Alles braucht seine Ordnung: Geschäftsführer Frank-Rainer Seelert bereitet die kommenden Montag geplante Wiedereröffnung vor. (Dinev)

Bassum. Zufälle. Viele Zufälle waren es. Einer davon war, dass Frank-Rainer Seelert und Rainer Balzer gefragt worden sind, ob sie eine Wohnung in Hildesheim ausräumen könnten. Ein zweiter, dass die beiden Bassumer sich gut verstanden haben, die zahlreiche Möbel aus der Wohnung aber nicht in der Stadt loswurden. „Wir haben uns dann überlegt, was wir mit den Sachen machen können“, erinnert sich Seelert. Also lagerten die beiden die Klamotten und Möbel erst einmal in einem ehemaligen Verkaufsraum an der Langen Straße in Bassum ein. „Sie sollten dort verkauft und der Erlös gespendet werden“, erzählt Seelert den Plan. Das war vor rund zwei Jahren.

Jetzt steht Seelert in den Räumen der Bassumer Sozialboutique. Noch sind ein paar Handwerker da, denn das Licht muss erneuert werden. Es ist einfach zu dunkel. Die Boutique soll am Montag, 4. Mai, wieder eröffnen – unter strengen Auflagen natürlich. So müssen die Kunden nun klingeln, damit jeder einzeln eintreten und nach Klamotten, Geschirr oder Spielen schauen kann. „Es ist sonst schwierig, den Mindestabstand einzuhalten“, weiß Seelert, der Geschäftsführer des Bassumer Sozialzirkels. Der Verein wurde Ende November 2018 gegründet, weil Seelert und Balzer schnell erkannt haben: Der Bedarf an einem Sozialgeschäft in Bassum ist da. Also wurde die Boutique ins Leben gerufen und zog in leer stehende Geschäftsräume an der Langen Straße ein. Rainer Balzer ist der Vorsitzende des Vereins. „Am Anfang war es schwierig, da kamen ein bis zwei Kunden am Tag“, erzählt Seelert. Bis zu den Einschränkungen wegen des Coronavirus lief es gut, „wir haben kleine Schritte gemacht“, sagt Balzer.

Auch bei den Spenden. Es kommt immer etwas rein, wird vorbeigebracht, oder die Männer werden gefragt, ob sie etwas gebrauchen können. „Zwei Frauen kommen regelmäßig mit ganzen Tüten voller Klamotten. Wir trinken dann einen Kaffee und unterhalten uns über dies und das“, freut sich Seelert über den Kontakt, auch zu den Spendern.

Andersherum besuchen zahlreiche Menschen die Boutique und finden immer etwas. „Wir haben für jedermann geöffnet. Man braucht bei uns keinen Berechtigungsschein“, betont Balzer. Übrigens kam den beiden die Idee, ebenfalls höherwertige Klamotten in einem anderen Raum anzubieten. „Wir haben auch Ware im Second-Hand-Bereich“, sagt Seelert stolz.

„Die Leute freuen sich“

Die beiden Männer engagieren sich gern im Verein. „Die Gesichter der Menschen sind das Schönste, die Leute freuen sich“, erzählt Balzer. Er selbst habe 14 Jahre lang im Möbellager in Bassum gearbeitet und dort bereits mit Menschen zu tun gehabt, die wenig besitzen. „Ich habe mir dann gedacht: Das kannst du auch weitermachen“, sagt er. Aber Seelert und Balzer haben nicht nur den Blick für die Bedürftigen in Bassum. Denn nichts, was man noch gebrauchen kann, soll weggeschmissen werden. Die Sachspenden werden sortiert und kommen teilweise auch nach Osteuropa, nach Lettland, Polen und die Ukraine. Seelert war selbst oft dabei, um die Spenden zu übergeben. An Altersheime oder ein Waisenhaus. „Das Bild werde ich nicht mehr los“, sagt Seelert. Die Zustände vor Ort seien nicht vergleichbar mit denen in Deutschland. „Die Spenden kommen an“, versichert er.

Natürlich auch in Bassum. In der Lindenstadt werden die Sachspenden verkauft, um den Betrieb am Laufen zu halten. Wirtschaftlicher Gewinn sei nicht das Ziel, als Verein sowieso nicht. „Man tut etwas Gutes, das macht einfach Spaß“, sagt Seelert. Im Moment hilft der Sozialzirkel, Einkäufe in zwei Bassumer Ortsteile zu fahren. Dabei zieht Seelert einen Schutzanzug an und trägt eine Maske. Zwischendurch bleibt auch Zeit für einen kleinen Schnack. „Den Senioren fehlt der soziale Kontakt“, weiß der Geschäftsführer. Er und Balzer gehen davon aus, dass nach der Corona-Pandemie der Bedarf nach günstigeren Artikeln weiter steigen wird. „Das wird mehr“, prophezeit Seelert. Daher ist der Sozialzirkel weiter auf der Suche nach Spenden. Geöffnet ist die Boutique an der Langen Straße 4 a in Bassum montags, dienstags, donnerstags und freitags von 14.30 bis 18 Uhr. Weitere Infos gibt es unter Telefon 01 78 / 6 39 31 22.