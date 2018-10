Der Einladung der Bassumer Landfrauen zum Vortrag sind viele Interessierte gefolgt. (Michael Braunschädel)

Bassum. Nach mehr als 20 Veranstaltungen der Landfrauen Freudenberg-Bassum im Jahr 2018 gibt es immer noch Interessantes zu hören und zu sehen – und auch zu genießen. Ilka Cordes, aktives Mitglied im Bassumer Landfrauen-Vorstand, hatte am Sonnabendvormittag in der Gaststätte Ellinghausen in Wedehorn den Mut, ein Thema anzusprechen, das von vielen Menschen gerne verdrängt wird. Was ist, wenn man durch Krankheit, Unfall oder Tod plötzlich ausfällt? Wer kennt sich aus, wer ist befugt, Entscheidungen zu treffen und zu handeln und wer unterstützt die Familie? Alles muss geregelt werden, aber wer steigt durch den Dschungel der Erklärungen und Vollmachten noch so richtig durch?

Um Klarheit zu bekommen, hatte Ilka Cordes die Kontaktmanagerin der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Iris Flentje, eingeladen, um Licht in das Formulardunkel zu bringen. Als Büroleiterin in der Außenstelle Nienburg hat Iris Flentje viele Beratungsangebote. Eines davon ist der Notfallordner – Für den Ernstfall gewappnet sein. Mehr als 80 Teilnehmer, darunter auch vier Männer als fördernde Mitglieder der Bassumer Landfrauen, waren zu der Veranstaltung in das Wedehorner Gasthaus gekommen, um zunächst ein reichhaltiges Frühstück zu genießen und im Anschluss daran aus kompetentem Mund zu hören, wie man das Problem der Erklärungs- und Vollmachtsflut in den Griff bekommt.

Wer denkt schon gerne darüber nach, zu bestimmen was passieren soll, wenn man vorübergehend oder auch auf Dauer die Fähigkeit verliert, seinen eigenen Willen zu äußern, Geschäfte abzuwickeln oder auch nur Entscheidungen zu treffen? Nach Eintritt eines Notfalles kann nicht mehr alles in Ruhe besprochen werden und so ist es wichtig, Vorausverfügungen zu erstellen. Auf Nachfrage der Referentin bestätigten mehr als die Hälfte der anwesenden Teilnehmer, im Besitz einer ausgefüllten Patientenverfügung zu sein. Bei weiteren Fragen nach Vorsorgevollmacht oder Betreuungsvollmacht gingen immer weniger Bestätigungsfinger in die Höhe.

„Jeder Mensch, der das 18. Lebensjahr vollendet hat, sollte dieses Thema nicht auf die lange Bank schieben, sondern handeln“, erklärte Iris Flentje den Gästen. „Es ist von Vorteil, wichtige Adressen, Passwörter, Codes, Pins, Vollmachten, wichtige Familiendokumente, Vermögensübersichten, Aufstellungen über Darlehen, sonstige Verträge, Mitgliedschaften, Sozialversicherungsdaten, Privat- und Sachversicherungen, medizinische Informationen und auch Regelungen für den Todesfall in einem Ordner gesammelt zu haben“, so Iris Flentje weiter. Um Ordnung zu schaffen, hatte sie eine Musternotfallmappe der Landwirtschaftskammer Niedersachsen mitgebracht und erläuterte die einzelnen Passagen der Patientenverfügung, Vorsorge-, Betreuungs- und Generalvollmacht. Wie interessant das gewählte Thema war, merkte man deutlich an den vielen gestellten Zwischenfragen, die Iris Flentje verständlich und erschöpfend beantwortete. „Man redet nicht gerne über dieses Thema, weil das alles mit der Endlichkeit zu tun hat. Wichtig ist es, in der Familie darüber zu sprechen und zu reagieren. Diese Gespräche sind nicht einfach, dabei kann ruhig gelacht oder geweint werden. In guten Zeiten für schlechte Zeiten zu sorgen, ist hierbei das Hauptziel. Und wenn alles geregelt ist, sollte man auch bedenken, dass sich Gedanken mit den Jahren verändern. Es ist daher sehr wichtig, die erstellten Vollmachten alle paar Jahre zu überarbeiten und Veränderungen auch mit der Unterschrift zu bestätigen“, gab Iris Flentje ihren Gästen abschließend mit auf den Weg. Als ein Großteil der Zuhörer bereits auf dem Heimweg war, diskutierten Monika Simon, Theresia Sauerwein und Hilde Wessel aus Bramstedt immer noch über das Thema. Gemeinsam stellten sie fest, dass es keine Patentlösungen geben kann und die Eintragungen den persönlichen Verhältnissen angepasst werden müssen. Wie vielen anderen Besuchern, so hatte auch ihnen der Morgen gut gefallen. „Es gab reichlich Informationen in interessanter Weise vorgetragen. Nun müssen wir dieses Thema zu Hause mit den für uns passenden Schwerpunkten aufarbeiten“, sagten drei aus Bramstedt kommende Bassumer Landfrauen.