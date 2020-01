Bassum-Nordwohlde. „Entweder hatte ich Glück, oder ich wurde geschont“, sagt Sandra Kopmann über ihren ersten Monat in Nordwohlde und lacht. Am 5. Februar vor drei Jahren wurde sie zur Pastorin ordiniert und hatte bis Ende des Monats keine Beerdigung im Kalender. „Ob es wirklich so war, dass niemand gestorben ist, weiß ich nicht“, sagt sie. Wissen will sie es lieber auch nicht.

In ihren drei Jahren, die sie nun in Nordwohlde und Bassum aktiv ist, sind aber einige Beerdigungen dazugekommen. Zum Beruf des Pastors gehören schließlich nicht nur die angenehmen Momente wie Taufen („Das sind die schönsten Ereignisse“), sondern eben auch Beerdigungen und das Abschiednehmen. „Als Kind wollte ich etwas mit Menschen machen. Ihnen helfen“, erzählt die Pastorin. Gerade bei Beerdigungen weiß sie nicht, „ob ich die Angehörigen erreiche, aber ich möchte sie in ihrer schweren Zeit begleiten“.

Ihr Alltag findet selbstverständlich nicht nur in der Kirche statt. Auch das muss sie manchmal erklären. Einer Konfirmationsgruppe etwa. Die meinte, dass man Pastorin „so nebenbei“ machen könne. Dass aber Abitur, Studium, antike Sprachen und Vikariat, Gottesdienste und Vorbereitungen dazugehören, das hatten die Jugendlichen nicht auf dem Schirm. Nach der Erklärung war Pastor oder Pastorin nun doch ein richtiger Beruf. Hin und wieder fragen Kinder aus der Kita, was sie nach ihrem Besuch bei den kleinen Nordwohldern denn noch vorhabe. Arbeit am Schreibtisch, der Besuch bei Gemeindemitgliedern gehören ebenfalls zum Alltag wie das Taufen, Trauen und Beerdigen.

Sandra Kopmann ist angekommen, wie sie sagt. „Die drei Jahre sind sehr, sehr schnell vergangen.“ Während ihrer Zeit wurde das Pfarrhaus fertiggestellt, der Krippenausbau eröffnet, und es kam eine neue Gottesdienstordnung für Bassum, Nordwohlde und Neubruchhauen. So sollte die Vorbereitungszeit für die Gottesdienste einfacher gestaltet werden, und die Besucher sollten sich, wenn sie etwa von Bassum nach Nordwohlde in die Kirche gehen, heimischer fühlen. „Das kennt man ja von zu Hause“, sagt sie. Gleichzeitig konnte man im Team, das neun Monate an der Ordnung gefeilt hatte, schauen, „wo setzen wir unsere Schwerpunkte?“ Rückblickend auf ihre Zeit in Nordwohlde ist sie glücklich darüber, dass sie offen aufgenommen wurde. „Sehr unbefangen“, fügt sie hinzu. Sie ist die erste Pastorin überhaupt in Nordwohlde und dazu noch die erste im Probedienst. „Einen Probedienstler kannte die Gemeinde schon, aber nicht in Personalunion mit einer Pastorin“, erzählt sie schmunzelnd. Daran dürften sich die Nordwohlder mittlerweile gewöhnt haben.

Zu den Kindergottesdiensten im vorvergangenen Jahr wurden die Gottesdienste, die von Ehrenamtlichen organisiert und geleitet werden, belebt. Jeden zweiten Sonntag im Monat gibt es entweder einen Taizé- oder einen Speeddating-mit-Gott-Gottesdienst. „Es gab ein großes Fragezeichen, ob das weitergeht“, erinnert sich Kopmann. Nun könne man abends zum Taizé-Gottesdienst und sei rechtzeitig zum Tatort zurück. In der jüngsten Vorweihnachtszeit feierte der Lebendige Adventskalender seine Premiere: eines der Highlights in den vergangenen Monaten für Kopmann. „Es war bunt, toll, und es wurde sehr schön gestaltet und gesungen.“ Auch viel positives Feedback habe sie bekommen. Der Adventskalender lief sogar so gut, dass die ersten beiden Türen für dieses Jahr schon vergeben sind.

Nun, Anfang Januar, steht zwar noch die Krippe in der Kirche, und auch der Tannenbaum ist weihnachtlich geschmückt – die Gottesdienstbesucher werden aber weniger. „Ich versuche immer, die Weihnachtsfreude mit in den Januar und Februar zu nehmen, um so das Jahr neu zu starten“, sagt Kopmann mit einem Lächeln. Ab ihrem vierten Jahr will sie einmal im Monat zur Kita gegenüber gehen und „mit den Kindern vor Ort etwas machen“, wie sie ankündigt. Sonst kamen die Kinder zu ihr in die Kirche, und es wurde gemeinsam gefeiert. Generell „macht mir die Arbeit mit der Kita sehr viel Spaß.“

Für Kopmann endet aber nun ihr Probedienst. Also Zeit, Abschied zu nehmen? Im Gegenteil. „Ich will bleiben“, sagt sie entschieden. Mit dem Ende der drei Jahre hat sie ihre Bewerbungsfähigkeit in der Tasche und könnte sich theoretisch auf jede freie Pastorenstelle bewerben. Also bewirbt sie sich auf ihre Stelle in Nordwohlde. „Ich habe das Gefühl, dass wir viele Dinge angeschoben haben. Und ich will das fortführen und schauen, was sich so ergibt“, blickt sie ein wenig in die Zukunft. Also alles in trockenen Tüchern, die Menschen im Ort müssen sich nicht an ein neues Gesicht gewöhnen. Dass sie schon seit drei Jahren in Nordwohlde arbeitet, ist aber laut dem Protokoll der Landeskirche Hannover egal. So muss sie noch eine Aufstellungspredigt halten und wird im ersten Halbjahr noch mit einem Gottesdienst eingeführt. „Aber an meinem Alltag ändert sich nichts. Ob das Gefühl dann ein anderes ist, das weiß ich noch nicht.“