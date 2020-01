Volle Hütte: Das Organisationsteam hofft darauf, dass die Besucherzahlen auch im kommenden Jahr so gut aussehen wie noch bei der vergangenen Gewerbeschau 2018. (Jonas Kako)

Bassum. Die Aktiba in Bassum hat sich schon längst zu einer festen Größe im Kalender gemausert. Bei der vergangenen Gewerbeschau im Jahr 2018 kamen rund 12 500 Besucher zur Kartbahn. Die nächste wirft dabei schon ihre Schatten voraus. In rund einem Jahr und drei Monaten, also vom 16. bis zum 18. April 2021, präsentieren sich wieder rund 100 Aussteller. Das hofft zumindest das Organisationsteam, das so langsam mit den Planungen beginnt. „Wir hatten jetzt zwei, drei Arbeitstreffen. Aber je näher die Aktiba rückt, desto dichter wird es“, weiß Dennis Heuermann, der den Posten für die Finanzen und als Sprecher des Orga-Teams von Klaus-Dieter Sprenger übernommen hat.

Doch Heuermann ist nicht die einzige personelle Veränderung. So sitzen nun auch Carsten Schwemme (Zelte und Stände), Alena Grützmacher, Marco Gallmeier, Sven Plaumann (allesamt Marketing) und Lars-Tino Bobek (Vorsitzender der Ortshandwerkerschaft) im Planungsteam. „Es mussten zunächst auf die übrigen Organisatoren und teilweise neuen Akteure die Aufgaben neu verteilt werden“, berichtet Heuermann und fügt hinzu: „Für viele ist es die erste Aktiba in der Organisation.“ Neue Gesichter heißt aber auch: neue Ideen. So wird im Moment geprüft, ob eine stundenweise Kinderbetreuung zum Beispiel durch das Mütter-Kind-Zentrum Bassum oder anderen Einrichtungen während der Messezeit realisiert werden kann, damit die Eltern ungestörte Gespräche mit den Ausstellern führen können. Heuermann ist zuversichtlich, dass das umgesetzt werden kann.

Zukunftsforscher als Festredner?

Das Unterhaltungsprogramm steht dafür schon fest – fast zumindest. Denn am Sonnabendabend wird im Festzelt von Jan Lüdeke eine Ü30-Party mit dem Bremer DJ Toddy stattfinden. Lüdeke wird gleichzeitig als Festwirt agieren. Die Abschlussfeier der Aussteller, die sonst sonntags stieg, ist ab dem kommenden Jahr eine Auftaktfeier. „Nach drei Tagen Messe sind die Unternehmer gedanklich schon bei Montagmorgen“, weiß Heuermann. Ebenfalls wird das Jazz-Frühstück wieder stattfinden. Die Feuerwehr wird – wie gehabt – das Wochenende über die Parkplatzeinweisungen vornehmen. Es gibt wieder Crêpes, Eis und andere Leckereien für den süßen Zahn. Nur eine Sache fehlt noch: Der Festredner ist noch nicht ganz sicher. Im Gespräch ist ein Zukunftsforscher.

Auch sonst läuft es bei den Vorbereitungen für die regionale Gewerbeschau in der Lindenstadt wie geschmiert. Und frei nach dem Motto „never change a winning team“ bewegt man sich in bekannten Bahnen. Die 100 Aussteller werden sich auf dem Gelände am Bramstedter Kirchweg niederlassen und sich dort den Interessierten am Wochenende präsentieren. Heuermann betont: „Durch den Rundgang gibt es keinen schlechten Standplatz.“ Gleichzeitig freut er sich darüber, dass sich die Gewerbeschau nicht auf einen bestimmten Bereich festlegt, sondern nahezu jede Branche vertreten ist.

Und jedes Unternehmen überlegt sich, wie es sich bei der Aktiba präsentieren kann. So kann man gezielt Jugendliche für Ausbildungsplätze anlocken oder über Kontakte Aufträge an Land ziehen. Das kommt an in Bassum. „In den letzten Tagen haben wir schon Anrufe bekommen. Die Leute fragen, wo man sich anmelden kann“, erzählt Heuermann. Im Moment ist das Team dabei, die Angebote einzuholen und eine Preisliste zu erstellen. „Die Anfragen arbeiten wir dann harmonisch ab“, versichert der Sprecher. Er weiß, dass sich die Unternehmer auch mal ein wenig Zeit lassen mit ihrem Anmeldeformular: „Traditionell kommt im letzten Quartal des Jahres der Großteil der Anmeldungen. Für viele ist die Aktiba noch weit weg.“ Sorge davor, dass sich am Ende doch keine 100 Aussteller anmelden, hat Dennis Heuermann allerdings nicht: „Das macht keine Angst mehr.“



Eine Info-Veranstaltung zu den Details der Ausstellerbedingungen findet am Donnerstag, 26. März, ab 19 Uhr im Gasthaus Zum Hombachtal, Nordwohlder Dorfstraße 5, statt. Die Einladungen folgen noch. Weitere Infos gibt es künftig auch auf der Internetseite www.aktiba.de. Heuermann verspricht: „Die wird in den nächsten Wochen aktualisiert. Auf der Seite wird man dann auch die Unterlagen zur Anmeldung finden.“