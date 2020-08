Besucher haben nun die Möglichkeit, sich ein paar Minuten auszuruhen. Dafür wurde eine Sitzecke direkt am Fenster eingerichtet. (Michael Braunschädel)

Die Wände sind weiß gestrichen, zahlreiche Kleiderständer hängen voll von Klamotten, die auf neue Besitzer warten. In einer Ecke steht ein blaues Sofa mit einem großen Kuscheltiger, der es sich schon mal gemütlich gemacht hat. Das sollen die Gäste der Bassumer Kleiderkkammer nämlich auch tun können. „Wir haben jetzt eine kleine Sitzecke“, sagt Anja Katannek stolz. Auf einem Tisch steht eine Wasserflasche, und Kaffee ist auch schon gekocht worden. Die Sitzecke befindet sich direkt an den großen Fenstern. Wegen der Hitze stehen die offen, damit auch ein wenig Wind in die Kleiderkammer hineinweht.

Von Deko über Teller und Tassen bis hin zu Haushaltsgeräten gibt es in der Kleiderkammer alles für die eigenen vier Wände. (Michael Braunschädel)

Denn immerhin kommen viele Menschen an die Eschenhäuser Straße 9a. Im ersten Obergeschoss findet sich neben der Kleiderkammer auch die Spielzeugkiste, bei der Besucher Gesellschaftsspiele, Kuscheltiere oder andere Spielzeuge finden und kaufen können. Seit knapp einer Woche haben die beiden Einrichtungen wieder geöffnet, vorher wurde in der Kleiderkammer ordentlich umgebaut. „Wir haben uns von 150 auf 350 Quadratmeter erweitert“, freut sich Anja Katannek über den Platz, den sie, Brockmann und die zwei Ehrenamtlichen nun haben.

Anja Katannek (von links), Susanne Reichelt, Arman Emami und Beate Brockmann sorgen dafür, dass alles am richtigen Platz ist und helfen den Kunden bei der Suche nach Klamotten.

Erster Tag: Schlange vor Eingang

Susanne Reichelt und Arman Emami sind auch gerade dabei, die angenommenen Spenden einzuräumen. Dekoration, ein Crêpes-Maker, Jacken, T-Shirts, Schuhe – die Besucher der Kleiderkammer finden für jeden Anlass etwas. Die Klamotten hängen fein säuberlich sortiert auf Kleiderstangen. Der Raum ist hell geworden durch den Umbau, der knapp vier Wochen gedauert hat. „Unsere Kunden waren Gott sei Dank geduldig“, hat Anja Katannek erleichtert festgestellt. Dennoch waren sie und die anderen Mitarbeiter überrascht, dass der Andrang bei der Wiedereröffnung so groß war. „Wir haben keine Mittagspause gemacht“, sagt Brockmann und lacht. Es habe sich eine richtige Schlange vor dem Eingang gebildet.

Montags und mittwochs ist die Kleiderkammer nun geöffnet. Wie auch die Spielekiste befindet sich das Geschäft im ersten Obergeschoss. (Michael Braunschädel)

Direkt gegenüber verkauft Hedda Berlin in ihrer „Spielzeugkiste“ das, was man für die Freizeit braucht. Spiele, Kuscheltiere oder einen kleinen Einkaufsladen.

Es zeigt: Das Angebot der Kleiderkammer kommt an. Durch den neuen Platz, den sie dazubekommen hat, „sieht das hier auch nicht mehr aus wie eine Kleiderkammer“, sagt Katannek. Denn durch die Fenster kommt nicht nur frische Luft, auch Tageslicht lässt den Raum mit den weißen Wänden und dem hellen Laminat deutlich freundlicher und fröhlicher erscheinen. Vorher hatte die Kammer keinen Zugang zu Tageslicht und der Teppich musste auch dem hellen Boden weichen. „Es ist modern gestaltet“, findet sie. Der ehemalige Soccer-Bereich von Horst-Dieter Jobst wurde nicht mehr genutzt, und der Unternehmer sprach die Frauen an, ob sie nicht erweitern wollen würden. Als kleine Hingucker hängen als Fußball dekorierte Lampen noch an der Decke und zeigen, was an Platz dazugekommen ist.

Hell, freundlich und größer: Die Kleiderkammer hat sich erweitert und bietet nicht nur Tageslicht, sondern auch deutlich mehr Angebot als vorher. (Michael Braunschädel)

Eigentlich, gibt Brockmann zu, hätten sie gar nicht an eine Erweiterung gedacht. „Horst-Dieter Jobst hat mitbekommen, dass wir mehr Zulauf haben und uns angesprochen“, erinnert sich Katannek. Mit Brockmann ist sie seit November für die Kleiderkammer in Bassum verantwortlich. „Es wird von Woche zu Woche mehr“, sagt sie. Kein Wunder, dass die beiden Frauen sehr glücklich mit der Erweiterung sind. So könne man auch mehr Menschen mit der Auswahl ansprechen. Katannek ist überzeugt: „Es läuft sehr gut.“

Auch Schuhe in verschiedenen Größen sind verfügbar. (Michael Braunschädel)



Die Bassumer Kleiderkammer hat ihre Öffnungszeiten geändert. So öffnen sich die Türen an der Eschenhäuser Straße 9a nun montags von 9 bis 12 Uhr sowie mittwochs von 14 bis 16 Uhr. An beiden Tagen stehen die Mitarbeiter zudem bereit, um Spenden anzunehmen. Weitere Infos gibt es unter der Telefonnummer 0 42 41 / 8 20 87 64.