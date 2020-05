Ein Herz und eine Seele: Rainer Burlager (links) und Cedric Kriegel leiten jetzt gemeinsam die Firma Burlager Bau. (Vasil Dinev)

Twistringen. Die Twistringer Firma Burlager Bau hat einen neuen Geschäftsführer. Noch einen. Denn neben dem Gründer Rainer Burlager hat nun auch Cedric Kriegel bei dem Bau-Unternehmen das Sagen. Und das ist nicht das Einzige, was sich betriebsintern geändert hat: Auch der Firmensitz ist nunmehr ein anderer. Repräsentiver sei es in den Räumen an der Bahnhofstraße 5, freut sich Rainer Burlager. Lob für den Umzug gibt es stehenden Fußes von seiner Mitarbeiterin Verena Schumann: „Das ist das modernste Büro, in dem ich jemals gearbeitet habe. Und es ist so schön hell. Das wirkt sich auf Wohlempfinden aus.“

Worte, die ein Lächeln auf das Gesicht von Rainer Burlager zaubern. Der 30-Jährige hat einst Maurer gelernt, anschließend in Hamburg seinen Meister als Maurer und Stahlbetonhandwerker gemacht. Nach einem weiteren Jahr in seiner Ausbildungsfirma hat er sich selbstständig gemacht und gleich zwei Leute mitgenommen. „Das passte, die wollten da weg“, sagt er. Das erste Domizil bezog die Firma an der Marienstraße in Marhorst, „in der Garage meiner Eltern“. Von dort aus zogen die Bauarbeiter an die Kampstraße in Twistringen. „Aber das ist dann irgendwann auch zu klein geworden.“ Kein Wunder, bei inzwischen 16 Mitarbeitern.

Nun also die Bahnhofstraße. „Hier war vorher ein Klamottenladen drin“, erinnert sich Rainer Burlager. Die Fenster wurden neu gemacht, die Elektronik, die Fußböden, Wände wurden neu gezogen. „Das alte Büro war nicht mehr repräsentativ genug“, nennt der Firmengründer einen Grund für den Umzug. „Es wäre immer ein kleines, schäbiges Ding geblieben.“ Nicht mehr passend zum inzwischen guten Ruf des Unternehmens. Den Laden an der Bahnhofstraße wollte Burlager erst mieten, „aber dann haben wir ihn doch gekauft“. Über die Miete aus den vier darüberliegenden Wohnungen kann ein Teil der Abzahlung geleistet werden. Der junge Chef ist den Firmen, die Fenster- und Malerarbeiten gemacht haben, dankbar für das Tempo. „Sonst wären wir wohl heute noch nicht drin.“ Sein neuer Kompagnon Cedric Kriegel nennt einen weiteren Vorteil des Besitztums: „Als Mieter hätten wir beim Besitzer wegen jedes Pieps nachfragen müssen.“ Kein Zweifel: Der 26-Jährige weiß, was er will. 2010 hat er eine Lehre als Zimmermann begonnen, nach deren Abschluss weitere drei Jahre auf dem Bau gearbeitet. Dann begann er eine zweite Ausbildung, diesmal als Beton- und Stahlbetonbauer, diesmal bei Burlager Bau. Auch er machte seinen Meister, wurde vor zwei Jahren von der Handwerkskammer Hannover ausgezeichnet (wir berichteten). Dann kam ebenfalls der Gedanke an eine Selbstständigkeit auf. „Das habe ich ernsthaft überlegt“, erzählt Cedric Kriegel. „Aber dann habe ich mich mit Rainer Burlager zusammengesetzt und wir haben uns zusammengetan. Hier weiß ich, was ich habe. Hier weiß ich, wie gearbeitet wird. Und wir haben gute Mitarbeiter. Wir wären ja blöd, wenn wir uns gegenseitig Aufträge und Personal wegnehmen würden.“

Nachvollziehbar. Und da beide pragmatisch veranlagt sind, gibt es jetzt zwei Geschäftsführer bei Burlager Bau. Der Schwerpunkt liegt weiterhin beim Wohnungsbau. „Wir bauen Mehrfamilienhäuser, aber auch Industriehallen“, sagt Rainer Burlager. Auch der Landkreis Diepholz zähle schon zu seinen Kunden. Die Gebäude würden schlüsselfertig an den jeweiligen Auftraggeber übergeben, „das wollen die Leute so“. Für die Planung gebe es eine Kooperation mit einem Architekten, anschließend übernehme Burlager Bau alles „bis hin zum Rasen“.

All dies geschieht ab sofort mit einer Doppelspitze. „Wir waren vorher schon befreundet“, erklärt Rainer Burlager. „Ich hätte auch keine Firmenanteile an einen Fremden verkauft.“ Und Cedric Kriegel ist schon ein kleines bisschen stolz: „Es ist schon ein besonderes Gefühl, wenn man zum ersten Mal eine Visitenkarte in der Hand hat, auf der der eigene Name zusammen mit dem Wort Geschäftsführer steht.“