Die ältesten Objekte im Innenraum der Kirche, die in den 1970er-Jahren eingeweiht wurde, stammen noch aus dem Vorgängerbau. (Tobias Denne)

Der Innenraum wirkt hell. Die zahlreichen Fenster sorgen dafür, dass genug Licht in die Kapelle in Neubruchhausen fällt. Der Boden ist gepflastert, die Wände sind weiß. Stühle und Bänke stehen in der Dreifaltigkeitskirche und bieten Platz für bis zu 150 Personen. Der Bau stammt aus den 1970er-Jahren und bietet auch heute noch Konfliktpotenzial. „Alles, was alt ist, stammt aus der alten Kapelle und wurde herübergerettet“, sagt der ehemalige Pastor für Neubruchhausen, Herbert Köhler. Beim Blick durch den hellen Innenraum des Gotteshauses fallen die Schmuckstücke direkt ins Auge. Die Kanzel etwa, die neben dem Altar steht. Oder der Altaraufsatz, der auf das Jahr 1610 datierbar ist. Die Spruchtafel an der Wand ist rund 300 Jahre alt. „In Neubruchhausen befindet sich das älteste Stück Kircheninventar“, berichtet Köhler.

Der Altaraufsatz in der Dreifaltigkeitskirche ist eines der ältesten Objekte. (Tobias Denne)

In Neubruchhausen ist es aber nicht so einfach. Wenn man sich der Geschichte der Dreifaltigkeitskirche nähern möchte, geht das nicht ohne den Vorgängerbau aus dem 17. Jahrhundert. Zu groß sind die Narben zahlreicher Gemeindemitglieder – auch fast 50 Jahre nach der Einweihung des Neubaus an der Sudwalder Straße. „Die Leute waren damals überfordert, weil es plötzlich alles schnell ging. Es war eine andere Zeit, man hat viel einfach abgerissen“, erzählt Gästeführerin Gerda Lüdeke.

Die neue Kirche hat mit der alten nahezu nichts mehr gemein. „Der Architekt Schulze-Herringen hat im Kirchenkreis viele Kirchen in diesem Stil gebaut. Er hat bewusst diese Bauweise genommen, das war damals sehr modern. Für sich genommen ist es kein uninteressantes Gebäude, aber im Kontrast zur alten Kapelle war das schon ein Schock. Die Leute haben das, was sie bei den Abrissarbeiten in den Trümmern gefunden haben, mitgenommen“, erzählt Köhler und zeigt auf den Kanzeldeckel. Jahrelang war er verschollen gewesen, bis er im Stall gefunden wurde.

Am 15. Oktober 1972 wurde die neue Kirche auf einem alten Burgplatz eingeweiht. „Das ist ein historisches Gelände, eine Burg stand hier wohl in der Mitte des 13. Jahrhunderts. Weil die Hache früher völlig anders verlief, war das Gelände eine Insel. Bei Bauarbeiten findet man auch immer Überreste wie jetzt beim neuen Hotel. Da hat man alte Eichenpfähle gefunden“, sagt Gerda Lüdeke, die schon mal gefragt worden sei, ob Neubruchhausen ein eigenes Schwimmbad habe, als Gäste das kantige Gebäude gesehen hätten.

Die Dreifaltigkeitskirche in Neubruchhausen aus dem 1970er-Jahren steht auf einem alten Burggelände. (Tobias Denne)

Dass auch rund 50 Jahre nach der Einweihung die Erinnerungen an die Kapelle aus dem Jahr 1612 den Gemeindemitgliedern wichtig sind, liegt unter anderem auch daran, dass ursprünglich die alte Kapelle am neuen Standort aufgebaut werden sollte. „Es wird viel Negatives über diese Zeit erzählt“, weiß Lüdeke. Der Grund dafür war damals übrigens, dass die Landestraße 332 verbreitert werden sollte. Da die alte Kapelle, die vom Drosten Eberhard von Bothmer in Auftrag gegeben worden war, direkt an der Straße stand, wurde sie nach und nach baufällig. Immer mehr Autos und Lastwagen fuhren an der Kapelle vorbei, deren Wände immer rissiger wurden. Daher sollte die kleine Kirche an einem anderen Ort wiederaufgebaut werden. „Die alte Kapelle war wirklich baufällig, aber heutzutage würde man nicht einfach eine Kirche abreißen und die Teile wegwerfen, sondern retten“, ist Herbert Köhler überzeugt.

Er selbst war bis vor acht Jahren als Pastor in Neubruchhausen tätig und weiß um die Emotionalität: „Die Geschichte des Neubaus erzählen die Kinder noch ihren Kindern. Und wenn man nach Neubruchhausen kommt, dann ist das ungefähr die zweite Geschichte, die man hört.“ Eine mögliche Erklärung ist, dass die Ortschaft seit Beginn des 20. Jahrhunderts entweder von der Kirchengemeinde in Bassum oder Sudwalde mitverwaltet worden ist – bis heute. „Die Geschichte der Kirchengemeinde ist die Geschichte einer gewissen Zerrissenheit durch die Aufspaltung zwischen Bassum und Sudwalde, mitten durch den Ort“, erzählt Köhler davon, dass die Hache (westlich davon: Bassum, östlich: Sudwalde) die Grenze markierte. Bevor Köhler in Neubruchhausen aktiv war, gab es erstmals 1988 die erste Pastorenstelle nur für den Ort. „Es wurde sogar ein Gemeindehaus umgebaut“, erinnert Köhler. Ab 1997 wurde die Gemeinde wieder der Kirche in Bassum zugeordnet und die Stelle eingespart. „Irgendwann ist das in das kollektive Gedächtnis der Neubruchhausener übergegangen, dass sie sich ausgesondert fühlen“, sagt Köhler.

Hingucker: Die Kanzel aus der alten Kirche hat es in den Neubau geschafft. (Tobias Denne)

Dass es dann mit einem Gemeindeleben vor Ort schwierig ist, erklärt sich von selbst. Dennoch waren die Neubruchhausener nicht untätig und sind es auch nicht. So wurden etwa die Kirchenglocke, der Glockenturm und die Orgel restauriert. „Das waren Projekte, die die Neubruchhausener hatten, und sie spendeten dafür“, freut sich Köhler über das Engagement. Feste wurden Anfang der 2000er-Jahre gefeiert, die Uhrenglocke wurde wiedergefunden, Bilder aus der Bauphase hängen an den Wänden in der Dreifaltigkeitskirche. „Man muss auch mal die Stadt Bassum loben. Susanne Vogelberg hat eine ganze Menge bewegt. Die Wanderwege um Bassum und umzu helfen Neubruchhausen. Früher hat man beim Spaziergang durch den Forst keinen Menschen getroffen. Heute kommen schon mal welche entgegen“, berichtet Gerda Lüdeke. Küsterin Waltraud Schaffer findet: „Jetzt wird in der Umgebung alles schön gemacht, jetzt muss hier auch etwas passieren. Die Leute gehen hier spazieren, dann muss es draußen schön sein.“

Ganz ohne Spuren ist die alte Kirche nicht aus Neubruchhausen verschwunden: 1990 wurde ein Gedenkstein mit einer Bronzetafel an der Stelle eingeweiht, wo in früheren Zeiten Paare getraut oder Kinder getauft worden waren.