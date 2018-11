Syke. Wer plant, in den nächsten Monaten ein Haus zu bauen, sollte möglicherweise noch ein wenig damit warten. Denn die CDU Syke hat nun einen Antrag im Rat der Stadt vorgelegt. Das Thema lautet: „Stellplatzsatzung für neue Baugebiete beziehungsweise Bauvorhaben“. Damit sollen bei neuen Wohneinheiten notwendige Stellplätze garantiert werden. Wenn es nach den Christdemokraten geht, dann soll die Satzung ab dem 1. Januar 2018 gelten.

Grund für den Antrag ist, dass die Fraktion davon ausgeht, dass auch in den kommenden Jahren in allen Syker Ortschaften Häuser und Wohnungen gebaut werden. Heute schon hat beinahe jede Person über 18 Jahre ein Kraftfahrzeug, heißt es in der Begründung weiter. Daraus lasse sich schließen, dass mehr Stellflächen für Autos benötigen würden. Insbesondere bei Haushalten, in denen zwei Menschen wohnen, sei der Bedarf da. „Mit so in Folge zunehmender Fahrzeuganzahl wird sich ein Teil des ruhenden Verkehrs zwangsläufig auf die öffentlichen Verkehrsflächen verlagern“, berichtet Wilken Hartje von der Union. Damit verschärften sich unter anderem die Verkehrsbehinderungen. Daher sei es erforderlich, die öffentlichen Verkehrsflächen möglichst wenig durch den ruhenden Verkehr zu belasten.

Den CDU-Mitgliedern um den Fraktionsvorsitzenden Wilken Hartje schweben deshalb folgende Regelungen vor: Pro Wohneinheit bis einschließlich 70 Quadratmeter sollen Anwohner 1,5 Stellplätze bekommen. Ab 70 Quadratmeter Wohnfläche gibt es zwei Stellplätze. Im Antrag bezeichnet Hartje allerdings die angegebenen Zahlen als Mindestbedarf.

„Im Prinzip finde ich es gut, dass man das regelt“, meint Heinz-Jürgen Michel (Die Grünen) zum Antrag der CDU. Der Fraktionsvorsitzende weist aber im Zuge dessen noch auf einen ökologischen Aspekt hin, den er im CDU-Antrag vermisse. Da immer mehr Menschen mit dem Fahrrad auch zur Arbeit führen, wolle er den Blick darauf lenken. Damit einhergehend wünsche er sich zudem Fahrradstellplätze vor der Wohnung oder dem Haus. Das hat folgenden Grund: Wenn jemand die Wahl hat, entweder das Rad aus dem Keller zu holen oder das Auto, das direkt vor der Tür steht, zu benutzen, dann werde sich der Mensch für das Auto entscheiden, da es bequemer sei.

Aber wenn auch dank der Stellplätze die Nutzung des Rades immer weiter zunehme, dann müsse gleichzeitig über Alternativen zum Auto nachgedacht werden. Stichwort „Carsharing“, bei dem mehrere Menschen nur mit einem Auto von A nach B fahren. „Die Frage dabei ist: Wie soll das geregelt werden?“, fragt Michel mit Blick auf künftige Diskussionen.

Andreas Schmidt (FWG) findet den Antrag prinzipiell vom Inhalt richtig, da es immer weniger Stellplätze und immer mehr Autos gebe. „In manchen Gebieten sieht es aus wie in Bremen“, findet der Fraktionsvorsitzende. Dennoch seien noch einige Dinge zu klären. Darunter auch die Quadratmeterzahl, aber seiner Meinung nach ergebe der Antrag Sinn und sei aktuell.

Sykes Ortsbürgermeister und SPD-Fraktionsvorsitzender Peter Jahnke findet den Vorschlag zunächst einmal sinnvoll, aber er sei noch zu vage. Seiner Meinung nach gebe es nicht nur Vorteile. „Wenn dadurch die Versiegelung erhöht wird, dann ist das nicht gut“, findet er. Daher solle man aufpassen. Die Verwaltung müsse bei der nächsten Stadtratssitzung erklären, ob das so, wie die CDU-Fraktion den Antrag gestellt hat, möglich sei. Gleichzeitig lenkt er den Blick Richtung Weyhe, wo eine solche Satzung bereits umgesetzt wurde. Aber nur weil es für Weyhe sinnvoll gewesen sei, müsse es nicht auch für Syke sinnvoll sein.