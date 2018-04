Claudia Möllenkamp sitzt auf einem Teil der Seilbahn vorm Jugendhaus. Hinter ihr werden in diesem Monat eine Sitzecke und eine Schaukel aufgestellt. (Jonas Kako)

Twistringen. Rund 20 Veranstaltungen weniger als im vergangenen Jahr, dafür aber sieben neue – das steckt diesmal in der Ferienkiste der Stadt Twistringen drin. Das Ferienprogramm für Kinder umfasst 39 Angebote, zu denen diese neuen gehören: "Dancing on the Street", "Alles rund ums Kaninchen", "Sicherer durchs Leben", "Spielerischer Sportparcours", "Mit der Volksbank zum Natur-Erlebnis-Zentrum", Hundertwasser-Malwerkstatt" und "Taekwondo".

Das Angebot "Dancing in the Street" hat die Jugendpflegerin Claudia Möllenkamp zwei Mal ins Programm aufgenommen. Zehn- bis Zwölfjährige studieren mit Mitarbeitern des Tanzstudios Gesche eine Choreografie zu einem modernen Musikmix ein. Dafür müssen sie am Donnerstag, 5. Juli, und Montag, 23. Juli, bequeme und sportliche Kleidung, Turnschuhe oder Socken und ein Getränk mitbringen. Am 5. Juli tanzen Zehn- bis Zwölfjährige, am 23. Juli Acht- bis Neunjährige von 10.30 bis 11.30 Uhr.

Alles rund ums Kaninchen erfahren sechs- bis 14-Jährige am Freitag, 6. Juli. In den Mittelpunkt rücken Mitarbeiter des Kaninchenzuchtvereins Twistringen das Thema "Kaninhop" – eine Sportart, bei der Hauskaninchen über Hindernisse springen, die in einer beliebigen Form aufgebaut werden. Die Teilnehmer treffen sich um 15 Uhr an der Schützenhalle. Beim Kursus "Sicherer durchs Leben" gibt die Budo Shin Dojo-Sparte des SC Twistringen am Dienstag, 7. Juli, einen Einblick in die Selbstbehauptung und ins Jiu-Jitsu-Training. acht- bis 14-Jährige sind von 16.30 bis 18 Uhr in der Sporthalle am Mühlenacker willkommen. Beim spielerischen Sportparcours bewegen sich Kinder ab acht Jahren am Donnerstag, 12. Juli, von 10 bis 12 Uhr.

In den Wildpark "Schwarze Berge" führt ein Tagesausflug der Volksbank am Mittwoch, 1. August. Sechs- bis Elfjährige erkunden die faszinierende Welt des Wildparks. Sie erleben die Natur ganz nah, gehen auf Schatzsuche und sehen sich eine Wolfs- und Fuchsfütterung an – von 8.30 bis 17 Uhr. In dem Wildpark leben unter anderem diese Tiere: Äskulapnatter, Braunbär, Dachs, Elch, Esel, Frettchen, Hängebauchschwein, Heidschnucken, Muffelwild, Nilflughund, Nutria, Reh- und Rotwild, Steinbock, Wildkatze, Wisend, Zwergotter und Sumpfschildkröte.

Der Twistringer Künstler Jochen Tiemann alias Bafuß erzählt am Donnerstag, 2. August, etwas über den Künstler Friedensreich Hundertwasser. Kinder ab dem Alter von zehn Jahren lassen sich von Hundertwasser inspirieren und malen ein Bild – von 15.30 bis 18.30 Uhr. Taekwondo – die koreanische Kampfsportart, die sich durch dynamische Tritt- und Schlagtechniken auszeichnet – lernen kleine Kampfsportler am Sonnabend, 4. August, kennen. Marco Perin, Übungsleiter des TV Heiligenloh, leitet den Kursus von 10 bis 12 Uhr in der Sporthalle Heiligenloh. Taekwondo ist Möllenkamp zufolge besonders zur Charakterbildung und Selbstbehauptung geeignet.

Neben den neuen Angeboten weist Möllenkamp noch auf weitere ausgewählte Veranstaltungen hin. "Unsere große Veranstaltung ist am letzten Schultag", sagt sie mit Blick auf die Party "School is Out", die am 27. Juni im Schwimmpark gefeiert wird. Ab 14 Uhr hätten alle Besucher ab 14 Uhr freien Eintritt. Die "Digitale Schnitzeljagd", die im vergangenen Jahr zum ersten Mal organisiert worden ist, sei erneut im Ferienprogramm enthalten. "Da waren die Kinder hin und weg", betont die Jugendpflegerin. Als Grund für die in diesem Jahr kleinere Ferienkiste nennt sie die rückläufigen Anmeldezahlen aus dem vergangenen Jahr. So seien damals einige Veranstaltungen ausgefallen oder nur wenige Kinder hätten teilgenommen. Und das sei enttäuschend für die Veranstalter gewesen.

Kinder müssen sich für die Ferienkiste bis Mittwoch, 6. Juni, anmelden. Ihre Wunschzettel können sie im Jugendhaus abgeben, in die Box im Eingang des Rathauses werfen oder per E-Mail an jugendhaus.twistringen@ewetel.net schicken. Die Anmeldeformulare und das gesamte Ferienprogramm finden Interessierte ab Freitag, 20. April, auf der Internetseite www.twistringen.de in der Rubrik "Aktuelles".