Will weiße Wände mit Farbe füllen: Marcus Libbertz ist der neue Leiter des Bassumer Jugendhauses. (Michael Braunschädel)

Bassum. Er hätte auch beruflich einen Anzug tragen können. Schließlich arbeitete sein Vater bei einer Versicherung. Wollte er aber nicht. Statt Sakko und Krawatte trägt Marcus Libbertz Jeans und Sweatjacke und wenn er über seine Arbeit redet, wird auch klar, warum er keinen Anzug trägt. „Kein Tag ist wie der andere, ich kann meine Ideen und meine Erfahrung einbringen. Ich will nichts anderes machen“, sagt der 41-Jährige entschieden. Dass er viel vor hat, daran besteht beim neuen Leiter im Jugendhaus Fönix keinen Zweifel. „Die Kinder sollen sich mit dem Haus identifizieren und ich freue mich, das Fönix mit neuem Leben und mit neuer Farbe zu füllen“, betont Libbertz.

Er sitzt im Büro an seinem Tisch. Seine Gitarre steht hinter ihm, Musik dringt leise aus dem Nebenraum. Hip-Hop. "Die Kinder können sich was wünschen. Nach den ersten Beats höre ich, ob es ein passendes Lied ist", sagt er. Frauenverachtend und gewaltverherrlichend kommen ihm nicht in die Tüte. Was nicht heißen soll, dass sich die Teenager keine aktuellen Hits oder Deutsch-Rap wünschen dürfen. "Capital Bra hat ein, zwei Lieder, die in Ordnung sind", weiß er. Immerhin. Indirektes Licht in der Sitzecke sorgt für eine entspannte Atmosphäre. Ein Beamer soll die künftigen Fifa-Turniere übertragen, die Jugendlichen hätten sich eine Playstation gewünscht. Libbertz sagt: "Jeder, der ins Fönix kommt, kann sich hier zeigen." Kann sich einbringen, kann mitgestalten.

Der Verdener weiß, wovon er spricht und weiß, was die jungen Besucher im Fönix rumtreibt, was sie hören, was sie gerne machen. Tik-Tok-Videos zum Beispiel. „Die dürfen sie hier gerne drehen, wenn ich zu sehen bin, will ich vorher gefragt werden“, erzählt Libbertz, der gleich einen neuen Instagram-Account für das Jugendhaus eingerichtet hat. Teenager kommunizieren halt nicht mehr über Facebook. Dort landen dann die neuesten Infos, ein paar Fotos, um so mehr Kinder und Jugendliche zu erreichen. „Man muss sich auch repräsentieren“, sagt er. Im selben Atemzug soll auch die eigene Internetseite des Jugendhauses umgestaltet und modernisiert werden.

Libbertz, der seit Anfang Juli der Nachfolger von Hilke Bald ist, bringt neuen Schwung ins Jugendhaus, hat eigene Ideen und Vorstellungen. Diese will er auch umsetzen, sprüht nur so vor Tatendrang. Logisch, dass dann nach den Sommerferien das erste Angebot auf die Beine gestellt werden soll: ein Graffiti-Workshop. Dazu kommen alte Freunde von Libbertz aus Hamburg und zeigen den Kindern und Jugendlichen, wie man eigene Graffiti gestaltet. Die Kunstwerke kommen dabei nicht ins eigene Zimmer, sondern sie sollen im Jugendhaus aufgehängt werden. Die Teilnehmer sprayen sozusagen ihre Wanddeko selbst. „Wir haben das Jugendhaus ein wenig umgestaltet, damit es gemütlicher wird“, erzählt Libbertz schon. Die Graffiti sind der nächste Schritt. Mit „Wir“ meint er nicht nur sich und seinen Kollegen Andreas Storn, sondern auch die Kinder und Jugendlichen. Immerhin sollen sie sich hier wohlfühlen – ganz nach dem Motto „Ihr für euch“ sollen die Besucher mehr Gestaltungsmöglichkeiten haben. „Dann schätzen sie Dinge auch mehr“, weiß Libbertz.

Der gebürtige Hamburger hat schon so einige Erfahrungen mit Teenagern gemacht, arbeitet er doch seit knapp 20 Jahren mit Jugendlichen und Kindern zusammen. Erst in der Hansestadt selbst, später dann in Schleswig-Holstein, Rotenburg und Verden. Seine kreativen Wurzeln liegen im BMX-Freestyle und Hip-Hop. Über einen Hip-Hop-Workshop kam der 41-Jährige einst selbst in die Jugendarbeit. „Ich habe dann berufsbegleitend die Erzieherausbildung gemacht“, erzählt Marcus Libbertz.

Bei seinen früheren Stationen hat er auch viel mit Musik gearbeitet, gab selber Workshops, bei denen Jugendliche ihre Songs produzieren konnten. Oder Gitarrenunterricht. „Meine Schwerpunkte liegen sonst in der Erlebnispädagogik. Einmal haben wir ein altes Boot restauriert und sind damit gefahren“, erinnert sich Libbertz. Der Sozialarbeiter ist vielfältig aktiv, neben Sport und Musik zählen auch gesunde Ernährung und Beratungen zu Bewerbungen oder Konflikte der Teenager zu seinen Aufgaben. Falls Libbertz und Storn bei Problemen von Mädchen oder jungen Frauen keine Antwort parat haben, gibt es die Kooperation mit dem Familienzentrum mit Elsbeth Ruholl. Daher ist es auch kein Thema, dass zwei Männer im Jugendhaus aktiv sind.

Die Jugendlichen, die er bislang kennengelernt hat, waren offen und neugierig. Nicht nur deshalb spricht Libbertz von „perfekten Voraussetzungen“, was das Fönix angeht. Die Nähe zur Oberschule sei optimal, um Kooperationen zu starten. „Das ist die Zukunft von zeitgemäßer Jugendarbeit und ich bin sehr guter Dinge, dass wir das gut hinbekommen“, freut er sich auf die nächste Zeit. Denn er weiß: „Jeder möchte wahrgenommen werden.“