Ein Monteur der hessischen Glocken- und Kunstgießerei setzte die veraltete Technik im Glockenturm der Bartholomäus-Kirche wieder instand. (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. Seit Wochen war der Glockenschlag zur vollen Stunde der Bartholomäus-Kirche in Bruchhausen verstummt, der Viertelstundenschlag schon seit Jahren nicht mehr zu hören. Es besteht eine Verbindung von der Turmuhr zur Glocke durch den Anschlaghammer. Er trifft auf die dickste Stelle der Glocke, den Schlagring, um den Ton zu erzeugen. Die Steuerungsanlage erfüllte nicht mehr die notwendige Funktion. Auch war das volle Geläut nicht zu trennen, um nur die große Christusglocke in Gang zu setzen – oder die kleine Gebetsglocke von 1646. Sie läutete schon den Westfälischen Frieden ein.

„Da die Hämmer ständig unter Strom standen, kam es jetzt wohl zu einem Kurzschluss“, erklärte der Monteur der Glocken- und Kunstgießerei Rincker. „Auch müssen die alten zweiadrigen Kabel ersetzt werden.“ Die Firma, im hessischen Ort Sinn ansässig, besteht seit 1590 inzwischen in der 13. Generation. Rincker lieferte 1960 auch das sechsstimmige Geläut in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin. Seit Jahrzehnten liegt die jährliche Wartung der Glocken in Bruchhausen in den Händen des renommierten Spezialbetriebs. Nun musste umfänglich ans Werk gegangen und eine Reparatur in Angriff genommen werden. Der Kostenvoranschlag von 5000 Euro lag vor.

Lächelnd sagte Pastor Florian von Issendorf mit Blick auf den Kontoauszug, den er vor Kurzem von der Sparkasse nebenan geholt hatte: „Bis auf 500 Euro ist der Betrag durch Spenden zusammengekommen.“ Dazu trug auch das gemalte Kirchenmotiv der 16-jährigen Ruth Bröcker bei. Davon waren Drucke erstellt worden. Der Verkauf mit 40 Euro pro Stück füllte das Spendenkonto.

Ein Blick in die alte Steuerungsanlage im Gemeindehaus zeigte, dass neue Technik mit weiteren Funktionsmöglichkeiten unbedingt notwendig ist. Heutzutage kann über Schaltuhren oder die Turmuhr eine Fülle von Programmier- und Speicherplätzen genutzt werden. Eine computergesteuerte Anlage wird die alte ersetzen, auch, damit ein weiterer Kurzschluss vermieden wird. „Es hätte sogar zu einem Brand kommen können“, meinte von Issendorf.

Mit der neuen Steuerung der Glocken wird es eine geänderte Läuteordnung geben. Das Läuten soll zu manchen Zeiten reduziert, zum anderen die Glocken differenzierter eingesetzt werden. „Bisher erklang vor allem die große stählerne Glocke. In Zukunft soll mehr die kleinere Bronzeglocke mit ihrem weicheren Ton erklingen“, wünscht sich der Pastor. „Wir möchten zusätzlich eine Neuerung einführen, angelehnt an das Angelusläuten, wie man es im Rheinland kennt. Eine Folge von drei Impulsen à drei Schlägen, jeweils von zehn bis 20 Sekunden getrennt – also neun Schläge – sollen das Vaterunser symbolisieren. Bei diesem Gebet gibt es nach der Eröffnung und dem Schluss sieben Bitten. Also ergeben sich neun Schläge für das Vaterunser." Für die Läuterordnung wird es eine öffentliche Gemeindeversammlung geben, bei der Fragen und Anregungen erörtert werden können.