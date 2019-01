Zwischendrin mit Instrumentalunterstützung: die Gruppe Basta, eigentlich a cappella unterwegs. (Rainer Holz)

Herr Schmöle, die ersten Konzerte von Basta mit fester Besetzung gab es vor etwa 19 Jahren. Was motiviert Sie und Ihre Mitstreiter über all die Jahre, dem Genre treu zu bleiben?

Arndt Schmöle: Die Möglichkeiten, die sich durch den A-cappella-Gesang bieten, sind schier unerschöpflich. Nirgendwo anders kann man mit der Stimme als dem vielseitigsten Instrument so wunderbar an einem Konzertabend innerhalb der musikalischen Genres wechseln und so die Zuhörer auf eine Reise quer durch sämtliche Stilrichtungen mitnehmen. Und weil es abwechslungsreich ist, macht das unseren Konzertbesuchern Freude. Und uns auch.

Wer in die „In Farbe“-Show geht, der wird diesbezüglich vielleicht eine Überraschung erleben. Denn ab und zu gestatten wir uns den Luxus, doch mal das eine oder andere Instrument dazu zu nehmen. Einfach so. Weil wir es wollen. Das ist dann zwar nicht mehr streng a-cappella. Aber das Lied „Mi casa su casa“ mit René an der Ukulele ist so lustig, dass uns das selbst die absoluten A-cappella-Puristen verzeihen.

Die Comedian Harmonists sind schon so etwas wie die Urväter aller heutigen A-cappella-Gruppen und Vokal-Ensembles, quasi die erste Boy Group. Seitdem hat sich allerdings der Stil in der A-cappella-Musik weiterentwickelt. Die Prinzen in den 80er- und 90er-Jahren waren für die A-cappella-Szene auch stilbildend und prägend. Wir freuen uns, dass wir heutzutage unseren eigenen Stil gefunden haben.

Auf der A 1.

Davon gibt es so viele, dass wir uns ganz schwer auf eines festlegen können. Etwa schöne Spaziergänge am Strand auf Sylt, wenn wir dort Konzerte geben und man auf herrliche Weise Beruf und Freizeit miteinander verbinden kann. Oder ein Konzert in Weimar im letzten Jahr, in dem einer von uns wegen totaler Heiserkeit ausfiel und die anderen vier die Show ohne ihn, aber - weil er im Publikum saß und zuhörte - für ihn gesungen haben.

Weil wir uns sehr freuen, wenn Chöre oder andere Vokal-Ensembles Spaß daran haben, unsere Lieder nachzusingen.

In der Nische, in der wir uns befinden, fühlen wir uns sehr wohl. Denn gerade dort treffen eher anspruchsvollere Texte, wie wir sie mögen, auf offene Ohren und geneigte Zuhörer. Daher wird unsere A-cappella-Musik wohl schwer einen Massenmarkt erreichen. Finden wir aber auch nicht problematisch, da wir sehr viele treue Fans haben. Und was das Philharmonie-Konzert angeht: Demnächst werden wir wieder vor 2000 Leuten spielen. Und zwar Open Air am 30. Juni in Kiel auf der Krusenkoppel. Darauf freuen wir uns schon riesig, weil die Stimmung dort immer mega-fantastisch ist.

Weil wir uns sicher sind, auf keinem Album vorher eine so große musikalische Bandbreite gezeigt zu haben. Unser Repertoire auf „In Farbe“ reicht vom Ländler über Minimal House bis hin zu Reggaeton. Von Chillen bis Abtanzen ist da alles möglich. Oder man erlebt es im Konzert, weil: Live ist lustiger.

„Reggaeton im Altersheim“ ist eines unserer 14 Lieblingslieder auf unserem neuen Album. Weil es uns so gefreut hat, dass dieses Lied vielen großen Spaß bereitet hat, die in der Pflege tätig sind oder vom Thema selbst betroffen. Mit diesem Song ist es uns gelungen, das Thema „Alter“ augenzwinkernd und trotzdem respektvoll zu behandeln. Und wer in unser Konzert kommt, wird erleben, dass man dazu auch live gut abgehen kann.

Das Interview führte Dominik Albrecht.

Karten gibt es für 19, 22 und 25 Euro im Syker Rathaus beim Bürgerbüro sowie im Bremer Pressehaus und allen regionalen Geschäftsstellen des WESER-KURIER. Mit Glück aber auch umsonst. Denn der SYKER KURIER verlost drei mal zwei Freikarten für das Konzert. Eine Teilnahme ist am heutigen Mittwoch, 16. Januar, bis 16 Uhr per E-Mail an redaktion@syker-kurier.de möglich.

Zur Person

Arndt Schmöle

ist bei Basta zuständig für die tiefen Töne. Einst war er Sängerknabe im Knabenchor Hannover. Vor Basta sang er schon in den A-cappella-Gruppen „Modell Andante“ und „Vocaldente“. Zudem machte er sich einen Namen als Moderator sowie Hörspiel- und Synchronsprecher. Unter anderem als Stimme für Liam Hemsworth oder Joseph Gordon Levitt.