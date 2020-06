Syke. „Es ist nicht alles Gold, was glänzt“, heißt es im Volksmund. Und im Kern mag das wohl zutreffen. Für Margret Grewenig ist Gold jedoch das Allerwichtigste. Gold sowie die anderen Edelmetalle Platin und Silber sind die liebsten Werkstoffe der Goldschmiedemeisterin, die am Steinkamp ihr eigenes Goldschmiede-Atelier betreibt.

Das Goldschmiedehandwerk wurde der gebürtigen Saarländerin quasi in die Wiege gelegt. In Saarbrücken besitzt ihre Familie eine Goldschmiede. „Seit 1813 oder so“, sagt sie und lacht. Auch ihr Vater war Goldschmied und brachte diese Handwerkskunst allen seinen fünf Kindern bei. Die nächste Generation führt die Tradition bereits fort. Margret Grewenig führte der Lebensweg nach ihrer Ausbildung im elterlichen Betrieb zunächst in verschiedene Werkstätten. Das solle man tun, erklärt sie, wenn man sich auf die Meisterprüfung vorbereite, um unterschiedliche Stilrichtungen und verschiedene Techniken zu erlernen. „Jede Landschaft hat ja etwas ganz Eigenes“, hat sie dabei erfahren. So lernte sie auf Amrum beispielsweise die Herstellung des feinziselierten Friesenschmucks kennen, ehe es sie zum Studium wieder gen Süden zog. An der staatlichen Zeichenakademie Hanau studierte sie zwei Jahre lang und legte 1980 die Meisterprüfung in Wiesbaden ab. Ein Studium der Metallbildhauerei an der Kunsthochschule Kassel und ein Lehrauftrag in Schmuckgestaltung an der Fachhochschule für Kunst in Köln schlossen sich an, ehe sie gemeinsam mit ihrer Schwester Monika eine eigene Galerie in Trier eröffnete.

Margret Grewenig beim Walzen eines Goldklumpens. (Michael Braunschädel)

Immer mit dabei: ihr Handwerkszeug. „Mit meiner Werkstatt bin ich in jede Wohngemeinschaft gezogen“, erinnert sie sich gern an ihre Lern- und Wanderjahre. Dreieinhalb Jahre dauert die Ausbildung zur Goldschmiedin. Neben den Handwerkstechniken wie Feilen, Treiben, Löten, Nieten, Biegen, Hämmern und Ziehen gilt es, Wissen aus den verschiedensten Bereichen zu erlernen. „Zum Goldschmiedehandwerk gehören auch Kenntnisse in Metallurgie, Chemie, Edelsteinkunde, plastisches Gestalten, Zeichnen und Mathematik“, erklärt Margret Grewenig die Vielfalt dieser alten Handwerkskunst.

Ihre Wanderjahre hatten ein Ende, als ihr Mann Michael eine Stelle als Deutsch- und Musiklehrer am Gymnasium in Syke antrat. In der Hachestadt wurden dann auch die drei Kinder geboren und Margret Grewenig baute ihr Werkbrett im Haus der Familie auf. Während die Kinder klein waren, arbeitete sie weiter für alte Wegbegleiter. 1993 eröffnete sie ihre eigene Galerie-Werkstatt in Syke. Damals noch an der Hauptstraße, gemeinsam mit Marianne Schwenen, die später von Lutz Felsmann abgelöst wurde, ehe sich die Künstlergemeinschaft 1998 auflöste. Doch die Goldschmiedekunst aufgeben? Das kam für Margret Grewenig nie in Frage. Das Eigenheim am Steinkamp 18 wurde umgebaut. Im ehemaligen Wohnzimmer richtete Margret Grewenig sich ihre Werkstatt ein, Flur und Durchgang wurden zur Galerie für ihre eigenen Kreationen. Einmal im Jahr stellt sie ihre neue Kollektion in einer Ausstellung vor. Dienstags bis sonnabends jeweils von 10 bis 18 Uhr steht die Tür allen Interessenten zum Schauen und Kaufen offen – zumindest in Corona-freien Zeiten. „Nur wenn jemand einen besonderen Wunsch hat, ist es besser einen Termin zu vereinbaren“, sagt sie. Dann sei mehr Zeit zum Reden und sie kann auch schon mal erste Entwurfszeichnungen für das gewünschte Schmuckstück anfertigen.

Vorsicht heiß: geschmolzenes Gold sollte man besser vorsichtig behandeln. (Michael Braunschädel)

Denn das macht sie „am allerliebsten“: Ringe, Ketten, Ohrringe oder Armreifen entwerfen, zeichnen, entwickeln und dann anfertigen. Aus den Entwürfen erstellt sie dafür als erstes eine Arbeitsskizze. „Im richtigen Verhältnis“, betont sie und erklärt: „Das ist ähnlich wie bei Architekten.“ Dazu gehört auch zu überlegen, welches Material sie am besten verwendet, welche Legierung sich am besten für die einzelnen Teile eignet und wie diese am geschicktesten miteinander verbunden werden können. Dann beginnt die handwerkliche Arbeit.

Und die erfordert auch Sachkenntnisse in Physik und Chemie, denn zunächst muss das Rohmaterial geschmolzen werden. Der Schmelzpunkt von Gold liegt bei 1064 Grad, doch so heiß muss Margret Grewenig ihren Brenner nicht hochfahren. Es reicht, wenn das Gold so warm wird, dass sie es leichter formen kann. Damit es bei diesem Erhitzen jedoch nicht oxidiert, kommen verschiedene Zusatzstoffe hinzu, die das verhindern. Um diese wieder zu entfernen, wird das Gold nach dem Schmelzen in Schwefelsäure gebadet. „Das ist ein bisschen wie Bleigießen“, sagt sie mit einem Lachen.

Ganz bis zum Schmelzpunkt braucht Grewenig das Gold nicht: Es muss sich lediglich leichter formen lassen. (Michael Braunschädel)

Weiter geht es mit dem Schlagen. Dafür steht in Margret Grewenigs Werkstatt ein Hackklotz, den sie sich aus einem alten Baumstumpf hat anfertigen lassen. An den Seiten sind noch Lederschlaufen angebracht für verschiedene Hammer, Pinzetten, Zangen und alles, was sonst noch benötigt wird. „Das Schlagen ist wichtig, damit sich das Gefüge verdichtet. So wird das Gold beim Walzen oder Ziehen nicht brüchig“, erläutert sie.

Das Walzen sei eine langwierige Angelegenheit, bis man das Material behandeln kann, fährt sie fort. Mit Kugelanke, Zangen, Pinzetten, Drehbank und weiteren Werkzeugen, die fein säuberlich auf ihrer Werkbank liegen, formt sie aus Gold die Schmuckstücke. In Kursen können Interessierte diese Kunst bei ihr auch lernen. Besonders beliebt sei dies bei Brautpaaren, die sich ihre Ringe selbst schmieden, verrät Margret Grewenig. Doch auch alle anderen Neugierigen sind willkommen, wie etwa jüngst die Familie, die sich einen Anhänger gefertigt habe, wie sie verrät. „Das ist nichts von der Stange“, ist sie überzeugt und freut sich, wenn hinterher etwas Schönes dabei herauskommt, an dem ihre Kunden lange Freude haben.

Manchmal kann das Bearbeiten von Gold auch ganz filigran sein. (Michael Braunschädel)

Wer nicht ganz von der Pike anfangen möchte oder an alten Schmuckstücken keine Freude mehr hat, kann bei der Goldschmiedemeisterin auch lernen, wie aus altem Schmuck neuer wird oder gleich Margret Grewenig mit dem Umformen beauftragen. So kann etwa aus der alten Kette von Großmutter oder aus der Mode gekommenen Ohrringen wieder etwas Neues entstehen.

Anfragen dafür und für alle anderen Angebote sowie für Kurse nimmt Margret Grewenig in ihrem Goldschmiede-Atelier, Steinkamp 18 in Syke, entgegen. Es ist von dienstags bis sonnabends jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Auswahl ihrer Arbeiten sowie eine weitere Kontaktmöglichkeit findet sich zudem im Internet auf ihrer Homepage unter www.goldschmiede-grewenig.de.