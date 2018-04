Im Gespräch: Birgit Meyer-Borchers (v. l.) gibt Tina Brüning und Katharina Buschmann Tipps. Auch Gisela Buschmann hat Ratschläge parat. (Jonas Kako)

Bassum. Obwohl sich die Bassumer Landfrauen im vergangenen Jahr über 55 Neubeitritte freuen durften und damit auf 545 Mitglieder blicken, ruht sich der Verein nicht auf seinen Lorbeeren aus. Um auch künftig für Nachwuchs zu sorgen, hat der Verein nun die Gruppe "Junge Landfrauen" gegründet. Tina Brüning und Katharina Buschmann wollen jungen Müttern und berufstätigen Frauen ein maßgeschneidertes Programm bieten.

"Wir haben immer wieder von jüngeren Mitgliedern gehört, dass sie gerne mal etwas mitmachen würden. Wenn sie aber dann die Bilder sehen, war ihnen die Gruppe doch etwas zu alt", hat Birgit Meyer-Borchers vom Vorstand der Landfrauen beobachtet. Ein Angebot für "die Jüngeren" musste also her. Dabei sind laut Katharina Buschmann gar nicht die Veranstaltungen das Problem, sondern oft mehr die Zeiten. "Im Gegensatz zu Rentnern sind viele junge Frauen berufstätig und haben am Tag keine Zeit. Dann muss am Mittag vielleicht noch das Kind abgeholt und versorgt werden, sodass erst am Abend Zeit für eigene Interessen ist", beschreibt Katharina Buschmann.

Eine starre Altersgrenze möchten Tina Brüning und Kathariana Buschmann nicht ziehen: "Man ist ja nur so alt, wie man sich fühlt." Vielmehr sollen sich alle Mütter und berufstätigen Frauen angesprochen fühlen, die nach nachmittäglichen Freizeitangeboten suchen. Die Idee, eine Gruppe für junge Landfrauen zu gründen ist übrigens keine Premiere bei den Bassumer Landfrauen. Schon unter dem Vorsitz von Ulrike Schröder gab es Bemühungen, die jungen Mitglieder zu mobiliseren. "Aber das ist eingeschlafen", erinnert sich Gisela Buschmann.

Der zweite Anlauf soll aber deutlich erfolgsversprechender werden. Und die Zeichen stehen gut. Für ein erstes offizielles Treffen im Nordwohlder Dorfladen Vergissmeinnicht wurden zehn Mitglieder aus dem Verein angeschrieben. Gekommen sind sogar fünf mehr. "Das waren Freunde und Bekannte aus der Krabbelgruppe oder Tagesmütter –und künftige Mitglieder", zählt Katharina Buschmann auf. Mundpropaganda, die nach ihrer Hoffnung größere Kreise zieht. Das Interesse scheint also da zu sein. Gute Voraussetzungen für gemeinsame Aktivitäten – und Ideen dafür gibt es auch schon en masse. Radtouren, Betongießen sowie Schweißer-und Motorsägen-Lehrgang sind nur einige Beispiele, die sich aus dem ersten Treffen ergeben haben. Junge Mütter können sich darüber hinaus je nach Veranstaltung über eine Kinderbetreuung freuen.

Kein eigener Verein aber massig Pläne

Schon konkret in Planung sei ein Crashkurs für einen Do-it-Yourself-Spielplatz. Mitunter soll gezeigt werden, wie Hüpftiere und Matschküchen aus Materialien entstehen, die womöglich jeder zu Hause hat. "Paletten und alte Reifen haben wir dafür genug", stellt Tina Brüning in Aussicht. Bei den Überlegungen wurde ebenso der Ruf nach Haushaltstipps laut. Deswegen werde auch überlegt, Gastbeiträge aus den Reihen der "alten Hasen" unter den Landfrauen auf das Programm zu setzen. "Christine Iburg hat sich bereit erklärt, einen Strick-Kurs zu geben", verrät Gisela Buschmann.

Ein eigenes Logo werden sich die jungen Bienen übrigens nicht geben. "Wir wollten da nicht so sehr herausstechen", begründet Katharina Buschmann. Das junge Duo mag vielleicht die Initialzündung gesetzt haben, als Organisatoren sehen sie sich aber nicht. Wer Ideen hat, darf sie gerne vortragen. "Und wer gerade die Mittel hat, jemanden für eine Aktion zu organisieren, kann das auch machen", regt Tina Brüning an. Rückendeckung gibt es zudem von Stefanie Menzel aus dem Vorstand. Den Einstieg bei den Bassumer Landfrauen haben sowohl Brüning als auch Buschmann über ihre Schwiegermütter bekommen, wie Birgit Meyer-Borchers in die Runde wirft. "Beide haben einen Gutschein zu Weihnachten für eine einjährige Mitgliedschaft bekommen", sagt sie und erntet Lachen von allen Seiten.

Wer der neuen Gruppe einen Besuch abstatten möchte, kann dem zweiten Treffen am Donnerstag, 12. April, ab 20 Uhr im Gasthaus Zum Hombachtal, Nordwohlder Dorfstraße 5, beiwohnen. Mit einer Nachricht an die 01 60 / 5 54 56 96 können sich Interessierte auch in die gegründete Whatsapp-Gruppe aufnehmen lassen und so auf dem Laufenden bleiben.