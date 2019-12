Seit Sommer 2017 steht das Haus in der Hauptstraße 46 in Syke leer. Der Eigentümer, die Christuskirchengemeinde Syke, hat nun eine Lösung gefunden. Die Zelle-Beteiligungs-GmbH pachtet das Grundstück für 99 Jahre und errichtet dort ein neues Wohn- und Geschäftshaus. (Michael Galian)

Syke. Im Februar dieses Jahres hatte die Christuskirchengemeinde Syke angefangen, Mieter für ihre Immobilie in der Hauptstraße 46 zu suchen. Kurz vor Jahresende kann sie nun Vollzug melden. In einem Bieterverfahren, in dem auf Basis eines Erbbaurechts nach Investoren gesucht worden war (der SYKER KURIER berichtete), hat sich der Kirchenvorstand für die Zelle-Beteiligungs-GmbH entschieden. Die Verträge sind unterschrieben, und so überreichte der Vorsitzende des Bauausschusses der Kirchengemeinde, Jörg Hespenheide, Jürgen und Bernd Zelle am Donnerstagabend die Schlüssel zu dem Haus.

Eine eher symbolische Geste, denn schon jetzt steht fest, dass das Haus abgerissen wird. Das sei nicht mehr sanierungsfähig, sind sich alle Beteiligten einig. Die Zelle-Beteiligungs-GmbH pachtet das 572 Quadratmeter große Grundstück für 99 Jahre und zahlt dafür pro Monat Zins an die Kirchengemeinde – gemäß dem örtlichen Grundstückspreis und der angestrebten Nutzung. Dieses Erbbaurecht kann auch vererbt werden oder an eventuelle Rechtsnachfolger der Zelle-Beteiligungs-GmbH übergehen. „Die Dauer über 99 Jahre zeigt, dass dies keine 'Mal-eben-so'-Geschichte ist“, betont Sykes Pastor Christian Kopp. Als Besonderheit des Erbbaurechts gilt: Fallen Zahlungen aus, fällt alles sofort an die Kirche zurück. Umgekehrt ist die Kirchengemeinde mit Auslauf des Vertrags verpflichtet, der Zelle-Beteiligungs-GmbH dann den restlichen Wert des Gebäudes zu entrichten. Doch was in 99 Jahren sein könnte, daran will jetzt noch keiner der Beteiligten denken. Wichtiger war für Jörg Hespenheide: „Im Bieterverfahren haben wir nur handfeste Angebote überhaupt in die engere Auswahl genommen.“ Aus dieser traf der Bauausschuss der Kirchengemeinde mit Unterstützung eines externen Architekten eine Vorauswahl, die dem Kirchenvorstand zur Beratung vorgelegt wurde. Und dieser entschied sich für Zelle.

Die Beteiligungs-GmbH plant nun, dort ein Wohn- und Geschäftshaus zu errichten. Zulässig ist laut Bebauungsplan eine dreigeschossige Bauweise mit Dachgeschoss. „Es sollen kleine Wohnungen werden, so circa 40 bis 50 Quadratmeter, für ein bis zwei Personen“, verrät Bernd Zelle. Barrierefrei, mit kleinem Balkon und bezahlbar. Auch energetische Besonderheiten wie etwa eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach, deren Strom direkt von den Mietern im Haus verbraucht werden kann, sollen geprüft werden. Alle Beteiligten sind sich einig, dass die günstige Lage gerade für Senioren ideal zum Wohnen ist. Im kommenden Jahr sollen die Planung und der Abriss des Hauses erfolgen. 2021 soll gebaut werden, die Fertigstellung und Bezug sind für 2022 geplant.

„Die Frage, was mit dem Haus geschehen soll, stand schon länger im Raum.“ Pastor Christian Kopp ist sich bewusst, dass viele Bürger interessiert verfolgen, was denn nun mit der Immobilie in Sykes Stadtmitte geschehen soll. Einzig ein Schild mit der Aufschrift „Galerie“ verweist noch auf die letzte Nutzung. Die Künstlerin Liane Gerull nutzte die Räumlichkeiten als Ausstellungsraum und Atelier. Das ist mittlerweile jedoch mehr als zwei Jahre her. Seit Sommer 2017 steht das Haus leer. Nachmieter konnte die Kirche für das damals schon sanierungsbedürftige Haus nicht mehr finden. Mittlerweile hat das Vordach Grünspan angesetzt, stellenweise sind Teile herausgebrochen.

Was mit der Immobilie geschieht, lag jedoch nicht allein in den Händen der Kirchengemeinde, berichtet Kopp. Bei allen Fragen rund um Liegenschaften ist immer auch die Landeskirche Hannover gefragt. Dies ist historisch begründet. Denn vielfach gelangen Grundstücke durch Erbschaften in den Besitz von Kirchengemeinden. In früheren Zeiten vielfach auch zweckgebunden, so wurden die Einnahmen daraus etwa für das Gehalt des Pastors oder des Küsters verwendet. Auch das Haus samt Grundstück an der Hauptstraße wurde bereits in den 1930er-Jahren der Kirche vererbt. Doch aus den Formulierungen im Testament ging nicht genau hervor, ob ein Verkauf im Sinne des Erblassers war. Bei der Landeskirche regte sich dagegen ohnehin Widerstand. Nach vielen Anträgen, Diskussionen und Fragen gab es im Frühjahr dieses Jahres schließlich eine Einigung der Christusgemeinde mit der Landeskirche auf das Prinzip des Erbbaurechts. Das Bieterverfahren wurde Ende April begonnen und nun beendet. „Damit schließt sich eine weitere Baulücke in der Hauptstraße“, freut sich Jürgen Zelle.