Hanne Roitsch-Schröder (rechts) führte Vertreter des Ausschusses für Soziales und Familie im vergangenen November durch die Kita Kinder-Reich, um auf die problematische Raumsituation aufmerksam zu machen. (Dominik Albrecht)

Bassum. Über kaum eine Einrichtung in Bassum ist in der vergangenen Zeit so häufig diskutiert worden wie über die Kita Kinder-Reich. Und eigentlich sollte die Diskussion nach der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Soziales und Familie vorerst beendet sein. Doch trotz aller Einstimmigkeit zu den Sofortmaßnahmen an der Bürgermeister-Lienhop-Straße (wir berichteten) geht es nun doch munter weiter. Und ein altes Konzept könnte nun für frischen Wind sorgen.

Denn die SPD-Fraktion hat nun eine Konzeption vorgelegt, die nahezu vollkommen andere Wege geht. Eigentlich war klar: Auf dem Gelände an der Bürgermeister-Lienhop-Straße soll ein Holzbau für die Mitarbeiter entstehen. Mit anderen Sofortmaßnahmen belaufen sich die Kosten auf rund 675 000 Euro. Künftig soll dann die ehemalige Sportschule für rund 1,35 Millionen Euro umgebaut werden, damit dort Räume für das Kinder-Reich entstehen. Allerdings wird die Schule erst ab 2023 frei, sodass vorher nicht mit den Umbauten begonnen werden kann. „Die Gesamtkosten belaufen sich auf 2,5 bis 3,1 Millionen Euro. Ob wir die Sportschule benutzen oder nicht“, macht SPD-Fraktionsvorsitzender Christoph Lanzendörfer auf Nachfrage deutlich. Außerdem würde der Neubau auf dem Gelände „auf jeden Fall Freifläche kosten, die bisher den U3-Gruppen als Außenspielfläche vorbehalten ist“.

Er und seine Fraktion kritisieren, dass man diese Summe verplane und „lediglich strukturelle Verbesserungen erziele“, wie es im Antrag heißt. Kapazitäten habe man damit noch nicht gewonnen. „Das kann es doch eigentlich nicht sein“, ging die SPD laut Lanzendörfer erneut in die Diskussion. Herausgekommen ist ein Konzept, das eigentlich gar nicht so neu ist. „Die Idee mit einem Komplettneubau gab es schon 2015. Die kam dann irgendwann nicht mehr in die Diskussion“, sagt er. Bislang war das Problem mit einem Neubau, dass kein passendes Grundstück vorhanden ist.

Keine Sofortmaßnahmen

Das hat sich nun geändert: Das Konzept ist, auf dem Bolzplatz, der an das Gelände des Kinder-Reichs anschließt, ein vollkommen neues Gebäude zu bauen. Für die genaue Lage gäbe es zwei Möglichkeiten: Entweder in der Nähe des angrenzenden Waldes an der Syker Straße, dann „könnte man auch mit den vorhandenen Spielgeräten hantieren“, skizziert Lanzendörfer die Möglichkeit. Es bräuchte nur eine Abgrenzung zur Straße. Der Rest des Bolzplatzes könnte mit dem Gelände der derzeitigen Kita zu einem neuen Bolzplatz umfunktioniert werden.

Die Alternative, die den Antragstellern vorschwebt, wäre, dass der Neubau näher zum aktuellen Gebäude entsteht, um so gegebenenfalls künftig das alte Gebäude wieder zu nutzen. Die Bassumer brauchen aber nicht auf den Bolzplatz verzichten, denn es soll – laut Antrag – „schnellstmöglich neu erstellt werden, wobei die Lagebeziehung zu den Sportanlagen nicht zwingend notwendig ist“. Lanzendörfer wirft ein, dass vielleicht ein Platz in der Nähe zum Naturbad entstehen könnte. Die Sportschule könnte dann im Zuge dessen zu einem „Haus des Sports“ umgestaltet werden. Im Erdgeschoss könnten laut Lanzendörfer Schulungen stattfinden oder Bewegungsangebote ihren Platz finden. In der oberen Etage sei es denkbar, dass der Kreissportbund mit seiner Geschäftsstelle dort ansässig werde.

Die eingangs angesprochenen Sofortmaßnahmen für das Kinder-Reich würden allerdings entfallen, da das dafür angedachte Geld (Umbau der Sportschule) in die Planung und Umsetzung des neuen Gebäudes fließen würde. Bassums Bürgermeister Christian Porsch sagte auf Nachfrage, dass „die Kollegen und die Kita-Leitung Bescheid wissen“. Nun wird der Antrag der SPD (mit Unterstützung der CDU, der Grünen und des Bürger-Blocks) geprüft. „Wir haben am Dienstagabend erstmals davon gehört. Im Verwaltungsausschuss wurde er vorgestellt und wir prüfen jetzt, wie und wo der Antrag umsetzbar ist“, sagte Porsch. Gerade die Frage, ob der angedachte Platz ausreicht, sei noch Thema. Ebenso wie die Kosten.