Sammler und Liebhaber treffen sich auf dem Trecker-Flohmarkt, um Andenken mit nach Hause zu nehmen und sich alte Traktoren anzuschauen. (Jonas Kako)

Syke-Heiligenfelde. Dass die Felder derzeit trocken sind und sich beim kleinsten Treckerkontakt Staubwolken bilden, ist in diesen Tagen eine Binsenweisheit. Gleichwohl wurde der schwierige Untergrund allen Besuchern des landwirtschaftlichen Flohmarktes in Staubhausen – pardon: in Clues – ganz deutlich.

Denn wo bei ähnlichen Veranstaltungen beim Wettpflügen der schwere Boden zuoberst gepflügt wird, bildeten sich diesmal milchige Haufen feinster und trockenster Erde. Auch zwei Reihen von Autos der Besucher waren prompt mit einer braunen Schicht bedeckt, sodass die Frage nach der wirklichen Farbe ein Ratespiel wurde. Die Autos waren schlicht und einfach direkt neben der – ja, tatsächlich staubigen – Zufahrt geparkt. Kurze Wege am Wochenende und heute dann der Besuch in die Waschstraße. Ansonsten gab es an den zwei Tagen alles, wirklich alles für Landmaschinen-Enthusiasten. Die Landmaschinenfreunde Syke konnten noch mehr Trecker- und andere Schlepper-Fahrer begrüßen, und vor allem das Fahrerlager der Camper schien deutlich größer als zuletzt.

Fünf junge Burschen aus dem Landkreis Verden hatten mit dem Frontlader einen Wasserkanister empor gehoben und duschten des Mittags. Andere Langzeitbesucher zogen sich zum Mittag in den Schatten neben ihren Wohnwagen zurück, und andere brauchten sichtbar eine Pause – dem Vernehmen nach soll es am Vorabend partymäßig hoch hergegangen sein. Einige waren schon am Donnerstag angereist, und bei der gestrigen Abreise war der Verkehr auf der Bundesstraße 6 von Traktoren mit Anhängern geprägt.

Dass angesichts der nicht besonders hohen Geschwindigkeiten die Geduld der anderen Autofahrer gefragt war, gehört dazu. Schließlich ist ein solches Treffen vor allem auch eine Reise in die Vergangenheit, als Gülleanhänger noch nicht so groß wie Einfamilienhäuser waren und Traktoren noch so hoch waren, wie es die Reifen ihrer heutigen Nachfolger sind. Güldner, Lanz, Hanomag und Porsche sind nur einige der Namen aus dem früheren Treckerleben. Sie alle standen mehr oder minder herausgeputzt in Reihen.

Viele Besitzer hatten sorgfältig und mit Stolz die technischen Daten und Restaurierungsgeschichten aufgeschrieben. Man merkte, hier steckte viel Arbeit und Herzblut drin. Fachsimpeln war dann auch angesagt, vor allem bei Fahrzeugen, die besonders waren. So hatte Dieter Horstmann aus Oyten eine Minitransporter der Marke Mulag mitgebracht. Ganze 22 PS hat das fast 60 Jahre alte Fahrzeug. Sehnsüchtige Blicke richteten sich auf die Lastwagen der 1960er- und 1970er-Jahre, die den Motor noch unter der Schnauze hatten und mit ihrem markanten Äußeren echte Blickfänger sind.

An einem grünen Mercedes stand auch noch Fendt. Schließlich diente der LKW als Transporter für einen kleinen Trecker auf der Ladefläche, der in frischen Farben leuchtete und den Namen "Dieselross" trug. Gegenüber stand ein Anhänger mit dem Schild "Zu verkaufen – mit Ladung". Dazu gehörten alte Reifen, die nicht mehr alle funktionstüchtig waren – Schrott oder sinnvoll ist oft eine Frage des Betrachters. "Man findet aber immer etwas für sein altes Auto, manchmal auch unter Schrott", erklärte ein Besucher. "Man muss den Blick für die wahren Schätze haben." Auf dem Flohmarkt gab es allerlei Kram, darunter auch nachproduzierte Schirmmützen und Abzeichen. Den echten Landmaschinenfan dagegen erkannte man an der alten originalen Weste mit Schmutz und Patina von Jahrzehnten Arbeit auf dem Acker.