Im Hochzeitswald Twistringen, Brunnenstraße, soll ein Mehrgenerationenüark entstehen. Die Anwohner sind allerdings dagegen. Fotografiert am 9. Oktober 2019 (Ivonne Wolfgramm)

Für Hedwig Harms ist die Sache klar. Sollte sich der geplante Mehrgenerationenpark nicht im Twistringer Hochzeitswald realisieren lassen, werde die Sprecherin des Seniorenbeirates Abstand von den Plänen nehmen. „Es gibt Wichtigeres zu tun“, sagte sie auf der Sitzung des Seniorenbeirates am Montagabend im kleinen Ratssaal des Twistringer Rathauses.

Wie der SYKER KURIER berichtete, plant der Seniorenbeirat in Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Bürgerverein Twistringen und dem Ortsrat die Entstehung eines Mehrgenerationenparks im Hochzeitswald an der Brunnenstraße – einen Treffpunkt für Jung und Alt. Die Bewohner sind mit dieser Idee nicht einverstanden und legten Beschwerde nach Paragraf 34 des Niedersächsischen Kommunalgesetzes ein. Der Twistringer Stadtrat sah die Beschwerde auf seiner Sitzung Ende August jedoch als unbegründet an. Gleichzeitig sicherte der Rat den Bewohnern jedoch zu, alternative Standorte für den Mehrgenerationenpark auszukundschaften.

Wie der Stand der Dinge aktuell ist, darüber informierte Bürgermeister Jens Bley die Mitglieder des Seniorenbeirates am Montagabend. „Anfang Dezember führen wir ein Gespräch mit dem Investor eines Grundstückes“, erklärte der Verwaltungschef. Ein weiteres Gespräch über einen zweiten Standort liege in noch ferner Zukunft. Wo genau sich diese Standorte befinden, darüber konnte er noch keine konkreten Aussagen machen. Bley hoffe jedoch, dass „wir in diesem Jahr noch konkrete Pläne im politischen Raum diskutieren können.“ Die Gelder für das Projekt, die im Haushalt 2019 dafür eingebracht wurden, sollen in den nächsten Haushalt übernommen werden. Die Finanzierung steht also.

Mehr zum Thema Kommentar Gepflegte Debatten Ivonne Wolfgramm über die politische Diskussionskultur beim Twistringer Seniorenbeirat. mehr »

Der aktuelle Sachstand stellte den Beirat keineswegs zufrieden. Immer wieder wurde der Verwaltungschef während seiner Darstellungen unterbrochen, die Beiratsmitglieder taten ihren Unmut kund. Doch der Tenor unter den Senioren war eindeutig, wie Hedwig Harms zusammenfasst: „Die Entwicklung des Mehrgenerationenparks ist nicht unsere Hauptaufgabe. Unsere Anregungen wurden speziell für diesen Ort entwickelt.“ Und dieser sei aus Sicht der Beiratssprecherin immer noch optimal. Der Heimat- und Bürgerverein halte ebenso an der Örtlichkeit fest. Jens Bley betonte, dass der Seniorenbeirat in den laufenden Prozess der Standortsuche weiterhin mit eingebunden werde. Gleichzeitig wolle die Stadtverwaltung aber Alternativen darlegen, über die gesprochen werden können. Des Weiteren lobte er das Engagement der Anwohner: „Es ist eine sehr konstruktive Zusammenarbeit. Sie bringen sich in die Standortsuche ein.“ Letztlich sei es aber Sache der Politik, die bestehenden Alternativen abzuwägen.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt auf der Agenda: Die Nachlese zur diesjährigen Seniorenmesse Anfang November im Twistringer Rathaus. „Die Resonanz war durchweg gut“, wusste Hedwig Harms zu berichten. Die ersten Besucher seien schon lange vor Beginn der Messe da gewesen und bis zum Ende geblieben. Ebenso sei die Auswahl und Verteilung der Aussteller gut gelungen. „Das Begleitprogramm und die Mitmachaktionen wurden auch gut besucht, obwohl nur wenige die Angebote auf der ersten und zweiten Etage in Anspruch genommen haben“, berichtete Harms weiter. Nun müsse sich der Beirat die Frage stellen, wie es in Zukunft mit der Seniorenmesse weitergehen soll. Es ist denkbar, dass die Messe entweder im zwei- oder vierjährigen Turnus angeboten wird. Hierzu sollen im Nachgang noch die zahlreichen Aussteller nach ihrer Meinung befragt werden.

Im weiteren Verlauf sprach der Seniorenbeirat über seine Pläne für das kommende Jahr. So soll es 2020 wieder zwei Informationsveranstaltungen geben. Potenzielle Themen hat Hedwig Harms auch schon auf dem Zettel: Sicherheits- und Fahrtraining mit dem Pedelec, Gesundheitsthemen wie Rheuma oder Arthrose sowie Informationen rund um die Sicherheit, etwa in Bezug auf den Enkeltrick.