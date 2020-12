Das Altenpflegeheim Eichenhof in Bassum musste am Freitag vorübergehend geschlossen werden, weil sich bis auf zwei Fälle alle Bewohner und Mitarbeiter der Einrichtung mit Corona angesteckt hatten. (Vasil Dinev)

Bassum. Das Altenpflegeheim Eichenhof in Bassum bleibt weiterhin geschlossen. Nachdem am Freitag die Bewohner evakuiert worden waren (wir berichteten), befinden sich diese in Diepholz in der Klinik. Dass die Bewohner vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) dorthin gebracht wurden, „wurde anhand personeller und räumlicher Faktoren entschieden“, wie Landkreissprecherin Mareike Rein mitteilt.

Zuvor hatten Heimaufsicht und Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz sich einen Überblick vor Ort verschafft und entschieden, dass „die Verlegung der Bewohner in die Klinik Diepholz erfolgt. Und es wurden die Angehörigen informiert“, schildert Rein die Evakuierung am Freitag. Tanja Schünemann-Iloge vom DRK berichtet, dass insgesamt 40 Einsatzkräfte vor Ort waren, die 24 Bewohner zu transportieren. „Der Einsatz verlief ohne Komplikationen und war gegen 20.30 Uhr beendet“, sagt sie.

Grund für die vorübergehende Schließung war, dass bis auf zwei Personen alle Bewohner und 13 Mitarbeiter sich mit dem Coronavirus angesteckt hatten. „Als am 18. Dezember feststand, dass nicht ausreichend Personal zur Verfügung steht, wurde über die Verlegung entschieden“, berichtet Rein. Den ersten Covid-19-Befund hatte es übrigens zehn Tage zuvor am 8. Dezember gegeben. Daraufhin wurden alle Bewohner und Mitarbeiter getestet. „Die Testung hat weitere fünf Fälle unter den Bewohnern und zwei unter den Mitarbeitenden ergeben“, ehe nahezu alle Bewohner infiziert waren.

Die Unterbringung in der Klinik ist laut Rein nur eine kurzfristige Lösung, „um die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner weiter aufrechterhalten zu können“. Die Einrichtung kann ihre Türen wieder öffnen, wenn „ausreichend Personal verfügbar ist und alle hygienischen Voraussetzung des Gesundheitsschutzes erfüllt sind“.