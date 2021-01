In Bassum wird fleißig gebaut, vor allem in Bramstedt und wie auf dem Bild zu sehen in Nordwohlde. Auch in Bassum selbst soll nun ein neues Baugebiet entstehen. (Vasil Dinev)

Bassum. In Bassum wird fleißig gebaut, vor allem in Nordwohlde und Bramstedt schossen die Häuser in den vergangenen Monaten aus dem Boden. Nun ist auch die Ortschaft Bassum an der Reihe. Perspektivisch zumindest. Denn: Die Voba (Beratungs- und Dienstleistungsgesellschaft der Volksbank Bassum) plant, zwischen Bremer Straße und Klenkenborsteler Weg ein neues Baugebiet mit 2,2 Hektar einzurichten. Niklas Schumacher aus dem Bassumer Bauamt betont allerdings: „Das ist eine erste grobe Planung.“ Nichtsdestotrotz würde so die Innenverdichtung weiter vorangetrieben werden.

Ein Grund für den Antrag der Voba ist, dass das Baugebiet „Nedderbrake IV“ bei der Astrid-Lindgren-Straße „fast vollständig vollgelaufen ist“, wie Schumacher berichtet. Auch dieser Umstand macht deutlich, dass der Bedarf nach Häusern in Bassum nach wie vor vorhanden ist. „Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist erforderlich, um der starken Nachfrage nach Wohnbauland nachkommen zu können, da zurzeit nur noch vereinzelte Baulücken im Bereich der gesamten Stadt Bassum zur Verfügung stehen“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage für den Ausschuss für Stadtentwicklung. „Häuser“ ist übrigens auch ein gutes Stichwort, denn die Voba plant, das Gebiet zu einem konventionellen Baugebiet zu machen. Sprich: Einfamilienhäuser. „Damit soll eine möglichst breite Kundschaft angesprochen werden. Umfangreiche Vorarbeiten haben bereits stattgefunden. So wurden Bodenuntersuchungen durchgeführt und ein Entwässerungskonzept entwickelt“, berichtet Schumacher. Stand jetzt werden dort 20 Bauplätze zur Verfügung gestellt.

Einzelheiten kommen noch

Derzeit wird die Fläche noch landwirtschaftlich genutzt, einen Ausgleich wird es geben. Wo, das steht allerdings noch nicht fest, da zunächst überhaupt darüber gesprochen wurde, ob der Bebauungsplan „Magere Brake“ aufgestellt wird. Im weiteren Planungsverlauf werden dann Einzelheiten wie Grundstücksgröße oder eben die Ausgleichsfläche bestimmt.

Dieser Plan wurde in der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses vorgestellt und besprochen. Die Mitglieder des Gremiums sprachen sich für den Beschluss aus (bei einer Enthaltung). Christiane Weitzel von den Grünen findet den Plan gut, vor allem, „da innerstädtisch gebaut wird“. Sie stellte die Frage, ob man beim Baugebiet auf fossile Energien verzichten könnte. Ins selbe Horn blies Hermuth Straßburg (Bürger-Block): „Das ist Schnee von gestern.“

Christoph Lanzendörfer (SPD) begrüßte ebenfalls die Innenverdichtung. „Das Problem ist, dass wir Flächen versiegeln. Das geht gegen das Ziel, sparsam mit solchen Flächen umzugehen. Aber die Menschen brauchen Platz“, benannte er das Dilemma. Daher unterstützte er die Idee, „dort Baugebiete auszuweisen, wo die Infrastruktur schon vorhanden ist“. Beispielsweise ist die Sulinger Straße nur rund eineinhalb Kilometer entfernt. Der Vorteil für die Stadt Bassum, das machte Schumacher deutlich, ist: „Die Voba trägt die Kosten.“

Die Innenverdichtung deckt sich auch mit den Zielen der Regionale Wohnungsmarktstrategie, die der Kommunalverbund Bremen/Niedersachsen aufgestellt hat (wir berichteten). Wenn man strikt nach der Strategie arbeitet, dann gehen Einfamilienhäuser am künftigen Bedarf vorbei. "Zwar fallen die Bestandswohnbaugebiete nicht leer, der Bedarf ist da. Aber es wird schwerer, diese zu füllen“, kündigt Benjamin Möller vom Kommunalverbund an. Daher solle man sich Gedanken machen, wie man diese später nutzen kann. Etwa aus einem Haus zwei Wohnungen machen. Die Kommunen brauchen mehr Wohnraum, aber eben nicht mehr nur die Einfamilienhäuser. Das Zauberwort lautet „Innenverdichtung“. Bassums Bauamtsleiter Martin Kreienhop betonte in einem Gespräch mit dem Syker Kurier vor einigen Wochen: „Wir sind noch nicht ganz so betroffen wie andere Kommunen, die näher an Bremen liegen. Die Innenentwicklung wird aber auch bei uns wichtig.“