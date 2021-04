Packen mit an, damit Eschenhausens Dorfplatz schöner wird: Henning Cordes und seine Tochter Katharina gehören mit Kerstin Meineke zur AG "Dorfplatz" des jungen Eschenhauser Verein. (TAMMO ERNST)

Bei den ersten Einsätzen haben sie schon einiges am Dorfplatz erreicht. So wurde eine neue Benjes-Hecke gepflanzt, Bänke gestrichen, Häcksel in die Beete gestreut, das kleine Fachwerkhäuschen neu gestrichen, das Schild überarbeitet. Neu ist auch die Schaukel, und ins Häuschen kommt dann die historische Tragkraftspritze. Dafür verantwortlich zeigt sich die Arbeitsgruppe „Dorfplatz“ des Vereins Unser Dorf Eschenhausen, der vor zwei Jahren gegründet wurde. Aktiv in der AG sind Henning Cordes mit Tochter Katharina und Kerstin Meineke.

Die jüngste Aktion war der Umwelttag, bei dem die Menschen in Eschenhausen den Abfall aus der Natur sammelten. „Wir dachten nicht, dass wir viel finden werden, aber dann ist doch so viel zusammen gekommen, dass es gerade noch auf einen Anhänger passt“, zeigte sich Peter Cordes, Vorsitzender des Vereins, erstaunt. Den Hänger fuhr Hendrik Cordes - Katharinas Bruder - zur Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG). 35 Leute waren zu Eschenhausens Mittelpunkt gekommen. Ausgerüstet mit Tüten und Greifzangen machten sie sich in Gruppen auf den Weg zu ihren Sammelbezirken, die Cordes zuvor eingeteilt hatte.

Und die jährliche Sammelaktion soll nicht das Ende der Fahnenstange in Eschenhausen sein. Vater Henning und Tochter Katharina Cordes haben noch mehr Ideen, würden gerne ein Spielangebot machen für die ganze Familie. „Da müssen wir uns noch etwas überlegen. Die Boulesbahn konnten wir aus Platzgründen nicht umsetzten“, erzählen die beiden bei einem Treffen am Göpel, der sich ebenso wie das Feuerwehrhaus auf besagtem Dorfplatz befindet. Im Feuerwehrhaus fand übrigens die Gründungsversammlung des Vereins statt.

60 Mitglieder schon zusammen

Die ersten Ideen für einen neuen Verein seien schon bei der 750-Jahr-Feier Eschenhausens im Jahr 2010 entstanden. Ganz wichtig bei der Gründung sei gewesen, dass sich jeder angesprochen gefühlt habe. „Ganz Eschenhausen war auf den Beinen, und alle haben einen Teil dazu beizutragen. Da war einiges zu meistern. Neben den zwei Jubiläumstagen gab es noch viele Aktionen rund um den kleinen Ort. Der Gemeinschaftsgedanke war ein starkes Zugpferd, und so mancher Akteur fand es bedauerlich, als alles vorbei war“, erinnert sich Vereinspressewartin Brigitta Wortmann. Neun Jahre später wurde also der Verein aus der Taufe gehoben - und die Euphorie blieb. Denn nicht nur am Umwelttag gab es eine rege Beteiligung, auch der Verein selbst bekam viel Zustimmung und hat mittlerweile 60 Mitglieder - und das bei einer Einwohnerzahl von 200.

„An unserem ersten Aktionstag haben wir die Bänke neu gestrichen und den Schulweg von Eschenhausen nach Osterbinde freigeschnitten“, blickt das Gespann zurück. Auch eine Spargeltour war für das vergangene Jahr geplant, musste aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. „Ohne die Pandemie hätten wir wahrscheinlich noch mehr Mitglieder“, vermuten sie unisono und wollen weiter aktiv bleiben. „Hier kommen ganz viele Radfahrer vorbei und machen Rast, dafür kann man sich noch zusätzliche Angebote überlegen, zum Beispiel eine Akkustation für E-Bikes“, überlegt Katharina Cordes. Sie ist nicht die einzige junge Frau, die sich im Verein engagiert - auch andere aus der Dorfjugend machen mit. Das freut besonders den Vereinsvorsitzenden Peter Cordes: „Wenn junge Leute mitmachen, bringen sie ihre Sichtweise und Ideen ein, das kann nur gut sein.“ Für den Dorfplatz habe man schon viel erreicht, plane aber einen längeren Zeitraum von zwei Jahren ein. „Seit es die Apfelroute gibt, hat Eschenhausen deutlich mehr Besucher, dafür könnten wir auch noch mehr Rastplätze schaffen“.

Zur Sache

Bassumer Rundwanderwege

Insgesamt 100 Kilometer lang sind die mittlerweile 16 Rundwanderwege in der Stadt Bassum, auf denen der Besucher die verschiedenen Naturräume und kulturelle Besonderheiten entdecken kann, heißt es vonseiten der Verwaltung. Durch Eschenhausen führen die Apfelrouten 1 und 2 mit ihren jeweils sieben Kilometern. Während die erste Apfelroute unter anderem auch am Stift vorbeiführt, lernen die Wanderer der Apfelroute 2 etwa die Streuobstwiese in Eschenhausen kennen.

Die einzelnen Routen (zwischen drei und zehn Kilometer) lassen sich auch kombinieren. Die ersten Wege wurden im Sommer 2014 offiziell vorgestellt. Flyer für die Wanderwege zu den einzelnen Ortschaften gibt es im Bürgerservice, Alte Poststraße 10, oder werden auf Wunsch auch zugesandt. Weitere Informationen erhalten Interessierte auf der Internetseite der Stadt (www.bassum.de) oder durch einen Anruf der Telefonnummer 04241/840. Die Routen sind auf dem Freizeitportal www.geolife.de, www.outdooractive.de und bei www.geoweb.diepholz.de digital abrufbar.