Bassum. Jörn Petersohn trägt zur Sicherheit Handschuhe. Auch einen kleinen Korb für das Bargeld hat er bei seinem Stand auf dem Bassumer Wochenmarkt aufgestellt. So wenig Kontakt wie möglich. „Ich habe schon ein ungutes Gefühl“, gibt der Florist zu. Es kommen immer wieder Menschen zu seinem Stand, um sich noch mit ein paar Blumen für den Garten, Balkon oder die Vase einzudecken. Was ihm schon auffällt ist, dass die Menschen zueinander Abstand halten. Seit der Fernsehansprache von Bundeskanzlerin Angela Merkel vor einigen Tagen sei es besser geworden, sagt er. Außerdem wird weniger geschnackt. „Die Leute gehen direkt wieder nach Hause“, hat Petersohn beobachtet. Er kann der Krise dennoch etwas abgewinnen.

Abgesehen davon scheint die derzeit grassierende Corona-Pandemie einen kleinen Bogen um den Wochenmarkt beim Bassumer Rathaus zu machen, der immerhin gut besucht ist. Immer wieder kommen Menschen zu den Ständen, um Lebensmittel zu kaufen oder sich dennoch mit anderen ein wenig zu unterhalten. Was direkt aber ins Auge springt: Die Verkäufer tragen allesamt Handschuhe und versuchen, den Abstand zum Kunden einzuhalten. „Ich bleibe in meinem Wagen“, versichert George Haddad. Er verkauft unter anderem Oliven und Salate seit zehn Jahren auf dem Wochenmarkt. Um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, „desinfiziere ich auch das Bargeld“, erzählt Haddad. So reinigt er Scheine und Münzen, die ihm die Kunden reichen.

So weit geht Detlef Bauer aus Zeven zwar nicht, aber auch er hat sich wegen der Corona-Krise etwas angepasst und umgestellt. Er hat mittlerweile Bezahlteller aufgestellt und Desinfektionsmittel in der Nähe. Er verkauft seit Jahren auf dem Wochenmarkt seinen Fisch. „Sorgen mache ich mir schon. Aber der Umsatz ist gut“, freut er sich trotz der Corona-Krise. Dass weniger Menschen kommen, habe er bei sich noch nicht bemerkt. Die Frage, die er sich allerdings stellt, ist: Wie geht es weiter? Zwar sind die Grenzen zu Deutschland geschlossen, für Lebensmittel sind sie weiterhin geöffnet – auch für Bauers Fisch. „Wenn alles nur vier Wochen dauern würde, dann würde ich sofort zu Hause bleiben“, versichert der Zevener. Da es nicht abzusehen ist, wie lange das Virus weiterhin Thema ist, muss er weitermachen.

Von Normalität kann bei Yadwinder Gill kaum eine Rede sein. Er verkauft auf dem Wochenmarkt Kleidung. „Noch dürfen wir hier stehen. Wenn die Verordnung kommt, dass wir zu Hause bleiben müssen, dann machen wir das“, versichert er. Seit 17 Jahren bringt er jeden Freitag seine Waren an den Mann und die Frau, an diesem Tag läuft es aber schlecht. Kaum ein Kunde verirrt sich zu ihm, lieber kaufen die Menschen Honig, Gemüse oder Fisch und gehen dann schnell wieder.

Das hat Jörn Petersohn ebenfalls bemerkt. „Man hat schon ein wenig Existenzängste, weil das Geschäft voll mit Waren steht und ich meine Mitarbeiter bezahlen muss“, sagt er. Darüber hinaus findet er es gut, dass Wochenmärkte weiterhin geöffnet bleiben. „Man muss auch etwas Normalität beibehalten, sonst kippt die Stimmung“, findet der Steyerberger. Außerdem schätzt er die Lage weniger dramatisch ein, wenn die Kunden an der frischen Luft einkaufen als in einem Supermarkt. Der Mann aus dem Landkreis Nienburg kann der derzeitigen Krise dennoch etwas Positives abgewinnen. „Ich habe das Gefühl, alles rückt mehr zusammen“, sagt Petersohn. Bei seinen eigenen Kindern hat er das erlebt, helfen sie doch nun gerne im Geschäft mit. „Das war vorher anders“, gibt er zu und lacht. Petersohn ist überzeugt, dass die Solidarität untereinander und die Hilfe für schwächere Menschen zwar durch das Coronavirus ausgelöst ist – aber von Dauer sein wird.