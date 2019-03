Gleichberechtigt im neuen Vorstand: Susanne Reichelt (von links), Christine Franzke und Eileen Weiss-Brennan leiten ab sofort den Kultur- und Heimatverein Bassum. (Richard Reiners)

Bassum. Ein Klavier zierte die Diele am Montagabend im Bassumer Vorwerk der Freudenburg. Anlässlich der Mitgliederversammlung des Kultur- und Heimatvereins Bassum wurde der Bremer Solo Pianist Nicolai Thein eingeladen. Im Anschluss an die Versammlung wurde der 40. Geburtstag des Vereins gefeiert und von ihm musikalisch untermalt.

Hätte dieser Abend einer Hymne bedurft, so wäre das vom Komponisten Jürgen Fritz in den 1970er-Jahren für Trude Herr komponierte Lied „Niemals geht man so ganz, irgendwas von mir bleibt hier“ sicherlich dem scheidenden Vorstandsmitglied Claus Ulbrich gerecht geworden. Nach gut 20 Jahren Vorstandsarbeit standen nun die Zeichen auf Abschied. Doch bevor es soweit war, musste Ulbrich als Versammlungsleiter noch acht Tagesordnungspunkte beackern, was ihm sichtlich nicht leicht fiel, war es doch seine letzte Veranstaltung in seiner Funktion als Mitglied im Vorstand. Stimme und Körpersprache verrieten, dass an diesem Abend alles anders war als in den Jahren zuvor.

Begrüßen durfte Ulbrich gut 50 Anwesende, darunter Bassums stellvertretenden Bürgermeister Jürgen Falck, die Vorsitzenden der befreundeten Heimatvereine Albringhausen und Neubruchhausen sowie einige Neu- und Ehrenmitglieder des Vereins. Nach den Berichten des Kassenwartes und des Schriftführes war er da, der Tagesordnungspunkt 9: Wahl neuer Vorstandsmitglieder. „Claus Ulbrich und Ulrike Meinheit stehen für Neuwahlen nicht mehr zu Verfügung“, stand dahinter auf der Tagesordnung.

Spätestens hier könnten bei den Versammlungsteilnehmern Bilder entstanden sein, die Claus Ulbrich noch auf der untersten Stufe seiner Mitgliedschaft im Kultur- und Heimatverein kennen. „Mein Bestreben war es immer, Gutes für Bassum zu tun“, sagte er in einem Telefonat mit dem SYKER KURIER, „das war mein Antrieb. Insbesondere die kulturellen Veranstaltungen lagen und liegen mir besonders am Herzen. Ein Gebäude-Ensemble wie die Freudenburg mit Konzertmuschel, Verlies und Vorwerk zu haben, ist das eine. Es aber mit Leben zu erfüllen das andere.“ Ulbrich beließ es bei den Verpflichtungen der Künstler nicht nur auf das notwendige Vertragswesen, sondern entwickelte tiefe Freundschaften. „Mir ist ein freundschaftlicher Bezug zu den Künstlern immer wichtig“.

Kommen wir zurück zum Tagesordnungspunkt 9. Der bescherte der Versammlung eine höchst erfreuliche Entwicklung. Gleich drei Bewerberinnen hatten sich vorgestellt und in höchst charmanter Art und Weise ihre Kompetenzen untermauert. So gehört zum künftigen Vorstand unter anderem Eileen Weiss-Brennan, geboren in Irland, dann in der Schweiz lebend, wo sie administrativ für den World Wildlife Fund (WWF) tätig gewesen ist. Christine Franzke ist den Bassumern bereits als Gästeführerin bekannt und hat ihre Gästeführerprüfung in „Geschichte“ und „Ortsverwandte Themen“ abgelegt. Die dritte im Bunde ist Susanne Reichelt. Sie hat Geografie, Kunstgeschichte und Englisch studiert. Sie ist auch bereits als Gästeführerin tätig und lenkt ihr Interesse auf die Geologie.

Alle drei Damen möchten nun mit den anderen, gleichberechtigten Vorstandskollegen – einen ersten Vorsitzenden gibt es nicht – in die Wegfindung der nächsten Monate gehen. Sie erhoffen sich zur Einarbeitung noch den einen oder anderen Ratschlag von Claus Ulbrich. Das wiederum würde – siehe Anfang – bedeuten, dass man niemals so ganz geht.