls fertige Schulbibliothek wartet auf die ersten Bücherwürmer.

Da die Grund- und Oberschule auch Inklusionskinder aufnimmt, wurde zudem verstärkt auf die Barrierefreiheit geachtet. "Wir werden ein Kind im Rollstuhl haben, deswegen haben wir einen richtigen Wickelraum eingerichtet", führt Petra Raue, Interims-Schulleiterin der Grund- und Oberschule, an. Im gleichen Atemzug wurde Hand an den Fahrstuhl gelegt. Der vorher allein für Lasten freigegebene Aufzug ist nach den Sommerferien dank Notruf-Knopf, Auswahl-Tableaut und Spiegel für das erleichterte Rein- und Rausfahren des Rollstuhls dann für Personen freigegeben. Abgerundet wird der Bau-Reigen mit neuen eingezäunten Spielflächen sowie neuen Spielgeräten im Außenbereich. 160 000 Euro haben alle Bauarbeiten gekostet. Dazu kommen 60 000 Euro für die Anschaffung und Einrichtung des Datennetzwerkes.

Die Arbeiten selber liefen schon vor dem Sommerferien an. Für Christian Gill ein Glücksfall: "Da hat die Schulleitung sehr gut mitgemacht, indem uns Räume zur Verfügung gestellt wurden, in denen wir anfangen konnten." Lediglich Endmontagen und Endreinigungen stehen nun noch auf dem Plan, ehe zum Ende der Sommerfieren alles fertig sein soll. Kleines Eingeständnis: Die geplanten Lerninseln im Forum werden zum Start noch nicht fertig eingerichtet sein, wie Petra Raue anmerkt: "Da gibt es Lieferverzögerungen. Die kommen wohl erst Anfang September."

Eine Sache fehlt der neuen Grund- und Oberschule dann aber doch noch: ein Name. Wobei das nur zur Hälfte stimmt, denn eine konkrete Idee gibt es schon. So soll die Schule nach Luise Chevalier benannt werden. "Die Offenheit, die Frau Chevalier in europäischer und pädagogischer Hinsicht gelebt hat, hat uns angesprochen. Das würde passen", erklärt Petra Raue. Bis zum Redaktionsschluss konnte Petra Raue Kontakt zur Familie Chevalier herstellen und freudig verkünden: "Die Familie freut sich und fühlt sich geehrt, wenn wir die Schule umbenennen in Luise-Chevalier-Schule."