Heimspiel: Malte Lackmann (links) und Lars Hofmann präsentierten in Martfeld eine hervorragende musikalische Aufbereitung der Lebensläufe. (Jonas Kako)

Martfeld. „Jungs aus der Mitte“ heißt das neue Programm, das der Sänger Malte Lackmann und der Musiker Lars Hofmann am Sonnabend in der Kastanie vorstellten. Und nicht nur aus der Mitte sind sie, sondern außerdem zwei Jungs von nebenan. Lackmann stammt aus Martfeld – Vater Heinrich war mal Bürgermeister – und Hofmann kommt aus Seckenhausen. „Mit der Premiere, die wir unbedingt in Martfeld auf die Bühne bringen wollten, rannten wir bei der Kulturplattform offene Türen ein“, freute sich Lackmann. Statt das bisher Erlebte in Buchform auf den Markt zu bringen, verpacken die beiden Mittdreißiger die Stationen, Menschen und Begebenheiten, die ihnen bisher vom Land in die große Welt über den Weg liefen, kompositorisch und gereimt.

Beide leben inzwischen in Hamburg. Dreizehn Jahre tourten sie mit rund 500 Shows mit ihrem Akustik-Live-Act Jailrock durchs In- und Ausland und legten 2015 eine schöpferische Pause ein.

Begierig auf Neues saßen in der Kastanie viele Freunde, Verwandte und selbst ehemalige Lehrer vom Gymnasium Syke. „Ich hoffe, ich habe nicht noch irgendeine Rechnung bei ihnen offen“, frotzelte Lackmann. Dass Lehrer in das Konzert eines ehemaligen Schülers gehen, dürfte für ihn sprechen. Zudem ist nach den Studien für internationales Management, Kultur- und Medienmanagement ja auch etwas aus ihm geworden neben der Musikleidenschaft. Malte Lackmann betreibt eine Künstleragentur und betreut den Jazz-Pianisten Joja Wendt, die Schauspielerin Sabine Kaak, den Kabarettisten Bodo Wartke und andere. Lars Hofmann studierte Wirtschaftsrecht und verdient seine Brötchen als selbstständiger Steuerberater.

Kleine Brötchen zu backen, galt es anfangs mit der Musik in der Hamburger Haifischbar, erfuhr das Publikum. Da waren holprige heimische Feldwege Vergangenheit geworden. „Wir sahen Dinge in der großen Stadt, von denen wir vorher nicht wussten, dass es sie gab“, plauderte Lackmann aus. Lars Hofmann, zuständig für die hervorragende musikalische Aufbereitung der Lebensläufe der beiden, griff wechselweise in die Tasten des Pianos oder die Saiten der Gitarre, oft noch von der Mundharmonika begleitet. Ob Pop, Rock, Volkslied, feurig Spanisches oder Jazz: Er kann es.

Von Süchten und Sehnsüchten, Liebe und Verlassenwerden, der Wirtin Monika, von Simone, „Ich konnte nicht mehr ohne“, von Säufern und Nutten und Typen, „besonders von kaputten“ sang Lackmann mal fetzig, mal schmachtend, dazu immer mit einem Schuss Theatralik. Neben dem Gesang ist er der Entertainer, ein Plauderer vor dem Herrn zum Vergnügen des Publikums.

In Kiezkneipen traten sie auf, Open-Air, auf Bühnen, auch mal in einem Autohaus und bei Feiern. Ein Jahr lang waren sie fest engagiert im Grandhotel Heiligendamm. „Wir spielten für Reiche und Noble“. Modedesigner Harald Glööckler aber wollte keine Musik hören, und sie verdienten an diesem Abend Geld, ohne etwas dafür tun zu müssen. Eine Anhalterin wurde besungen, die bis vor die Haustür nach Hannover chauffiert wurde. „Ich war zwar ohne Verpflichtung, musste aber gar nicht in ihre Richtung.“ Die unterschiedlichsten Menschen traten in ihr Leben wie Boss Jürgen vom Barock-Club, der weitere Kneipen, Bordelle und Clubs auf Sankt Pauli betrieb. „Der lebte auf Malle und flog einmal im Monat ein, um nach dem Rechten zu sehn.“ Da staunten die beiden Landeier noch. Von Abgestürzten war die Rede, falschen Freunden und immer wieder von Frauen. „Manche kosten mehr als nur Nerven. Am Ende einer jeden Geschichte steht immer eine Frau“, die Erkenntnis. Wie bitter aber, wenn sich die Schokoladenseite ins Gegenteil verkehrt.

Wenn ein Auftritt mit vier Zugaben endet, haben die Künstler alles richtig gemacht. Bei diesen Titeln brachten Hofmann und Lackmann dann nichts Eigenes, sondern Phil Collins „One More Night“, das von Hannes Wader gecoverte „Heute hier, morgen dort“, das Pfadfinderlied „Wenn der Abend naht“ und abschließend Rio Reisers „Es ist vorbei“ zu Gehör. Vielstimmig sang das begeisterte Publikum „Good Bye, good Bye“ mit.