Ordentlich Holz vor der Hütte hat Andreas Koch-Warnken. In Gräfinghausen befinden sich seine Wohnung, die Werkstatt und auch das Lager. (Vasil Dinev)

Wer ein außergewöhnliches Möbelstück für sein Haus oder auch den Gartenbereich sucht, der wird mit Sicherheit in Bassum, Gräfinghausen 13, fündig. Dort wohnt der freie Künstler Andreas Koch-Warnken mit seiner Frau Kirsten. Koch-Warnken arbeitet auf seinem Grundstück, das gleichzeitig als Wohnung, Werkstatt, Atelier und Ausstellungsraum dient, mit allen Sorten von Holz.

Holz bearbeiten, sägen und schneiden um anschließend die Einzelteile zu Möbeln zusammenzufügen brachte sich der heute 62-jährige Künstler vor vielen Jahren selbst bei. Sein ursprünglicher Berufswunsch galt der Elektrotechnik. Entschieden hat sich Koch-Warnken dann aber doch für ein Architekturstudium. Eigentlich war auch das nicht sein Fall, musste er sich irgendwann eingestehen. Da war die Herstellung von Möbeln doch etwas ganz anderes, das war seine Leidenschaft, stellte er für sich fest und arbeitet seit 1985 als freier Künstler mit Holz der verschiedensten Sorten.

Seinen Wohnsitz verlegte Koch-Warnken im Laufe der Jahre von Bremen nach Worpswede und vor 18 Jahren nach Gräfinghausen. „Gerne erinnere ich mich an diese Zeit, denn 1993 haben Kirsten und ich geheiratet und die kirchliche Trauung wurde im Beisein vieler Gäste durch den Stuhrer Pastor Schlüter in unserem Garten vollzogen“, ist Koch-Warnken heute noch stolz auf diese Besonderheit. Tochter Viviana hat mittlerweile mit 27 Jahren die elterliche Wohnung verlassen und studiert.

Der Stamm entscheidet, wie am Ende das Möbelstück aussieht. So gleicht keine Arbeit der anderen. (Vasil Dinev)

Die Anzahl der bis heute geschaffenen Möbelstücke kann Koch-Warnken gar nicht mehr angeben. Gerne erinnert er sich aber an die unterschiedlichen Tische, Bänke und Liegen - unter anderem in Eschenhausen, Wedehorn dem Bassumer Stiftspark und Pestinghausen. „Die Form des Baumes entscheidet mit, wie das Endprodukt einmal die Menschen erfreuen soll. In Pestinghausen zum Beispiel gabelte sich der dem neuen Radwegebau weichende Eichenstamm in zwei unterschiedliche Richtungen, sodass man die Tischplatte heute aus zwei Richtungen nutzen kann“, erinnert sich Koch-Warnken an seine dortige Arbeit. Für den freien Künstler ist es sehr wichtig, eine Akzeptanz herzustellen. „Der gesamte Prozess wird überwiegend fortlaufend öffentlich dokumentiert. Während der Arbeiten versuche ich, durch eine direkte Ansprechbarkeit den Verwandlungsprozess, vom Baumstamm zum Möbelstück, für die Anwohner und zukünftigen Nutzer positiv erlebbar zu machen“, erzählt er. Auch mit den erstellten Liegen und der Drehbank in der Schutzhütte des Bassumer Stiftsparks ist der freie Künstler sehr zufrieden.

Die Vielseitigkeit und der Ideenreichtum sind Stärken von Koch-Warnken. Ideen entwickelt er ständig und versucht auch sein Wissen weiterzugeben. Zu seinem Schaffenskreis gehören zudem gestalterische Projekte. In seinem jüngsten Projekt mit Schülern eines Bremer Gymnasiums überlegte die Gruppe, wie ein Baumstamm verwandelt werden kann. Für Übungszwecke brachte Koch-Warnken dann Zucchinis mit in die Klasse, um sie wie einen Baumstamm zu zerteilen und mithilfe von Zahnstochern kleine Modelle zu erstellen. Auch die Teilnahme am Projekt „Straße der Kunst“ im Landkreis Diepholz begeisterte Koch-Warnken vor genau zehn Jahren. Gerne würde er heute eine Neuauflage mitgestalten.

Der Mann aus Gräfinghausen liebt nicht nur die vielleicht etwas gröberen Arbeiten am und mit Holz, sondern kann sich auch für die Feinarbeiten begeistern. Möbel, mit denen man etwas anstellen kann, sind ihm wichtig. Die Elemente müssen rollbar, aufklappbar, also beweglich sein. Zu bestimmten Ereignissen fällt Koch-Warnken immer etwas Neues ein. Zum Thema Sport erstellte er für eine Ausstellung einen überdimensionalen Tischtennisschläger. Die Besonderheit daran, die Mitte der Schlagfläche zierte eine verkleinerte Tischtennisplatte zum Wenden, einmal als Spielfläche und ein anderes Mal als reiner Tisch nutzbar. Er geht auf die besonderen Wünsche seiner Auftraggeber ein und baut auch Wandschränke mit abgewinkelten Füßen, damit der darunter liegende Teppich keine Druckstellen aufweist, oder auch Stühle in einer besonderen Dreiecksform. „Einige dieser Stücke haben mir so gut gefallen, dass ich sie gar nicht mehr verkauft habe“, erklärt Koch-Warnken voller Freude. Er verkauft seine Werke an Privatpersonen, arbeitet aber auch im Auftrag von Geschäften, Arztpraxen, Kirchen und natürlich dem Öffentlichen Dienst.

Auf genug Reserve kann der Künstler zurückgreifen. (Vasil Dinev)

Die Entwicklung von neuen Gesellschaftsspielen ist für Koch-Warnken eine Herausforderung. „Alles nur Prototypen, ich habe noch keines für einen Verkauf fertig bekommen“, fuhr Koch-Warnken die Erwartungen gleich wieder herunter. Auch das Malen hat er für sich entdeckt. Als seine Vorbilder bezeichnet er die niederländischen Künstlergruppe De Stijl. Werke des abstrakten Malers Piet Mondrian beeindrucken ihn besonders.

Andreas Koch-Warnken bereut seinen Umzug nach Gräfinghauen an keinem Tag. "Als Künstler ist es hier einfach lebenswert, es gefällt mir sehr“, so Koch-Warnken. „Ich genieße die räumliche Nähe und arbeite gerne im Bassumer Raum. Egal ob beim Bürgermeister, dem Landrat oder den immer wieder finanziell als Sponsoren einspringenden Geldinstituten wie der Kreissparkasse oder der Volksbank, man wird mit einer großen Ernsthaftigkeit gehört und es wird immer versucht zu helfen“, sagt Andreas Koch-Warnken auf eine Zeit wartend, in der nach Corona wieder mit vielen Menschen zusammen etwas gemacht werden kann.