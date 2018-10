Sorgte im Gleis 1 in Syke für ordentlich Lacher: Lutz von Rosenberg Lipinsky. (von Lachner)

Syke. Der Satz fällt in vielen Katastrophenfilmen: „Wir werden alle sterben“. Für Lutz von Rosenberg Lipinsky ist er Programm. Am Freitagabend präsentierte der Kabarettist seine ganz speziellen Ansichten zur politischen Lage Deutschlands im Gleis 1. „Haben sie dazu Fragen?“, wandte er sich ans Publikum. Und kommentierte: „Okay, wenn die Welt mal untergeht, zieht man nach Syke, da hat man noch dreißig Jahre.“ Deutsche seien selbst für den Weltuntergang zu pessimistisch: „Das wird doch sowieso nichts“ laute die vorherrschende Einschätzung aller Dinge. Eine Ausnahme sei da die Kanzlerin, die lege eine lächelnde Gelassenheit an den Tag, die schon an Mullahs erinnere.

Nach diesem Einstieg ging es rasant weiter, denn der Stand-up-Comedian ist ein schneller Redner, der viel Konzentration verlangt, um nicht die bitterbösen und plötzlichen Seitenhiebe zu verpassen, die Profi gerne mal einstreut. Ansonsten erfindet auch Rosenberg Lipinski das Comedy-Rad nicht neu, soll heißen, auch er widmet sich den bekannten Themen Internet, Sport, Ernährung, Gesellschaft, Kinder, Schule – aber mit dem deutlichen Schwerpunkt Politik. Geradezu zynisch beschrieb er die alten Pegidamänner mit Prostataleiden, die jeden Montag im Kreis liefen und krude Thesen verbreiteten. Wie man auf der einen Seite behaupten könne, dass Deutschland unbewohnbar sei durch die Zuwanderung, um dann im nächsten Atemzug dafür zu plädieren, dass Flüchtlinge in ihre kriegsgeschädigten Heimatländer zurückkehren sollen, erschließe sich ihm nicht.

Und ganz schnell, fast schon heimlich, gab es noch einen Seitenhieb gegen Amerika, ein Volk, das ein „bekokstes Frettchen“ zum Präsidenten gewählt hat. Dann ging es zurück in heimische Gefilde und der hysterischen Grundstimmung, die dann allerdings erst mal warten musste, weil der pubertierende Nachwuchs dabei war, schon vor dem Frühstück 183 Whatsapp-Nachrichten zu verarbeiten und dem selbst das Auspusten von zwölf Geburtstagskerzen schon zu viel sei. Rosenberg Lipinsky erwies sich als genauer Beobachter, der zynische Zukunftsszenarien entwirft wie das ärztefreie Krankenhaus, routenlose Kreuzfahrtschiffe, bildungsferne Schulen, um sich dann wieder der Gegenwart zuzuwenden unter dem Titel: „Urlaub mit der NSU“. Er sei zur gleichen Zeit wie Uwe Mundlos und Beate Zschäpe auf dem selben Campingplatz gewesen. Als ihm das bewusst geworden sei, habe er regelrecht Panik bekommen.

Real ausgelöste und aktivierende Angst sei ein positives Phänomen, während von oben geschürte Panik den Menschen geradezu einfriere und jegliches Mitgefühl in ihm ersterben lasse, schlussfolgerte er. Die sich ständig aufregende Gesellschaft echauffiere sich über jugendliche Syrer mit Markenturnschuhen und Smartphones, „mit denen sie unser deutsches WLAN wegsaugen“, das vermeintlich unangemessene Sportler-Verhalten beim Abspiel der Hymne, und finde eigentlich immer neue Anlässe. In der Pause war das Publikum durchweg zufrieden mit der Vorstellung, allerdings war der Kabarettist einigen zu „böse“. Diesem Ruf folgend wurde der zweite Teil ebenso spannend und Politiker wie Horst Seehofer und Thomas de Maizière bekamen ebenso ihr Fett weg wie der türkische Präsident. „Ich wünsche mir eine Welt ohne Banken, aber mit Banken in Parks“. Sprach er, biss herzhaft in einen Apfel und beendete sein Programm.