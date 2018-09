Sozialdemokrat Christoph Lanzendörfer konnte der Mitgliedschaft beim OOWV auf 30 Jahre nur wenig abgewinnen. (frei)

Bassum. Die Elf von Florian Kohfeldt hat gegen Hertha BSC am Dienstagabend in 55 Minuten mit drei Toren den Sack zugemacht. Schneller war da nur der Bassumer Rat, der sich Gasthaus Zur Post nach knackigen 40 Minuten in den Feierabend verabschiedet hat. Und worüber wurde gesprochen?

Auswertung von Erkenntnissen aus Pit-Kommunal:

Pit Kommunal ist ein seit drei Jahren angewandtes Straßenkataster, in dem die Bassumer Straßen und Wege in acht verschiedene Zustandsklassen eingeteilt werden. „Damit wurde das frühere Verfahren, sich mit Ortsvorstehern die Wege anzuschauen, auf neutrale Beine gestellt“, erklärte Bassums Bürgermeister Christian Porsch. Dabei ist herausgekommen, dass Bassum auch „rote“ und damit verbesserungswürdige Straßen hat. Mit Zustandsklasse 8 hat beispielsweise die Straße Schorlingborstel oberste Priorität. Bisher hat Bassum über das Amt für regionale Landesentwicklung Zuschüsse zum Ausbau beantragt. „Wenn wir aber drei Jahre keine Zuschüsse kriegen und wir tatsächlich an die Straßen zwecks Verkehrssicherung ran müssen, müssen wir auch mal ohne auskommen“, sagte Porsch.

Alexander Loerke (CDU) gefiel es grundsätzlich, das Verfahren auf eine „solide Basis“ zu stellen. „Die Umsetzung gefällt mir aber nicht ganz so gut. Deswegen werde ich nicht zustimmen“, relativierte er. Seine Ablehnung und eine Enthaltung konnten sich aber gegen die 24 Befürworter nicht durchsetzen. Diese sprachen sich für die Bereitstellung der erforderlichen Haushaltsmittel sowie die Beauftragung des Wegezweckverbandes mit den Planungsarbeiten aus.

Ergänzung der Innenbereichssatzung Bramstedt:

Bramstedt soll wachsen, wofür es galt, eine Erweiterungssatzung zu beschließen. Damit war Helmut Zurmühlen (parteilos) vom Grundsatz her auch einverstanden. Aber: „Wir haben einen Straßenkörper, der inklusive Seitenstreifen vier Meter breit ist.“ Das könne zu einem Problem bei einer beidseitigen Bebauung werden. Aktuell gebe es zwei Grundstückseigentümer, die sieben bis acht Bauplätze verkaufen können. „Ich meine, dass es angemessen ist zu verlangen, dass sie als Vorteilsnehmer zwei Meter von ihrem Grundstück abtreten, um später die Straße oder einen Parkstreifen herstellen zu können“, fand Zurmühlen. Zurmühlens Antrag wurde als „Punkt C“ wie folgt in die Abstimmung aufgenommen: Die Veröffentlichung im Amtsblatt erfolgt erst nach schriftlicher Einwilligung der bevorteiligten Grundstückeigentümer zur kostenlosen Übertragung von bis zu zwei Metern Straßenflächen. Kurz danach folgte die einhellige Zustimmung.

Erweiterung der Mitgliedschaft im Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV):

„Trinkwasser ist ein immer wichtiger werdendes Gut, ein sehr kontrolliertes Lebensmittel in Deutschland und daher ganz wichtig für unsere Bürger“, war auch Christian Porsch bei seiner Einleitung bewusst. Dass die Konzessionsverträge für die Trinkwasserlieferung durch den OOWV zum 31. Dezember auslaufen, ist da eher hinderlich. Bisher waren überwiegend die Landkreise Mitglieder im OOWV. „Mit Auslaufen der Konzessionsverträge bietet der OOWV den Kommunen nun die direkte Mitgliedschaft an“, erzählte der Bürgermeister. Daher soll die bisher schon bestehende Mitgliedschaft im Bereich Abwasser auch auf das Trinkwasser ausgeweitet werden. „Die Mitgliedschaft würde über 30 Jahre laufen und den Bürgern eine langfristige Versorgung ermöglichen“, so Porsch.

Und genau das war Christoph Lanzendörfer (SPD) zu lang. „30 Jahre bedeutet 30 Jahre Stillstand in einem hier mal formulierten Ziel, eigene Stadt- und Versorgungswerke zu bauen. 30 Jahre bedeuten, dass wir dieses Ziel hiermit heute beerdigen.“ Lanzendörfer sprach von einem „Zwischendurchbeschluss“, dessen Folgen nicht berücksichtigt werden können. „Es ist schwierig, sämtliche Planungen für eine Generation mit einem Federstrich zu treffen.“ Über die Vertragslänge ist auch Alexander Loerke gestolpert. Doch er zeigte sich ein wenig milder, schließlich seien die Bassumer auch bisher mit Wasser des OOWV versorgt worden. „Ich sage es mal vorsichtig: Der Umgang mit dieser Körperschaft ist nicht immer ein Quell der Freude gewesen. Aber wir werden ja ein oder zwei Plätze in der Verbandsversammlung bekommen. Da habe ich ein wenig die Hoffnung, dass du“, führte Loerke mit Blick gen Christian Porsch aus, „deine Stimme erheben wirst, wenn es nicht rund läuft.“ Zur gleichen Erkenntnis kam auch Hermuth Straßburg vom Bürgerblock und merkte an, dass die Alternative der Aufbau eines eigenen Wasserwerks wäre. „Wir müssten etwas ganz frisch aufbauen und Millionen für ein Rohrleitungsnetz investieren“, sagte Straßburg und erteilte diesen Szenarien eine Abfuhr. Bei vier Enthaltungen und 22 Ja-Stimmen war das Thema gegessen.

Straßenbenennung:

Im Bereich der Bahnhofstraße soll eine neue Straße entstehen. Da das Recht des ersten Vorschlages zur Benennung dem Ortsvorsteher zusteht, schlug Cathleen Schorling (CDU) Rotmilanstraße vor. „Sicher auch in Anlehnung an die Greifvögel-Straßen in der Nähe“, schlussfolgerte Christian Porsch. Dufte Sache, fanden auch alle Politiker, die sich einstimmig anschlossen.