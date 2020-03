Bock auf Blumen haben die Kunden, wie Erdmute Bicknese festgestellt hat. Ein Tipp, damit es schnell bunt wird im Garten: Töpfe mit mehreren Pflanzen. (Vasil Dinev)

Die elektronische Tür öffnet sich. Im Bassumer Blumencenter Wiesenmoor ist es warm. Duft verschiedenster Pflanzen strömt in die Nase. Die Tische sind bunt von den zahlreichen Blumen, die darauf warten, eingepflanzt zu werden. Die Frühlingssaison steht in den Startlöchern. „Sobald die Sonne kommt, werden die Menschen nervös“, weiß Filialleiterin Erdmute Bicknese und schmunzelt. Das ist erfahrungsgemäß Mitte März der Fall. Dann wird bis Ostern gepflanzt, und Ende April beginnt auch schon die Sommersaison.

Doch, was kommt den Menschen in diesem Jahr überhaupt in den Garten? „Bei den Frühlingsblütern sind es Pastellfarben“, weiß Bicknese. Ansonsten mögen es die Bassumer gern klassisch. So werden Osterglocken genauso gerne in die Erde gelassen wie Vergissmeinnicht oder Gänseblümchen. Vor allem die genannten Blumen haben den Vorteil, dass man sie nicht jedes Jahr neu kaufen und einpflanzen muss. Wobei man mit Osterglocken reichlich spät an der Reihe ist, diese werden eher im Spätsommer und Herbst eingepflanzt, damit sie jetzt blühen.

Zwar sieht das Wetter derzeit noch nicht danach aus, als ob bald der Frühling losgeht, aber die Pflanzen können jetzt schon in die Erde, wie Bicknese versichert. Dann einfach, wenn es etwas kälter wird, mit Zeitungen oder einer Folie zudecken, damit sie auch leichten Frost überleben – wie die Primel . „Bei minus zehn Grad wird es hingegen schwierig, aber so kalt wird es dieses Jahr wohl nicht mehr“, ist sich die Pflanzenexpertin sicher. Ein Vorteil ist übrigens auch, dass Ostern in diesem Jahr vergleichsweise spät stattfindet. Denn so haben die Gärtner rund vier Wochen Zeit, ihre Beete und den Rasen auf die warmen Jahreszeiten vorzubereiten. Wenn Ostern eher im Jahr ist, dann gibt es noch die Gefahr, dass starker Frost die Pflanzen zerstört. „Die Saison startet früher“, hat Bicknese beobachtet.

Bereits im Februar, als die ersten warmen Tages des Jahres die Menschen nach draußen gelockt haben, haben sie und ihre Mitarbeiter gemerkt: „Die Leute haben Lust auf Blumen.“ Sie empfiehlt, Töpfe mit mehr als einer Pflanze zu kaufen. „Da sind dann verschiedene Sorten drin, und es wird gleich schön bunt“, sagt sie. Zunächst pflanzen die Kunden aber die Stauden und Sträucher, es folgen Obstgehölze, und dann Pflanzen für einen kleinen Naschgarten. „Das liegt im Trend, kleine Gemüseecken gibt es auch immer mehr“, erzählt Bicknese von ein paar Kräutern oder etwas Gemüse, was beides gern gekauft werde. Kleiner Tipp für das Beet: Kartoffeln – auch wenn sie kein Gemüse sind – sollten im März in den Boden. Der Trend schlechthin aber, sagt Bicknese, sei die Biene. „Die Kunden fragen nach, welche Pflanzen insekten- oder bienenfreundlich sind“, hat darauf auf die Industrie reagiert. So zeigen kleine Schilder nun an, welche Blumen besonders bienenfreundlich sind, und der Kunde kann direkt nach den richtigen Pflanzen Ausschau halten.

Rosen, Osterglocken, Stauden, Gemüsebeete: Die Gärten werden wieder vielfältig in diesem Jahr. Allerdings, und das betont Bicknese, gibt es eine Sache, „die gar nicht geht“: Schottergärten. Sie lasse zwar jedem seinen Geschmack, aber umweltfreundlich sei diese Art des Gartens ganz und gar nicht. Gerade über das Argument, solche Gärten seien pflegeleichter als herkömmliche, kann die Expertin nur lachen. Denn Stauden bräuchten ebenfalls kaum Pflege – bieten so also eine perfekte Alternative zum Schottergarten. „Aber mit der Meinung bin ich Gott sei Dank nicht die Einzige.“