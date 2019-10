Kathrin Wilken (von rechts), Ilsemarie Hische, Karsten Bonhuis und David Cramer präsentieren die neuen Upcycling-Taschen der Stadt Syke. (Sarah Essing)

Syke. „Wir haben etliche Banner pro Jahr, die im Keller landen, daraus entstand die Idee“, erläutert Sykes Erster Stadtrat Thomas Kuchem das neueste „Baby“ des Stadtmarketings: schicke Einkaufstaschen mit einzigartigem Design. Upcycling heißt dieser Trend, bei dem aus alten oder unnütz gewordenen Materialien Neues kreiert wird. Und die Stadt Syke fängt damit gerade erst an.

„Teilweise stapeln sich die Banner im Keller“, sagt Kathrin Wilken. Allein ein gutes Dutzend war vom Stadtradeln übrig geblieben. Bisher wurden sie irgendwann einfach entsorgt, doch das muss nicht sein, fanden Kathrin Wilken und ihre Kollegin Ilsemarie Hische vom Stadtmarketing. Von den Weihnachtlichen Kulturtagen waren den beiden Frauen einige Kunsthandwerker bekannt, die den Trend Upcycling bereits für sich entdeckt haben. „Von ihnen hatte allerdings niemand Zeit“, bedauert Kathrin Wilken. Doch mit dem Martinshof in Bremen fanden die beiden Damen vom Stadtmarketing einen Partner, der das Gewünschte herstellen kann.

„Wir bieten bereits seit 2013 in Kooperation mit einer Firma Taschen an“, verrät Bettina Siebert-Kossmann vom Vertrieb und Marketing des Martinshof Bremen, der anerkannten Werkstatt für Menschen mit Behinderungen. Aus den Syker Bannern werden dort nun zwei Standardmodelle hergestellt, ein großräumiger Shopper und eine Kuriertasche. „Das ist für unsere Beschäftigten leicht umzusetzen“, sagt sie. Und: „Wir haben uns sofort in die Muster-Exemplare verliebt“, schwärmen Kathrin Wilken und Ilsemarie Hische, die überzeugt sind, dass diese Taschen gut ankommen werden.

Alte Banner sind aber nicht das einzige, dem die Beschäftigten am Martinshof neues Leben einhauchen. „Aus großen Zucker- oder Kaffeesäcken stellen wir ebenfalls allerhand her“, sagt Bettina Siebert-Kossmann und zählt als Beispiel Schlüsselanhänger, Portemonnaies und Kulturtaschen auf. „Alles, was man im Merchandising umsetzen kann“, sieht Kathrin Wilken nach diesem Auftakt der Kooperation noch viele weitere Möglichkeiten, aus alten Bannern etwas Neues für Syke zu gestalten. „Wir überlegen, wie wir das weiterentwickeln können.“ Ideen gebe es jedenfalls schon reichlich. Nun stehen einige Treffen an, um das Konzept gemeinsam auszuarbeiten. „Eventuell entwickeln wir ja auch eine eigene Kollektion“, denken sie weiter.

Zuvor sind jedoch erst einmal die Taschen aus den Stadtradeln-Bannern in die Produktion gegangen. Wer sich allerdings schon darauf gefreut hat, so eine Tasche käuflich zu erwerben, wird enttäuscht sein. „Diese Taschen werden nicht zu kaufen sein“, sagt Thomas Kuchem. „Sie werden unter anderem als Preise beim Stadtradeln vergeben werden und sind so vielleicht auch ein Anreiz, beim nächsten Stadtradeln mitzumachen.“ Zum anderen sollen sie als Geschenke verteilt werden, etwa an die Vertreter aus den Syker Partnerstädten. „Das ist etwas, das hier gelebt wird, etwas, das man mit Syke verbindet“, ist Kuchem überzeugt.