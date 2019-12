Kommt zur Feuerwehr: Ortsbrandmeister Christian Wolters (links) und Heiner Rahlmann hoffen auf neue Mitglieder. (Michael Braunschädel)

Martfeld. Was tun, wenn die liebevoll drapierten Kerzen am Weihnachtsbaum oder Adventskranz plötzlich einen Wohnungsbrand auslösen? Klar, jeder Bürger würde sofort die Feuerwehr alarmieren. Doch was ist, wenn es keine Feuerwehr mehr gibt, die den Brand löscht? Um sich über diese Frage künftig keine Gedanken mehr machen zu müssen, hat die Martfelder Ortsfeuerwehr jetzt eine neue Kampagne gestartet. Damit wollen sie die Bürger animieren, sich den Brandbekämpfern anzuschließen.

„Wir müssen immer die Stärke unserer Truppe im Blick behalten“, sagt Ortsbrandmeister Heiner Rahlmann, „sowohl in Bezug auf die Zahl der Kameraden, als auch auf deren Alter.“ Denn das liegt bei den Martfelder Kameraden im Durchschnitt bei Mitte 40. Hinzu kommt, dass die Feuerwehr gerade den Kinder- und Jugendbereich nicht nur in diesem Ort, sondern auch in Schwarme weiter ausbaut. Doch bis der Nachwuchs alt genug ist, der erwachsenen Truppe beizutreten, dauert es noch. Also sind die Bürger gefragt.

Die Idee, mit verschiedenen Aktionen die Bevölkerung für das Ehrenamt zu begeistern, stammt von Feuerwehr-Pressesprecher Christian Wolters. „Ich hatte mir überlegt, dass wir doch gut unsere eigenen Einsatzfotos für die Mitgliederwerbung einsetzen können“, erzählt er. Schließlich kenne man sich im Ort und die Gesichter der Einsatzkräfte haben Wiedererkennungswert. Und in den vier Jahren, die er nun die Pressearbeit leitet, kamen viele Bilder zusammen. So kam es, dass Wolters auf einer Sitzung des Ortskommandos im Frühjahr dieses Jahres von seinem Gedankenspiel erzählte. Nach und nach entwickelten sich so Ideen, Skizzen und Konzepte, wie die Martfelder künftig ihre Bekanntheit und das Miteinander im Ort stärken wollen. Auf diese Weise entstand beispielsweise das Motto „Wir sind da“, das zugleich auf der offizielle Name der Kampagne ist.

Den Spruch – kombiniert mit verschiedenen Einsatzbildern – konnten die Besucher des Martfelder Weihnachtsmarktes am zweiten Advent bewundern. Zwar haben die Plakate etwas unter dem Regenwetter am Weihnachtsmarkt-Wochenende gelitten, doch nach und nach sollen sie auch ihren Platz im Ort finden. Präsent sein im Alltag, heißt das Stichwort. „Damit die Menschen der Plakate nicht überdrüssig werden, wollen wir die Motive in regelmäßigen Abständen austauschen“, sagt Wolters weiter.

Wie sich die „Wir sind da“-Kampagne in Zukunft entwickeln soll, wissen Rahlmann und Wolters auch schon. Demnächst soll am Gerätehaus der Wehr ein Werbebanner aufgehängt sein, dass den Betrachter direkt anspricht, den Floriansjüngern beizutreten. Zudem wollen sie sich im kommenden Jahr auf unterschiedlichen Veranstaltungen präsent zeigen, beispielsweise beim Osterfeuer. Ebenso stehen noch Tassen für den Weihnachtsmarkt und T-Shirts mit dem Logo und dem Spruch auf Christian Wolters Zettel. Mit einem Tag der offenen Tür soll die Kampagne schließlich enden. Dort haben Interessierte dann die Möglichkeit, direkt mit den Mitgliedern der Feuerwehr in Kontakt zu kommen und sich zu informieren.

Lange um die Unterstützung der Kameraden bitten mussten Rahlmann und Wolters nicht. Genauso steht der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr seit Beginn an hinter der Idee. "Sie zu überzeugen, war besonders wichtig. Immerhin unterstützt der Förderverein die Kampagne in finanzieller Hinsicht. Große Zustimmung herrschte auch beim Brand- und Bürgermeister der Samtgemeinde sowie den Geschäften und Unternehmen in Martfeld selbst. Letztere haben sich sofort bereit erklärt, die Plakate auch in ihren Ladenlokalen aufzustellen.

Die beiden Initiatoren sind daher guter Dinge, dass ihre Kampagne zur Mitgliederwerbung gut laufen wird. Dennoch weiß Rahlmann: „Es ist ein zeitaufwendiges Ehrenamt.“ Das betreffe nicht nur die Einsätze. Auch die Ausbildung zum Feuerwehrmitglied nimmt einige Wochenenden in Anspruch. „Dazu muss man bereit sein“, sagt der Ortsbrandmeister. Dazu kommen die körperlichen und psychischen Auswirkungen des Jobs. Seiner Meinung nach sei der Lohn für das Ehrenamt aber die Dankbarkeit und der Respekt aus der Bevölkerung. Und Christian Wolters ergänzt: „Letztlich ist es ja noch immer Freizeit. Daher soll die Mitarbeit bei der Feuerwehr auch Spaß machen.“