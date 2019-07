Hauchen kaputten Geräten wieder neues Leben ein: Wolfgang Metyner (von links), Peter Faßbinder, Stefan Seltmann, Reinhild Olma, Rolf Pohler, Heinz Hahlering und Dirk Moewes. Eine Kundin (2. von rechts) darf den Experten über die Schulter schauen. (Vasil Dinev)

Bassum. Wenn der Wasserkocher streikt, muss das nicht zwangsläufig sein Todesurteil sein, denn in Bassum, wird für diesen Fall kompetente Hilfe angeboten. In den Räumlichkeiten des Jugendhauses Fönix befindet sich seit April dieses Jahres ein Reparatur-Café. An jedem vierten Sonnabend eines Monats werden hier Haushalts-, Küchen, Elektrogeräte und Spielsachen, in der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr, von Tüftlern repariert.

„Manch einer hält sein Bügeleisen so fest in den Händen, als sei er hier beim Arzt und warte auf eine Behandlung für sein Elektrogerät“, scherzt die Bassumer Agendabeauftragte Reinhild Olma. Sie war es auch, die das Projekt der Gruppe Agenda21 initiiert hat und nun gemeinsam mit sechs technisch erfahrenen Ehrenamtlichen für einen reibungslosen Ablauf sorgt.

Wer etwas zu reparieren hat, kommt einfach vorbei, meldet sich bei Reinhild Olma an, füllt einen – leicht verständlichen – Haftungsausschluss aus und klärt den Reparateur kurz über das technische Problem seines Gerätes auf. Während er dann sein Schmuckstück in die Hände der emsigen Fachleute gibt, versuchen diese die Fehler zu beheben. Dabei kann der Besitzer vor Ort warten, einen Kaffee trinken, ein Stück Kuchen essen, dem Fachmann über die Schulter gucken oder einfach später wiederkommen.

„Die Ausbesserung ist kostenlos, aber über eine kleine Spende freuen wir uns selbstverständlich immer“, so die Organisatorin. „Das Reparatur-Café hat sich zu einem wahren Vorzeigeprojekt für Nachhaltigkeit entwickelt und das macht uns wirklich glücklich. Darum wäre es sehr schön, wenn sich noch einige technisch Interessierte fänden, die ebenfalls bereit wären, ihre Zeit und ihr Wissen hier einzubringen.“

Unterdessen widmen sich Windenergie-Fachmann Stefan Seltmann und Ingenieur im Ruhestand, Peter Faßbinder, einer defekten Schreibtischlampe. „Die Effizienz nutzen, Geräte am Laufen halten und voneinander lernen – das sind meine Beweggründe hier mitzumachen,“ erklärt Seltmann und sein Kollege fügt ergänzend hinzu: „Oftmals sind es Bauteile im Wert von gerade Mal zehn Cent, die ausgetauscht werden müssen.„ Allerdings sei die Ausbesserung für Laien sehr umständlich. “Man kommt aufgrund des fest verklebten Gehäuses so schwer an sie heran. Aber es widerstrebt mir einfach, kaputte Geräte in den Müll zu werfen“, erklärt Faßbinder. Auch das restliche Reparatur-Team, bestehend aus Heinz Ahlering, Wolfgang Metzner, Dirk Moewes und Rolf Pohler, ist mit Leidenschaft bei der Sache und setzt alles daran, Radios, Ventilatoren, Staubsauger, CD-Player, Nähmaschinen und ähnliche Gegenstände wieder zum Leben zu erwecken.

„Wir bekommen durchschnittlich 20 defekte Geräte gebracht, sodass unser Team immer sehr gut zu tun hat und dringend Unterstützung benötigt. Wer also Lust hat, uns ehrenamtlich beizustehen und ein gewisses Fachwissen mitbringt, ist herzlich willkommen“, betont Olma und hofft beim nächsten Öffnungstermin des Reparatur-Cafés, am 24. August, auf neue Akteure. Weitere Infos gibt es auch unter Telefon 0 42 41 / 8 40, sowie im Internet auf www.agenda21-bassum.de.