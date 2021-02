Mehr Einwohner: Martfeld – hier die Fehsenfeldsche Mühle – hat einen leichten Einwohnerzuwachs zu verzeichnen. (Michael Braunschädel)

Bruchhausen-Vilsen. Die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen wächst. Nicht mehr? Hat der WESER-KURIER für Ende 2019 noch einen neuen Rekordwert von 17.447 Einwohnern vermeldet, ist dieser Wert nun gesunken. Das teilt der Bürgerservice der Samtgemeinde in einer Presseinformation mit. Er verkündet nun eine Zahl von 17.404 Bürgerinnen und Bürger in den Gemeinden Schwarme, Martfeld und Asendorf sowie dem Flecken Bruchhausen-Vilsen. Dieser Wert allerdings wurde am 30. Juni 2020 gemessen. Bleibt immerhin noch ein halbes Jahr Zeit, um einen neuen Rekord aufzustellen.

Das vorweg: Das Zahlenwerk aus dem Ordnungsamt beherbergt die eine oder andere Kuriosität. Doch dazu später mehr. Bleiben wir zunächst bei den Einwohnerzahlen. Die einzige Gemeinde, die im Jahr 2020 Zuwachs verzeichnete, war Martfeld. Hier wuchs die Bevölkerung um drei Einwohner auf 2804, ein Plus von 0,11 Prozentpunkten. Die Veränderungen in den verbleibenden Gemeinden bewegen sich auch nur im Bereich des Bruchstücks eines Prozentpunktes. Der Flecken Bruchhausen-Vilsen zählt zum 30. Juni 2020 9086 Bürgerinnen und Bürger, in Asendorf sind es 2964 und in Schwarme 2550.

In Sachen Anmeldungen ist die Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen allerdings weit von einem Rekord entfernt. Im Jahr 2020 meldeten sich 1212 Menschen in der Samtgemeinde an: 563 im Flecken, 282 in Asendorf, 189 in Martfeld und 178 in Schwarme. Der Top-Wert der jüngsten 15 Jahre stammt aus 2016. Damals meldeten sich 1856 Menschen in der Samtgemeinde an.

Dem gegenüber stehen in der Samtgemeinde für das vergangene Jahr 1047 Abmeldungen; der zweitgeringste Wert in den vergangenen 15 Jahre. Ein Zeichen der Zufriedenheit? Möglich. Der höchste Wert an Abmeldungen ist allerdings gerade erst drei Jahre her: 2018 meldeten sich 1615 Menschen in der Samtgemeinde ab, 743 davon kamen aus dem Flecken, 517 aus Asendorf, 192 aus Martfeld und 163 aus Schwarme.

Letztlich gibt das Einwohnermeldeamt für 2020 noch 529 Ummeldungen innerhalb der Samtgemeinde bekannt. Ein durchschnittlicher Wert. Deutlich unruhiger war es da 2014 mit 808, etwas ruhiger 2010 mit 403 Ummeldungen.

Nun, wie viele der Neubürger sind selbst gemacht? 134 Geburten hat das Einwohnermeldeamt 2020 registriert. Rein quantitativ war hier der Flecken Bruchhausen-Vilsen am fleißigsten, hier wurden über das Jahr 73 Kinder geboren. In Schwarme waren es 23, in Martfeld 22 und in Asendorf 16 Babys. Setzt man die Anzahl an Geburten allerdings ins Verhältnis zu den Einwohnern, haben sich offensichtlich die Schwarmer am meisten um Nachwuchs bemüht. Es folgen der Flecken Bruchhausen-Vilsen, Martfeld und – weit abgeschlagen – Asendorf. Sollten sich die Asendorfer weiter so wenige Neubürger produzieren, wird Martfeld in 27 Jahren mehr Einwohner haben – Zuzüge von außerhalb nicht eingerechnet.

Insgesamt hat die Samtgemeinde sich seit 1980 einwohnertechnisch ordentlich entwickelt. Gestartet bei 14.352 sind es nun 17.404. Die größten Sprünge machte dabei der Flecken Bruchhausen-Vilsen. Wenig verwunderlich allerdings, denn er bekam im Jahre 2010 die Einwohner der Gemeinde Engeln zugeschlagen und fünf Jahre später die der Gemeinde Süstedt. Martfeld und Schwarme sind seit 1980 um 500 beziehungsweise 600 Menschen gewachsen.

Zur Sache

Mehr zugelassene Autos, weniger Busfahrkarten

Wie im obigen Text angedeutet, birgt die 2020er-Statistik einige Kuriositäten. So sind den Auswirkungen kaum Auswirkungen wegen des Coronavirus zu entnehmen. Die Ausnahmen: gastronomische Events und Osterfeuer. Die fielen komplett aus. Und: Die Verwaltung musste zum Thema Covid-19 ungezählte Beratungs- und Informationsgespräche führen.

Einen neuen Rekord verzeichnete auch die Kfz-Zulassungsstelle in Bruchhausen-Vilsen. 7684 Autos wurden dort im vergangenen Jahr angemeldet. Zum Vergleich: Im Eröffnungsjahr 2015 waren es nur 4455. Noch etwas Besonderes: In 2020 feierte die Zulassungsstelle ihren 100.000 Zulassungsfall.

Der Siegeszug des Autos bedeutet den Verfall der Zahlen des Ticketverkaufs für den Bus- und Bahnverkehr. Der VBN vermeldet für 2020 73 verkaufte Jahrestickets. Ein Allzeit-Tief. 2016 waren es noch 234.