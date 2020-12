Am Landgericht Verden ist ein Mann wegen versuchten Mordes angeklagt worden (Symbolbild). (Björn Hake)

Bassum/Verden. „Ich habe mir nichts dabei gedacht.“ „Das war 'ne Affekthandlung.“ „Ich wollte einfach meine Wut loswerden.“ Ein 42-Jähriger hat vehement bestritten, in Tötungsabsicht agiert zu haben, als er von einer Brücke in Bassum aus „eine Handvoll Schottersteine“ auf ein Auto warf, das auf der Bundesstraße 51 unterwegs war. Der vorbestrafte Mann muss sich seit Freitag vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Verden wegen versuchten Mordes aus Heimtücke und niederen Beweggründen, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung verantworten.

Am 20. Juni dieses Jahres soll der gebürtige Verdener gegen 21.40 Uhr im Bereich der B51-Ortsumgehung Bassum 14 Schottersteine (dreimal drei sowie vier bis sieben Zentimeter groß) auf den Pkw geworfen haben, der mit etwa 70, 80 Stundenkilometer in Richtung der nahen Abfahrt Osterbinde fuhr. Laut Staatsanwaltschaft hat der Mann auf der Brücke gewartet, „bis das Fahrzeug sich näherte“. Er habe die Gefahr erkannt, dass Menschen verletzt oder gar getötet werden könnten. Mehr noch: Dem Angeklagten bereite es „eine besondere Freude, arglose Menschen durch gemeingefährliche Eingriffe zu gefährden und deren Tod zu provozieren“, hieß es weiter. Er habe „gezielt in der Hoffnung gehandelt“, dass die Steine die Windschutzscheibe durchschlügen oder die Insassen sich so erschreckten, dass das Auto von der Straße abkomme“.

Das Ganze ist vergleichsweise glimpflich ausgegangen. Die Steine hatten zwar das Dach des Autos getroffen, doch die beiden Personen darin, der heute 42-jährige Fahrer und seine 23 Jahre alte Schwester aus Bassum blieben aber unversehrt. Gleichwohl waren sie reichlich „geschockt“. Der Zeuge berichtete, er habe damals bereits eine Gestalt auf der Brücke wahrgenommen, als er auf diese zugefahren sei. Kaum hindurch, habe es schon heftig „gescheppert“.

Er habe „klaren Kopf“ behalten können und ohnehin die Abfahrt Osterbinde ansteuern wollen, so der Zeuge weiter. Besagte Person habe die Brücke auf einem Fahrrad verlassen, das habe er gesehen, und er sei ihr dann gefolgt. Bei einer Hofeinfahrt war es dem Fahrer gelungen, den radelnden Angeklagten zu stoppen. Die schon verständigte Polizei war schnell zur Stelle.

Damit endete für den Verdener ein kurzer Aufenthalt in relativer Freiheit. Erst Ende April war er nach zwei Jahren Haft aus der Justizvollzugsanstalt Bremervörde entlassen worden. Im Juli 2018 war er vom Landgericht wegen Brandstiftung und versuchten Eingriffs in den Bahnverkehr zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Darüber hinaus hatte er in Kirchlinteln-Brunsbrock „gezündelt“ und den Vollbrand einer Fachwerkscheune verursacht; Gesamtschaden 150 000 Euro. Ende November 2017 war der Mann von Zivilfahndern der Bundespolizei dabei erwischt worden, wie er ganz in der Nähe des elterlichen Hofs in Brunsbrock einmal mehr dicke Äste auf Bahnschienen legte. Danach war er zunächst in die Psychiatrie eingewiesen worden.

Vorzeitig aus der Haft entlassen, sollte sich der Angeklagte in einer Bassumer Einrichtung einer Therapie gegen seine Alkoholsucht unterziehen. Dort sei es zunehmend zu Problemen mit Mitpatienten gekommen, sagte er zum Prozessauftakt. Am Tatabend habe er einfach ein „Ventil“ gebraucht, „damit dieser ganze Druck von mir weicht“. Die Steine seien „runtergeflogen“, aber ohne jegliche Absicht.