"Die sozialen Kontakte müssen auf das absolute Minimum reduziert werden." Bernd Bormann, Samtgemeindebürgermeister (Björn Hake)

Bruchhausen-Vilsen. Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf die Verwaltung der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen: In der vergangenen Woche wurden das Rathaus und alle übrigen gemeindlichen Einrichtungen geschlossen. Besuche im Rathaus sind nur noch nach vorheriger Anmeldung zugelassen.

Samtgemeindebürgermeister Bernd Bormann appelliert weiterhin an die Bevölkerung, die sozialen Kontakte auf das absolute Minimum zu reduzieren, um die Ausbreitung des Coronavirus' nachhaltig einzudämmen. „Der eingerichtete Krisenstab innerhalb der Verwaltung trifft sich derzeit täglich, um die neuesten Entwicklungen zu beobachten und die geeigneten Maßnahmen zu koordinieren“, teilt Bormann mit. Darüber hinaus erfolge ein regelmäßiger Austausch mit dem Führungsstab der Feuerwehr.

Die „Notbetreuung“ in den Kindertagesstätten läuft laut Bormann seit Mittwoch reibungslos, insgesamt werden in Asendorf und Schwarme derzeit sieben Kinder betreut; vier weitere Kinder befinden sich in der Obhut von Tagesmüttern.

Der Bürgermeister der Samtgemeinde weist ebenfalls eindringlich darauf hin, dass der Landeserlass und die Allgemeinverfügung des Landkreises Diepholz das Abbrennen von Osterfeuern in diesem Jahr untersagen. Da die Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) des Landkreises Diepholz alle Wertstoffhöfe, Mini-Wertstoffhöfe sowie Grünabfall-Sammelstellen geschlossen hat, muss der für Osterfeuer vorgesehene Baum- und Strauchschnitt zunächst auf dem eigenen Grundstück gelagert und zu einem späteren Zeitpunkt zu den Wertstoffhöfen gebracht werden. Nachgedacht werden sollte nach Angaben von Bormann gegebenenfalls über eine anderweitige Verwertung vor Ort, zum Beispiel durch Schreddern.

In der Corona-Krise gibt es Geld von der Samtgemeinde – allerdings nur in Form einer Gebührenerstattung, und das auch nur auf Antrag. Folgende Gebühren und Entgelte werden erstattet: Gaststättenrechtliche Anzeigen im Zusammenhang mit der Anmeldung von Osterfeuern; Plakatierungsanträge für Veranstaltungen, die bis zum 18. April abgesagt worden sind; Entgelte für die sechs ausgefallenen Aquakurse und den Babyschwimmkurs im Hallenbad Martfeld, außerdem Nutzungsentgelte für die festen Benutzergruppen; bei der Tennis- und Squashhalle Bruchhausen-Vilsen Entgelte für die Abonnements, die in die angeordnete Schließzeit fallen.

Die Sitzungen der politischen Gremien in der Samtgemeinde und den Mitgliedsgemeinden sind zunächst bis Ende April abgesagt. „Wir werden wichtige Beschlüsse – soweit möglich – im Umlaufverfahren oder in Abstimmung zwischen der Verwaltung und den Bürgermeistern und Fraktionsvorsitzenden 'auf dem kurzen Dienstweg' herbeiführen“, kündigt Bormann an.

Er weist auch auf die „Corona-Hotline des Landes Niedersachsen" hin. Diese hat die AOK Niedersachsen eingerichtet, um Auskünfte rund um den Gesundheitsschutz zu geben. Experten beantworten dort in der Zeit von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 05 11 / 4 50 55 55 Fragen zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2.

Als abschließende Information teilt der Samtgemeindebürgermeister außerdem noch mit, dass der Oldi Club Altkreis Syke in Abstimmung mit der Samtgemeinde das für Freitag, 1. Mai, geplante Oldtimertreffen abgesagt habe.

Sämtliche Allgemeinverfügungen des Landkreises Diepholz sind sowohl auf der Internetseite des Landkreises (www.diepholz.de) als auch auf der Homepage der Samtgemeinde (www.bruchhausen-vilsen.de) nachzulesen. Der Krisenstab der Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen ist unter der Telefonnummer 0 42 52 / 39 13 11 zu erreichen.