Der Brand im Seniorenzentrum Syke hat Spuren hinterlassen. Das Gebäude ist auf absehbare Zeit nicht bewohnbar. Die Bewohner konnten nun aber anderweitig untergebracht werden. (Ralf Michel)

Syke. Der Schreck über den Brand in ihrem Wohnheim an der Waldstraße in Syke (wir berichteten) war noch nicht verdaut, da traf die nächste schlechte Nachricht für die Senioren ein. Wie die Polizei mitteilte, drangen Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 2 und 7.45 Uhr gewaltsam in das zurzeit leerstehende Gebäude ein und durchsuchten mehrere Büros und Wohnräume (wir berichteten).

Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen, berichtet Gissing weiter. In Anbetracht der Lage würden diese jedoch mehr Zeit in Anspruch nehmen als üblich, führt er aus. Zum einen hätten die Senioren nach dem Brand in verschiedenen Einrichtungen in Bremen und Umgebung ein neues Zuhause gefunden. Zum anderen sei ein Transport zum Tatort zur Feststellung, was überhaupt gestohlen wurde, aktuell aufgrund der besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen in Corona-Zeiten schwierig, erläutert Gissing. Die Ermittler müssen daher die Senioren an ihren neuen Wohnorten aufsuchen und mittels Bildern und Beschreibungen versuchen zu klären, was überhaupt gestohlen wurde. Die Polizei hofft zudem noch weiter auf Hilfe von Nachbarn oder eventuelle Passanten, denen im Tatzeitraum vielleicht ein Fahrzeug oder Personen aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Dienststelle in Syke unter der Rufnummer 0 42 42 / 96 90 entgegen.

Der Brandort selbst konnte von der Polizei bereits wieder an den Betreiber übergeben werden. Brandursache war nach Angaben des Polizeisprechers ein technischer Defekt in einer Küche in einer der Wohneinheiten im zweiten Obergeschoss der Anlage.

Und dennoch gibt es auch eine gute Nachricht: Die 60 Bewohner, die nach dem Brand zunächst in der Klinik Bassum und in einer Ausweichstation in Bruchhausen-Vilsen aufgenommen wurden, hätten inzwischen ein Zuhause gefunden, wo sie vorläufig bleiben können, teilt der Landkreis in einer Pressemitteilung mit.

Knapp eine Woche nach dem Brand konnte allen Betroffenen eine entsprechende Weitervermittlung angeboten und somit auch eine Perspektive aufgezeigt werden, heißt es weiter. Mit wenigen Ausnahmen wurden die Senioren in Bremen, im Bremer Umland, in Bassum und zum Teil auch bei Angehörigen untergebracht. Der Betreiber des Seniorenheims, die Convivo Unternehmensgruppe aus Bremen, die Stadt Syke und der Landkreis würden sich weiterhin abstimmen, um „passende, dauerhafte Lösungen für alle Seniorinnen und Senioren zu finden“, erklärt Bockhop darüber hinaus.

„Bei dem Feuer ging es um Menschenleben. Genauso schnell, wie sich der Brand ausgebreitet hat, mussten auch alle Einsatzkräfte bei der Evakuierung der gefährdeten Seniorinnen und Senioren handeln. Die Zusammenarbeit von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei hätte nicht besser laufen können“, lobt Suse Laue, Bürgermeisterin der Stadt Syke, die Arbeit der mehreren Hundert ehren- und hauptamtlichen Helfer vor Ort. „Auch die unverzüglichen Hilfsangebote der Klinik Bassum und des DRKs zur Unterbringung der Betroffenen waren vorbildlich. Alle Akteure haben Hand in Hand mit der Stadt Syke und dem Landkreis Diepholz zusammengearbeitet“, zeigt sich auch Landrat Cord Bockhop voll des Lobes. Darüber hinaus habe die Klinik Bassum und das DRK die aufnehmenden Einrichtungen unterstützt, indem beispielsweise der Kontakt zu Hausärzten aufgenommen und sichergestellt wurde, dass alle Betroffenen über die notwendigen Medikamente verfügen, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Landkreis verweist zudem auf seine Internetseite, wo unter www.diepholz.de/familie-und-senioren/senioren/senioren-und-pflegestuetzpunkt/ die Kontakte der Beratungsstellen der Senioren- und Pflegestützpunkte Niedersachsen im Landkreis Diepholz zu finden sind. Die nun wieder leerstehende DRK-Einrichtung in Bruchhausen-Vilsen steht weiterhin als Reserveunterbringung mit 30 Betten für eventuelle Krisensituationen bereit.

Zur Sache

Von Ingeborg Petersilge, einer der Bewohnerinnen des Seniorenzentrums an der Waldstraße, erreichte uns folgende Nachricht:

"Wir, die Bewohner der Senioreneinrichtung in der Syker Waldstraße 9, wollen unseren Dank kundgeben an die vielen Männer und Frauen der Feuerwehr, der freiwilligen Feuerwehr und des Deutschen Roten Kreuzes für ihr mutiges, umsichtiges und fürsorgliches Handeln, sodass wir alle ohne körperlichen Schaden aus dem brennenden Haus gerettet werden konnten.

Unser herzlicher Dank gilt auch der Gaststätte Oregano, wo wir ohne Wenn und Aber erste Aufnahme fanden, während ein Orga-Team lobenswerte und schnelle Arbeit leistete, um weitere Unterkünfte für uns zu finden.

Ein weiterer Dank geht an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vom Ambulanten Hauspflegeverbund Syke (AHS), die von Anfang an liebevolle Arbeit für uns leisteten und weiter für uns da sind. Allen Sykern, die uns Spenden für Leib und Seele brachten und bringen, danken wir ebenfalls.

Wir alle hatten die Syker Waldstraße 9 als unsere letzte Wohnstätte gewählt und wollten hier in guter Gemeinschaft unseren Lebensabend verbringen. Wenn eine endgültige Unterbringung für die meisten von uns auch ungewiss ist und der Schock noch tief sitzt, wir durften und dürfen erfahren: Die Nächstenliebe ist in Syke und umzu noch nicht ausgestorben."